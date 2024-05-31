https://ukraina.ru/20240531/1055417925.html
Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи
Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи - 31.05.2024 Украина.ру
Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи
Евросоюз ввел санкции против физических и юридических лиц из Северной Кореи. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте Евросовета
2024-05-31T17:50
2024-05-31T17:50
2024-05-31T17:50
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"Совет Европейского союза ввел ограничительные меры ввиду деятельности КНДР по уклонению от санкций, которая может привести к получению средств для ее незаконных ядерных программ и программ баллистических ракет, а также в связи с военной поддержкой, оказываемой КНДР России", - говорится в тексте.В Брюсселе также заявили, что Северная Корея, якобы, "вопиюще игнорирует" резолюции Совбеза ООН.Активы указанных лиц будут заморожены, а предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, включенным в перечень, или в их интересах будет запрещено. Также санкции накладывают запрет на въезд в Евросоюз.Общее количество лиц, включенных в санкционный список против КНДР, достигло 77 физических и 20 юридических лиц.По данным ЕС, КНДР с 1 января по 30 мая 2024 года, якобы, запустила не менее 22 баллистических ракет.Также Европейский совет в декабре прошлого года осудил Северную Корею за некую поддержку России.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Москву в закупке оружия у Пхеньяна.Ответили на листовки: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором
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новости, северная корея, кндр, брюссель, ес, оон, евросовет, санкции
Новости, Северная Корея, КНДР, Брюссель, ЕС, ООН, евросовет, санкции
Совет ЕС расширил санкции в отношении Северной Кореи
Евросоюз ввел санкции против физических и юридических лиц из Северной Кореи. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте Евросовета
"Совет Европейского союза ввел ограничительные меры ввиду деятельности КНДР по уклонению от санкций, которая может привести к получению средств для ее незаконных ядерных программ и программ баллистических ракет, а также в связи с военной поддержкой, оказываемой КНДР России", - говорится в тексте.
В Брюсселе также заявили, что Северная Корея, якобы, "вопиюще игнорирует" резолюции Совбеза ООН.
Активы указанных лиц будут заморожены, а предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, включенным в перечень, или в их интересах будет запрещено. Также санкции накладывают запрет на въезд в Евросоюз.
Общее количество лиц, включенных в санкционный список против КНДР, достигло 77 физических и 20 юридических лиц.
По данным ЕС, КНДР с 1 января по 30 мая 2024 года, якобы, запустила не менее 22 баллистических ракет.
Также Европейский совет в декабре прошлого года осудил Северную Корею за некую поддержку России.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Москву в закупке оружия у Пхеньяна.