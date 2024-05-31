https://ukraina.ru/20240531/1055419542.html

НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг

НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг - 31.05.2024 Украина.ру

НАТО придумает схему поддержки ВСУ в обход вето Венгрии, пообещал Столтенберг

"Замечательную схему" намерены разработать в Североатлантическом альянсе, чтобы продолжать поддерживать украинскую армию оружием, несмотря на возражения некоторых стран-участников, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

2024-05-31T18:10

2024-05-31T18:10

2024-05-31T18:12

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Отвечая на вопрос журналиста "Европейской правды" о том, как возможно обойти вето отдельных государств в НАТО, Столтенберг уклонился от конкретики, но подтвердил, что такое обсуждение идет. Он также считает возможной координацию помощи ВСУ со стороны НАТО, несмотря на нежелание отдельных стран в этом участвовать.Издание напоминает, что ранее Столтенберг представил новую схему финансирования потребностей ВСУ на 40 миллиардов евро в год. Венгрия почти с начала российской спецоперации систематически блокирует выделение средств и оружия Украине, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта. Несмотря на вето страны-участника НАТО, альянс продолжает помогать Киеву. Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия, страну "политически изнасиловали".

https://ukraina.ru/20240524/1055276006.html

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новости, венгрия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, всу, сво