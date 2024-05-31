"Не запугивание и не ядерный блеф": Медведев указал на фатальную ошибку Запада - 31.05.2024 Украина.ру
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"Не запугивание и не ядерный блеф": Медведев указал на фатальную ошибку Запада
"Не запугивание и не ядерный блеф": Медведев указал на фатальную ошибку Запада - 31.05.2024 Украина.ру
"Не запугивание и не ядерный блеф": Медведев указал на фатальную ошибку Запада
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 31 мая в своем телеграм-канале раскритиковал западные страны, одобрившие применение своего оружия повышенной дальности по территории России
2024-05-31T11:23
2024-05-31T11:23
новости
россия
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Он подчеркнул, что они должны ясно понимать, что вся их военная техника и специалисты, воюющие против РФ, будут уничтожаться. Причем как на территории Украины, так и "на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России".Политик назвал так называемую помощь стран НАТО (будь то управление крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину) серьезной эскалацией конфликта."Бывшая Украина и ее союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война. С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка", - предупредил Медведев.Он отметил, что его слова не являются запугиванием или блефом.Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Как отреагировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, решения Вашингтона никак не скажутся на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации.
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новости, россия, украина, запад, джо байден, нато, госдума
Новости, Россия, Украина, Запад, Джо Байден, НАТО, Госдума

"Не запугивание и не ядерный блеф": Медведев указал на фатальную ошибку Запада

11:23 31.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 31 мая в своем телеграм-канале раскритиковал западные страны, одобрившие применение своего оружия повышенной дальности по территории России
Он подчеркнул, что они должны ясно понимать, что вся их военная техника и специалисты, воюющие против РФ, будут уничтожаться. Причем как на территории Украины, так и "на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России".
Политик назвал так называемую помощь стран НАТО (будь то управление крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину) серьезной эскалацией конфликта.
"Бывшая Украина и ее союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений.
Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война. С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка", - предупредил Медведев.
Он отметил, что его слова не являются запугиванием или блефом.
"Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - подытожил политик.
Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Как отреагировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, решения Вашингтона никак не скажутся на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации.
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