https://ukraina.ru/20240531/1055393379.html

Украинский театральный мир, Канны и Лимонов, вредные картинки. Обзор культуры за неделю

Украинский театральный мир, Канны и Лимонов, вредные картинки. Обзор культуры за неделю - 31.05.2024 Украина.ру

Украинский театральный мир, Канны и Лимонов, вредные картинки. Обзор культуры за неделю

Во Львове ушел из жизни украинский советский актер театра и кино Богдан Козак, а других актеров по всей Украине забирают на фронт; скандал вокруг "Вредных советов" Остера; во Франции завершился ежегодный Каннский фестиваль

2024-05-31T05:19

2024-05-31T05:19

2024-05-31T05:19

культура

эксклюзив

украина

львов

франция

эдуард лимонов

театр

культура

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Украинские театральные новостиВо вторник, 28 мая Львовский Национальный театр имени Марии Заньковецкой сообщил о смерти украинского советского актера театра и кино, Народного артиста Украинской ССР Богдана Козака.Козак советскому зрителю был известен прежде всего по роли генерал-майора Евгения Осадчего в телесериале Бориса Степанова "Государственная граница". Актер сыграл в шестом эпизоде – "Государственная граница. За порогом победы"."С его уходом в артистическом мире появилась огромная пустота. Богдан Николаевич был образцом благородного отношения к профессии и учителем для многих актеров. С ним мы потеряли великого артиста, одного из корифеев заньковчанской сцены и театрального педагога. Каждый раз невероятно тяжело, когда уходит актер: его голос, его движения, его лицо – часть нашей театральной жизни. Вечная и светлая память вам, Богдан Николаевич!", – написали на сайте театра, в котором Козак служил несколько десятилетий (с 1963 года).Козак родился после начала Второй мировой войны, в 1940 году во Львове, большую часть жизни прожил в родном городе. Преподавал в Национальной академии искусств Украины.Снялся в таких советских картинах как "До последней минуты" Валерия Исакова, "Старая крепость" Михаила Беликова и Александра Муратова, и в других. В кино продолжил сниматься и после 1991 года, играл в телеспектаклях и на сцене театра Заньковецкой.Среди спектаклей, в которых он играл – зарубежная, русская и украинская классика: "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина, "Ричард III" Уильяма Шекспира, "Украденное счастье" Ивана Франко. За годы службы в театре, сообщают коллеги, Козак сыграл более ста ролей.Театр имени Заньковецкой – Национальный, поэтому часть (достоверно неизвестно, но, вероятно, значительная) артистов и сотрудников всех цехов имеют бронь от мобилизации. В других театрах Украины ситуация совершенно иная.В материале Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма мы писали о катастрофической ситуации в Чернигове: музыкально-драматический театр закрыт на неопределенный срок, так как мобилизованы большинство артистов и сотрудников, в другом – Молодежном по той же причине сняты две постановки.Подобные истории рассказывают артисты, служащие и в театрах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской областей: не везде театр закрывают, а художественный руководитель заявляет об этом во всеуслышание, но практически везде не хватает доброй части, как минимум, творческого состава.Двое актеров театра Заньковецкой еще в 2022 году ушли на фронт добровольцами, а вскоре получили из театра письма о том, что уволены. Истории Андрея Сницарчука и Януша Юхницкого были довольно резонанасны, а директора театра общественность обвиняла одновременно в кумовстве, неуважении к Вооруженным силам и всем прочем.Зато актер театра и кино Михаил Кукуюк настроен крайне "патриотично": в интервью украинским СМИ клеймит позором "предателей и уклонистов", заверяет, что сам никогда бы не стал бегать от военкомов. Сам он при этом имеет отсрочку по серьезной близорукости, но мобилизационные гайки на Украине закручены до такой степени, что, вполне возможно, вскоре у него появится возможность отправиться на передовую и доказать свою патриотичность на деле.Скандал в книжномНесколько дней подряд СМИ и телеграм-каналы обсуждали скандал в книжном магазине в селе Каратузском Красноярского края, где местная жительница обратилась в прокуратуру, после того как пролистала книгу Григория Остера "Вредные советы".Неравнодушную гражданку потрясли иллюстрации в книге: сцены с оружием, виселицей, летящий в спину педагога нож и другие эпизоды с насилием, а также самолёты, которые "летят на Запад".Прокуратура начала проверку, конкретно эту книгу изъяли и отправили на исследование психологам. Изымать весь тираж, а тем более – все книги автора не будут, заверили в прокуратуре.Основная претензия заявительницы, как пишут СМИ, заключалась в том, что эти "жестокие" иллюстрации оказались в книге, на которую нет никаких возрастных ограничений.Серия детских книг Остера "Вредные советы" начала выходить еще в 80-е и многократно переиздавалась, но в скандалы ранее не попадала.Попадал сам автор. Уехав после начала военных действий на Украине в Латвию, писатель осудил действия российской власти и армии, а в Риге прочитал лекцию "Педофилия как инструмент российской пропаганды".В данный момент он ведет лекции и концерты в Европе и Израиле, гастролирует. В России с начала 2022 года Остер не выступал.Русские артисты тоже былиВ субботу 25 мая во Франции завершился 77-й Каннский фестиваль.Основные награды: американский режиссер Шон Бейкер получил Золотую пальмовую ветвь за фильм "Анора";Гран-при – картина из Индии "Все, что мы представляем как свет" Паяла Кападии;Лучшие актеры – Джесси Племонс и актрисы фильма "Эмилия Перес" Жака Одиара;Лучшая режиссура – Мигел Гомеш с фильмом "Большое путешествие";Лучший сценарий – Корали Фаржа с фильмом "Вещество";Почетная "Золотая пальмовая ветвь" за вклад в кинематограф – Мэрил Стрип, Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.В "Аноре" - фильме о романе проститутки с сыном российского олигарха сыграли российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн."Анора", в отличии от других фильмов из программы фестиваля, скорее всего, не попадет в российский прокат.В конкурсе принял участие и уехавший из России режиссер Кирилл Серебрянников: он представил фильм о писателе, политике, поэте и публицисте Эдуарде Лимоновом – "Лимонов, баллада об Эдичке" с Беном Уишоу в главной роли.Смогут ли российские зрители посмотреть картину онлайн – пока неизвестно, но немногочисленные отзывы полярно противоположны. Те, кому фильм не понравился, напоминают о не лучших отношениях между Лимоновым и Серебрянниковым.

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Мария Нестерова

эксклюзив, украина, львов, франция, эдуард лимонов, театр, культура