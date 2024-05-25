В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией - 25.05.2024 Украина.ру
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В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией
В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией - 25.05.2024 Украина.ру
В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией
Сейчас катастрофичность ярко проявляется в мобилизационном процессе на Украине. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, о котором сообщают украинские СМИ — в Днепре избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата. Об этом в своей статье рассказал ее автор Сергей Зуев
2024-05-25T05:38
2024-05-25T05:38
киев
херсон
западная украина
вооруженные силы украины
мобилизация
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Автор вспомнил и слова украинского политолога Дмитрия Якубина, который признал существование массы проблем, связанных с мобилизацией и отвечая на вопрос журналиста, стоит ли Киеву открывать масштаб потерь, политолог сказал, что, по его мнению, это нужно делать. Он пояснил: в обществе есть достаточно большая группа людей, которая не будет отказываться от повестки, именно на эту законопослушную группу и должна быть рассчитана информационная политика. В частности, надо бы уменьшить ее страхи, объяснить хотя бы, что сразу всех на фронт не отправят, заявил Якубин.Киевский режим ежедневно находит различные способы ужесточить процесс мобилизации, не считая нового законопроекта. Например, военкомы с Западной Украины платят пенсионерам в Херсоне за предоставление информации о мужчинах, подлежащих мобилизации.По данным подпольщиков, за предоставленную информацию об одном мужчине украинцам платят порядка 1 тысячи гривен (более 2300 руб.).Таким образом, украинские военкомы пытаются мобилизовать как можно больше мужчин в подконтрольном Киеву Херсоне перед сдачей города, утверждает подполье.“Киев прислал карателей с Западной Украины, чтобы в Херсоне не осталось мужского населения. Все это имеет целью полное истребление мужского населения Херсона, так как Киев понимает, что в ближайшее время им придется сдавать город. И Киев хочет успеть выжать максимум, позабирать всех мужчин”, - говорит один из подпольщиков.Однако есть граждане, которые, напротив, помогают землякам избежать поездки на фронт. Так, в Киеве задержали охранника жилого дома за то, что тот предупреждал жильцов о приходе сотрудников военкомата. В домовой чат он оперативно присылал сигнальные оповещения. Суд расценил эту деятельность как “устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ВСУ”. Теперь украинцу грозит до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.Какие варианты продолжения или окончания конфликта рассматривают эксперты, вы можете узнать в полной версии статьи Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации.
киев
херсон
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киев, херсон, западная украина, вооруженные силы украины, мобилизация
Киев, Херсон, Западная Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация

В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией

05:38 25.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Сейчас катастрофичность ярко проявляется в мобилизационном процессе на Украине. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, о котором сообщают украинские СМИ — в Днепре избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата. Об этом в своей статье рассказал ее автор Сергей Зуев
Автор вспомнил и слова украинского политолога Дмитрия Якубина, который признал существование массы проблем, связанных с мобилизацией и отвечая на вопрос журналиста, стоит ли Киеву открывать масштаб потерь, политолог сказал, что, по его мнению, это нужно делать.
Он пояснил: в обществе есть достаточно большая группа людей, которая не будет отказываться от повестки, именно на эту законопослушную группу и должна быть рассчитана информационная политика. В частности, надо бы уменьшить ее страхи, объяснить хотя бы, что сразу всех на фронт не отправят, заявил Якубин.
Киевский режим ежедневно находит различные способы ужесточить процесс мобилизации, не считая нового законопроекта. Например, военкомы с Западной Украины платят пенсионерам в Херсоне за предоставление информации о мужчинах, подлежащих мобилизации.
По данным подпольщиков, за предоставленную информацию об одном мужчине украинцам платят порядка 1 тысячи гривен (более 2300 руб.).
Таким образом, украинские военкомы пытаются мобилизовать как можно больше мужчин в подконтрольном Киеву Херсоне перед сдачей города, утверждает подполье.
“Киев прислал карателей с Западной Украины, чтобы в Херсоне не осталось мужского населения. Все это имеет целью полное истребление мужского населения Херсона, так как Киев понимает, что в ближайшее время им придется сдавать город. И Киев хочет успеть выжать максимум, позабирать всех мужчин”, - говорит один из подпольщиков.
Однако есть граждане, которые, напротив, помогают землякам избежать поездки на фронт. Так, в Киеве задержали охранника жилого дома за то, что тот предупреждал жильцов о приходе сотрудников военкомата. В домовой чат он оперативно присылал сигнальные оповещения. Суд расценил эту деятельность как “устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ВСУ”. Теперь украинцу грозит до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Какие варианты продолжения или окончания конфликта рассматривают эксперты, вы можете узнать в полной версии статьи Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации.
 
КиевХерсонЗападная УкраинаВооруженные силы Украинымобилизация
 
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