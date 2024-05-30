https://ukraina.ru/20240530/1055381579.html
Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего
Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего - 30.05.2024 Украина.ру
Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего
России необходимо заняться образованием и просвещением жителей Украины. Об этом рассказал главный редактор Радио Sputnik Кирилл Вышинский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
2024-05-30T13:08
2024-05-30T13:08
2024-05-30T13:08
новости
кирилл вышинский
александр дугин
партия регионов
харьков
украина
новороссия
днепропетровск
днепропетровская область
екатеринослав
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В начале своей речи он обратился к предыдущему оратору – философу Александру Дугину. Философ ранее заявил, что первой победой СВО можно будет назвать полное освобождение Новороссии, а именно Харькова, Николаева, Одессы, а также Запорожской и Херсонской областей."Категорически не согласен как уроженец Днепропетровска. Хочу напомнить, что Днепропетровск (Екатеринослав) это по сути была административной столицей Новороссии", - заявил Вышинский.Он также отметил, что, если речь идёт об освобождении Новороссии, тогда нужно говорить о всей Новороссии. А Харьков, по его словам, является Слобожанщиной, а не Новороссией.Также он рассказал, что из членов украинской "Партии регионов", прошедших в Верховную Раду, лишь два человека изъявили желание заниматься гуманитарными проблемами. Остальные же захотели пойти в банковский комитет, в комитет по энергетике."И это была тоже демонстрация того, что юго-восточные элиты Украины считали, что образование, культура, а если шире, то идеология, ну как-то само собой устаканится. Если мы решим все проблемы с экономикой, типа всех накормим, и все будут счастливы и довольны", - рассказал Вышинский.Он поддержал идею о том, что упор нужно сделать на образование на Украине. В частности, по наблюдениям Вышинского, с 2004 года, а особенно это стало видно с 2014 года, в информационном пространстве стала доминировать так называемая "галичанская идея об украинскости".Согласно этой идее, украинцами называли "не просто отдельный, а в чем-то постоянно угнетавшийся россиянами и русским народ, у которого никогда ничего общего с русскими не было", рассказал он. Жителей же юго-восточной Украины галичане не считают настоящими украинцами, добавил журналист.Он подчеркнул важность рассказать жителям освобожденных регионов "обоснованность и неизбежность всего произошедшего". "Поэтому соглашусь абсолютно, что речь должна идти о образовании, просвещении и формировании этого представления о справедливости всего произошедшего и неизбежности", - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html
харьков
украина
новороссия
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днепропетровская область
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, кирилл вышинский, александр дугин, партия регионов, харьков, украина, новороссия, днепропетровск, днепропетровская область, екатеринослав, россия
Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего
России необходимо заняться образованием и просвещением жителей Украины. Об этом рассказал главный редактор Радио Sputnik Кирилл Вышинский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
В начале своей речи он обратился к предыдущему оратору – философу Александру Дугину. Философ ранее заявил, что первой победой СВО можно будет назвать полное освобождение Новороссии, а именно Харькова, Николаева, Одессы, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Категорически не согласен как уроженец Днепропетровска. Хочу напомнить, что Днепропетровск (Екатеринослав) это по сути была административной столицей Новороссии", - заявил Вышинский.
Он также отметил, что, если речь идёт об освобождении Новороссии, тогда нужно говорить о всей Новороссии. А Харьков, по его словам, является Слобожанщиной, а не Новороссией.
Также он рассказал, что из членов украинской "Партии регионов", прошедших в Верховную Раду, лишь два человека изъявили желание заниматься гуманитарными проблемами. Остальные же захотели пойти в банковский комитет, в комитет по энергетике.
"И это была тоже демонстрация того, что юго-восточные элиты Украины считали, что образование, культура, а если шире, то идеология, ну как-то само собой устаканится. Если мы решим все проблемы с экономикой, типа всех накормим, и все будут счастливы и довольны", - рассказал Вышинский.
Он поддержал идею о том, что упор нужно сделать на образование на Украине. В частности, по наблюдениям Вышинского, с 2004 года, а особенно это стало видно с 2014 года, в информационном пространстве стала доминировать так называемая "галичанская идея об украинскости".
Согласно этой идее, украинцами называли "не просто отдельный, а в чем-то постоянно угнетавшийся россиянами и русским народ, у которого никогда ничего общего с русскими не было", рассказал он. Жителей же юго-восточной Украины галичане не считают настоящими украинцами, добавил журналист.
Он подчеркнул важность рассказать жителям освобожденных регионов "обоснованность и неизбежность всего произошедшего". "Поэтому соглашусь абсолютно, что речь должна идти о образовании, просвещении и формировании этого представления о справедливости всего произошедшего и неизбежности", - резюмировал он.