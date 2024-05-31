https://ukraina.ru/20240531/1055417925.html

Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи

Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи - 31.05.2024 Украина.ру

Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи

Евросоюз ввел санкции против физических и юридических лиц из Северной Кореи. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте Евросовета

2024-05-31T17:50

2024-05-31T17:50

2024-05-31T17:50

новости

северная корея

кндр

брюссель

ес

оон

евросовет

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052586961_0:62:2935:1714_1920x0_80_0_0_de0d7eccdc5f6243777804d9ec8da547.jpg

"Совет Европейского союза ввел ограничительные меры ввиду деятельности КНДР по уклонению от санкций, которая может привести к получению средств для ее незаконных ядерных программ и программ баллистических ракет, а также в связи с военной поддержкой, оказываемой КНДР России", - говорится в тексте.В Брюсселе также заявили, что Северная Корея, якобы, "вопиюще игнорирует" резолюции Совбеза ООН.Активы указанных лиц будут заморожены, а предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, включенным в перечень, или в их интересах будет запрещено. Также санкции накладывают запрет на въезд в Евросоюз.Общее количество лиц, включенных в санкционный список против КНДР, достигло 77 физических и 20 юридических лиц.По данным ЕС, КНДР с 1 января по 30 мая 2024 года, якобы, запустила не менее 22 баллистических ракет.Также Европейский совет в декабре прошлого года осудил Северную Корею за некую поддержку России.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Москву в закупке оружия у Пхеньяна.Ответили на листовки: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором

https://ukraina.ru/20240529/1055351907.html

северная корея

кндр

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северная корея, кндр, брюссель, ес, оон, евросовет, санкции