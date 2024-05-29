Ответили на листовки: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором
© РИА Новости
© РИА Новости
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Об этом сообщили журналисты южнокорейского издания Yonhap News Agency
В воскресенье, 26 мая Северная Корея заявила, что разбросает в Южной Корее "горы макулатуры и грязи" в ответ на распространение антипхеньяновских листовок.
Утром 29 мая источники Yonhap News Agency сообщили об обнаружении порядка 90 воздушных шаров в приграничных районах. Несколько шаров уже упали, остальные продолжают летать. Из шаров выпали мусор и другие отходы.
Южнокорейское Объединенное командование начальников штабов призвали КНДР немедленно прекратить "бесчеловечные и вульгарные действия".
"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. […] Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия", - говорится в материале издания.
Жителей приграничных районов призвали не прикасаться к объектам.
© Медведь телеграм-канал
© Медведь телеграм-канал
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