"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля - 31.05.2024 Украина.ру
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"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля
"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля - 31.05.2024 Украина.ру
"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля
Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Если вокруг Харькова на широком фронте будут стоять минные поля, то ВСУ не смогут там маневрировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-05-31T04:30
2024-05-31T04:30
новости
харьков
россия
киев
полтава
мины
минирование
оборона
наступление
харьковская область
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Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Их необходимо окружить и создавать такие условия, когда ВСУ сами оттуда выйдут. Потому что даже самые упрямые нацисты не хотят умереть "как крыса в подвале", рассказал эксперт.Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Сейчас саперы уже не таскают с собой несколько мин и не устанавливают их вручную, добавил политолог.Для окружения городов необязательно ставить там группировку в 30–40 тысяч человек. Если мы заминируем там все на широком фронте, то даже если там через каждые десять метров не будет стоять вооруженный солдат, то "крысы все равно побегут с корабля", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руО том, почему район Липцев и Волчанска "заточен" на уничтожение украинских резервов можно прочитать в интервью Александра Полищука: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
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харьков
россия
киев
полтава
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новости, харьков, россия, киев, полтава, мины, минирование, оборона, наступление, харьковская область, вс рф
Новости, Харьков, Россия, Киев, Полтава, мины, минирование, оборона, наступление, Харьковская область, ВС РФ

"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля

04:30 31.05.2024
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Читать в
Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Если вокруг Харькова на широком фронте будут стоять минные поля, то ВСУ не смогут там маневрировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Их необходимо окружить и создавать такие условия, когда ВСУ сами оттуда выйдут. Потому что даже самые упрямые нацисты не хотят умереть "как крыса в подвале", рассказал эксперт.
Помимо фугасных авиабомб и беспилотников, у российской армии есть средства дистанционного минирования. Сейчас саперы уже не таскают с собой несколько мин и не устанавливают их вручную, добавил политолог.
"У нас есть установки минирования и разминирования. Если мы создадим минные поля вокруг Харькова на широком фронте, ВСУ не смогут там маневрировать. Почему противник не смог прорваться в районе Работино? Их остановили минные поля, а не "зубы дракона". Именно это стало основой нашей обороны", - подчеркнул Подлесный.
Для окружения городов необязательно ставить там группировку в 30–40 тысяч человек. Если мы заминируем там все на широком фронте, то даже если там через каждые десять метров не будет стоять вооруженный солдат, то "крысы все равно побегут с корабля", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему район Липцев и Волчанска "заточен" на уничтожение украинских резервов можно прочитать в интервью Александра Полищука: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Вчера, 05:15
Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньшеРесурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. А вообще, думаю, все посыплется в июне-июле. Это прогноз военно-технических возможностей ВСУ
 
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