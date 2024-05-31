Во двор украинского военкома прилетела граната
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Хлопці з лісу"DM51
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Хлопці з лісу"
Неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского военкомата. Об этом сообщили журналисты "Страна.ua" со ссылкой на источник
"Неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора Звенигородского ТЦК (военкомата. – Ред.). Граната взорвалась, никто не пострадал", - сообщил источник издания.
Уточняется, что это произошло в посёлке Катериновка в Черкасской области.
Взрывом гранаты поврежден фасад дома и автомобиль, отметил источник.
По факту произошедшего уголовное дело по статье хулиганство. Правонарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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