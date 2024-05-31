https://ukraina.ru/20240531/1055400031.html

Главное за ночь 31 мая

Главное за ночь 31 мая - 31.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 31 мая

ВС РФ ночью продолжили наносить удары по объектам противника - взрывы раздавались в Харьковской области и Киеве. Украина.ру, 31.05.2024

2024-05-31T08:09

2024-05-31T08:09

2024-05-31T08:12

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ВС РФ ночью продолжили наносить удары по объектам противника - взрывы раздавались в Харьковской области и Киеве.В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, они подавлены силами ПВО, в Новороссийске ищут упавшие аппараты, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор.Однако при воздушном ударе пострадала нефтебаза в Темрюкском районе. Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы.Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.Запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остается в силе, заявили в госдепе.Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России, передает Рейтер со ссылкой на источники.Президент Финляндии Стубб заявил, что считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России.

https://ukraina.ru/20240531/1055399861.html

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новости, россия, украина, харьковская область, пво, беспилотники