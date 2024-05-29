https://ukraina.ru/20240529/1055351907.html

Ответили на листовки: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором

Ответили на листовки: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором - 29.05.2024 Украина.ру

Ответили на листовки: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Об этом сообщили журналисты южнокорейского издания Yonhap News Agency

2024-05-29T12:27

2024-05-29T12:27

2024-05-29T12:27

новости

северная корея

кндр

южная корея

зарубежье

граница

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В воскресенье, 26 мая Северная Корея заявила, что разбросает в Южной Корее "горы макулатуры и грязи" в ответ на распространение антипхеньяновских листовок.Утром 29 мая источники Yonhap News Agency сообщили об обнаружении порядка 90 воздушных шаров в приграничных районах. Несколько шаров уже упали, остальные продолжают летать. Из шаров выпали мусор и другие отходы.Южнокорейское Объединенное командование начальников штабов призвали КНДР немедленно прекратить "бесчеловечные и вульгарные действия"."Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. […] Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия", - говорится в материале издания.Жителей приграничных районов призвали не прикасаться к объектам.

https://ukraina.ru/20240411/1054443043.html

северная корея

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новости, северная корея, кндр, южная корея, зарубежье, граница