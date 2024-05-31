Главное за ночь 31 мая - 31.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 31 мая
Главное за ночь 31 мая - 31.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 31 мая
ВС РФ ночью продолжили наносить удары по объектам противника - взрывы раздавались в Харьковской области и Киеве. Украина.ру, 31.05.2024
2024-05-31T08:09
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новости
россия
украина
харьковская область
пво
беспилотники
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ВС РФ ночью продолжили наносить удары по объектам противника - взрывы раздавались в Харьковской области и Киеве.В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, они подавлены силами ПВО, в Новороссийске ищут упавшие аппараты, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор.Однако при воздушном ударе пострадала нефтебаза в Темрюкском районе. Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы.Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.Запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остается в силе, заявили в госдепе.Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России, передает Рейтер со ссылкой на источники.Президент Финляндии Стубб заявил, что считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России.
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новости, россия, украина, харьковская область, пво, беспилотники
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, ПВО, беспилотники

Главное за ночь 31 мая

08:09 31.05.2024 (обновлено: 08:12 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ ночью продолжили наносить удары по объектам противника - взрывы раздавались в Харьковской области и Киеве.
В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, они подавлены силами ПВО, в Новороссийске ищут упавшие аппараты, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор.

Однако при воздушном ударе пострадала нефтебаза в Темрюкском районе. Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы.
Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остается в силе, заявили в госдепе.
Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России, передает Рейтер со ссылкой на источники.
Президент Финляндии Стубб заявил, что считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
07:50
Байден разрешил Киеву бить из Харькова по РоссииПрезидент США Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории — исключительно неподалеку от Харькова. Об этом сообщил представитель госдепартамента
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковская областьПВОбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов
08:36Пентагон разработает Киеву рекомендации, куда бить в России - New York Times
08:09Главное за ночь 31 мая
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07:50Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России
07:30Китай отказался участвовать в конференции по Украине - Рейтер
07:11Российские военные отразили массированную атаку беспилотников в Краснодарском крае
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