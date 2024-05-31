Во двор украинского военкома прилетела граната - 31.05.2024 Украина.ру
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Во двор украинского военкома прилетела граната
Во двор украинского военкома прилетела граната - 31.05.2024 Украина.ру
Во двор украинского военкома прилетела граната
Неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского военкомата. Об этом сообщили журналисты "Страна.ua" со ссылкой на источник
2024-05-31T11:22
2024-05-31T11:22
новости
черкасская область
закарпатье
закарпатская область
владимир зеленский
украина
мобилизация
военкомат
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Уточняется, что это произошло в посёлке Катериновка в Черкасской области.Взрывом гранаты поврежден фасад дома и автомобиль, отметил источник.По факту произошедшего уголовное дело по статье хулиганство. Правонарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.В декабре прошлого года на Закарпатье депутат в здании сельского совета взорвал три гранаты во время заседания. Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года.А в начале мая 2024 года в Закарпатской области произошел конфликт между представителями военкомата и ромами. Из-за того, что сотрудники военкомата забрали односельчанина прямо с базара, группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
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новости, черкасская область, закарпатье, закарпатская область, владимир зеленский, украина, мобилизация, военкомат
Новости, Черкасская область, Закарпатье, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Украина, мобилизация, военкомат

Во двор украинского военкома прилетела граната

11:22 31.05.2024
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Хлопці з лісу"DM51
DM51 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Хлопці з лісу"
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Неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского военкомата. Об этом сообщили журналисты "Страна.ua" со ссылкой на источник
"Неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора Звенигородского ТЦК (военкомата. – Ред.). Граната взорвалась, никто не пострадал", - сообщил источник издания.
Уточняется, что это произошло в посёлке Катериновка в Черкасской области.
Взрывом гранаты поврежден фасад дома и автомобиль, отметил источник.
По факту произошедшего уголовное дело по статье хулиганство. Правонарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.
В декабре прошлого года на Закарпатье депутат в здании сельского совета взорвал три гранаты во время заседания. Депутаты обсуждали бюджет на предстоящий года. Сергей Батрин посчитал неправильным принимать новый финансовый документ, не заслушав отчет по исполнению бюджет этого года.
А в начале мая 2024 года в Закарпатской области произошел конфликт между представителями военкомата и ромами. Из-за того, что сотрудники военкомата забрали односельчанина прямо с базара, группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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