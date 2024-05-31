https://ukraina.ru/20240531/1055391547.html

"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля

"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля - 31.05.2024 Украина.ру

"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля

Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Если вокруг Харькова на широком фронте будут стоять минные поля, то ВСУ не смогут там маневрировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-05-31T04:30

2024-05-31T04:30

2024-05-31T04:30

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оборона

наступление

харьковская область

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Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Их необходимо окружить и создавать такие условия, когда ВСУ сами оттуда выйдут. Потому что даже самые упрямые нацисты не хотят умереть "как крыса в подвале", рассказал эксперт.Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Сейчас саперы уже не таскают с собой несколько мин и не устанавливают их вручную, добавил политолог.Для окружения городов необязательно ставить там группировку в 30–40 тысяч человек. Если мы заминируем там все на широком фронте, то даже если там через каждые десять метров не будет стоять вооруженный солдат, то "крысы все равно побегут с корабля", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руО том, почему район Липцев и Волчанска "заточен" на уничтожение украинских резервов можно прочитать в интервью Александра Полищука: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова

https://ukraina.ru/20240530/1055364410.html

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новости, харьков, россия, киев, полтава, мины, минирование, оборона, наступление, харьковская область, вс рф