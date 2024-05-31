НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг - 31.05.2024 Украина.ру
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НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг
НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг - 31.05.2024 Украина.ру
НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг
"Замечательную схему" намерены разработать в Североатлантическом альянсе, чтобы продолжать поддерживать украинскую армию оружием, несмотря на возражения некоторых стран-участников, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
2024-05-31T18:10
2024-05-31T18:12
новости
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Отвечая на вопрос журналиста "Европейской правды" о том, как возможно обойти вето отдельных государств в НАТО, Столтенберг уклонился от конкретики, но подтвердил, что такое обсуждение идет. Он также считает возможной координацию помощи ВСУ со стороны НАТО, несмотря на нежелание отдельных стран в этом участвовать.Издание напоминает, что ранее Столтенберг представил новую схему финансирования потребностей ВСУ на 40 миллиардов евро в год. Венгрия почти с начала российской спецоперации систематически блокирует выделение средств и оружия Украине, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта. Несмотря на вето страны-участника НАТО, альянс продолжает помогать Киеву. Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия, страну "политически изнасиловали".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Венгрия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг

18:10 31.05.2024 (обновлено: 18:12 31.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
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"Замечательную схему" намерены разработать в Североатлантическом альянсе, чтобы продолжать поддерживать украинскую армию оружием, несмотря на возражения некоторых стран-участников, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Отвечая на вопрос журналиста "Европейской правды" о том, как возможно обойти вето отдельных государств в НАТО, Столтенберг уклонился от конкретики, но подтвердил, что такое обсуждение идет.
"Я не буду делать свою жизнь проще, представляя вам детали нашего обсуждения. Но в итоге я представлю вам замечательную схему, которая будет работать", – заявил генсек после министерской встречи НАТО в Праге.
Он также считает возможной координацию помощи ВСУ со стороны НАТО, несмотря на нежелание отдельных стран в этом участвовать.
Издание напоминает, что ранее Столтенберг представил новую схему финансирования потребностей ВСУ на 40 миллиардов евро в год.
Венгрия почти с начала российской спецоперации систематически блокирует выделение средств и оружия Украине, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта. Несмотря на вето страны-участника НАТО, альянс продолжает помогать Киеву. Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия, страну "политически изнасиловали".
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 19:31
Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины Для того, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Bloomberg
 
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