НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг
18:10 31.05.2024 (обновлено: 18:12 31.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
"Замечательную схему" намерены разработать в Североатлантическом альянсе, чтобы продолжать поддерживать украинскую армию оружием, несмотря на возражения некоторых стран-участников, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Отвечая на вопрос журналиста "Европейской правды" о том, как возможно обойти вето отдельных государств в НАТО, Столтенберг уклонился от конкретики, но подтвердил, что такое обсуждение идет.
"Я не буду делать свою жизнь проще, представляя вам детали нашего обсуждения. Но в итоге я представлю вам замечательную схему, которая будет работать", – заявил генсек после министерской встречи НАТО в Праге.
Он также считает возможной координацию помощи ВСУ со стороны НАТО, несмотря на нежелание отдельных стран в этом участвовать.
Издание напоминает, что ранее Столтенберг представил новую схему финансирования потребностей ВСУ на 40 миллиардов евро в год.
Венгрия почти с начала российской спецоперации систематически блокирует выделение средств и оружия Украине, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта. Несмотря на вето страны-участника НАТО, альянс продолжает помогать Киеву. Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия, страну "политически изнасиловали".
24 мая, 19:31Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины Для того, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Bloomberg