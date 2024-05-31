Главное за ночь 31 мая
08:09 31.05.2024 (обновлено: 08:12 31.05.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
ВС РФ ночью продолжили наносить удары по объектам противника - взрывы раздавались в Харьковской области и Киеве.
В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, они подавлены силами ПВО, в Новороссийске ищут упавшие аппараты, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор.
Однако при воздушном ударе пострадала нефтебаза в Темрюкском районе. Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы.
Однако при воздушном ударе пострадала нефтебаза в Темрюкском районе. Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы.
Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остается в силе, заявили в госдепе.
Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России, передает Рейтер со ссылкой на источники.
Президент Финляндии Стубб заявил, что считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России.