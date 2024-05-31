"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля
Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Если вокруг Харькова на широком фронте будут стоять минные поля, то ВСУ не смогут там маневрировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Их необходимо окружить и создавать такие условия, когда ВСУ сами оттуда выйдут. Потому что даже самые упрямые нацисты не хотят умереть "как крыса в подвале", рассказал эксперт.
Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Сейчас саперы уже не таскают с собой несколько мин и не устанавливают их вручную, добавил политолог.
"У нас есть установки минирования и разминирования. Если мы создадим минные поля вокруг Харькова на широком фронте, ВСУ не смогут там маневрировать. Почему противник не смог прорваться в районе Работино? Их остановили минные поля, а не "зубы дракона". Именно это стало основой нашей обороны", - подчеркнул Подлесный.
Для окружения городов необязательно ставить там группировку в 30–40 тысяч человек. Если мы заминируем там все на широком фронте, то даже если там через каждые десять метров не будет стоять вооруженный солдат, то "крысы все равно побегут с корабля", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
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