Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего - 30.05.2024 Украина.ру
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Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего
Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего - 30.05.2024 Украина.ру
Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего
России необходимо заняться образованием и просвещением жителей Украины. Об этом рассказал главный редактор Радио Sputnik Кирилл Вышинский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
2024-05-30T13:08
2024-05-30T13:08
новости
кирилл вышинский
александр дугин
партия регионов
харьков
украина
новороссия
днепропетровск
днепропетровская область
екатеринослав
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В начале своей речи он обратился к предыдущему оратору – философу Александру Дугину. Философ ранее заявил, что первой победой СВО можно будет назвать полное освобождение Новороссии, а именно Харькова, Николаева, Одессы, а также Запорожской и Херсонской областей."Категорически не согласен как уроженец Днепропетровска. Хочу напомнить, что Днепропетровск (Екатеринослав) это по сути была административной столицей Новороссии", - заявил Вышинский.Он также отметил, что, если речь идёт об освобождении Новороссии, тогда нужно говорить о всей Новороссии. А Харьков, по его словам, является Слобожанщиной, а не Новороссией.Также он рассказал, что из членов украинской "Партии регионов", прошедших в Верховную Раду, лишь два человека изъявили желание заниматься гуманитарными проблемами. Остальные же захотели пойти в банковский комитет, в комитет по энергетике."И это была тоже демонстрация того, что юго-восточные элиты Украины считали, что образование, культура, а если шире, то идеология, ну как-то само собой устаканится. Если мы решим все проблемы с экономикой, типа всех накормим, и все будут счастливы и довольны", - рассказал Вышинский.Он поддержал идею о том, что упор нужно сделать на образование на Украине. В частности, по наблюдениям Вышинского, с 2004 года, а особенно это стало видно с 2014 года, в информационном пространстве стала доминировать так называемая "галичанская идея об украинскости".Согласно этой идее, украинцами называли "не просто отдельный, а в чем-то постоянно угнетавшийся россиянами и русским народ, у которого никогда ничего общего с русскими не было", рассказал он. Жителей же юго-восточной Украины галичане не считают настоящими украинцами, добавил журналист.Он подчеркнул важность рассказать жителям освобожденных регионов "обоснованность и неизбежность всего произошедшего". "Поэтому соглашусь абсолютно, что речь должна идти о образовании, просвещении и формировании этого представления о справедливости всего произошедшего и неизбежности", - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html
харьков
украина
новороссия
днепропетровск
днепропетровская область
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новости, кирилл вышинский, александр дугин, партия регионов, харьков, украина, новороссия, днепропетровск, днепропетровская область, екатеринослав, россия
Новости, Кирилл Вышинский, Александр Дугин, Партия регионов, Харьков, Украина, Новороссия, Днепропетровск, Днепропетровская область, Екатеринослав, Россия

Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшего

13:08 30.05.2024
 
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
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России необходимо заняться образованием и просвещением жителей Украины. Об этом рассказал главный редактор Радио Sputnik Кирилл Вышинский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
В начале своей речи он обратился к предыдущему оратору – философу Александру Дугину. Философ ранее заявил, что первой победой СВО можно будет назвать полное освобождение Новороссии, а именно Харькова, Николаева, Одессы, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Категорически не согласен как уроженец Днепропетровска. Хочу напомнить, что Днепропетровск (Екатеринослав) это по сути была административной столицей Новороссии", - заявил Вышинский.
Он также отметил, что, если речь идёт об освобождении Новороссии, тогда нужно говорить о всей Новороссии. А Харьков, по его словам, является Слобожанщиной, а не Новороссией.
Также он рассказал, что из членов украинской "Партии регионов", прошедших в Верховную Раду, лишь два человека изъявили желание заниматься гуманитарными проблемами. Остальные же захотели пойти в банковский комитет, в комитет по энергетике.
"И это была тоже демонстрация того, что юго-восточные элиты Украины считали, что образование, культура, а если шире, то идеология, ну как-то само собой устаканится. Если мы решим все проблемы с экономикой, типа всех накормим, и все будут счастливы и довольны", - рассказал Вышинский.
Он поддержал идею о том, что упор нужно сделать на образование на Украине. В частности, по наблюдениям Вышинского, с 2004 года, а особенно это стало видно с 2014 года, в информационном пространстве стала доминировать так называемая "галичанская идея об украинскости".
Согласно этой идее, украинцами называли "не просто отдельный, а в чем-то постоянно угнетавшийся россиянами и русским народ, у которого никогда ничего общего с русскими не было", рассказал он. Жителей же юго-восточной Украины галичане не считают настоящими украинцами, добавил журналист.
Он подчеркнул важность рассказать жителям освобожденных регионов "обоснованность и неизбежность всего произошедшего". "Поэтому соглашусь абсолютно, что речь должна идти о образовании, просвещении и формировании этого представления о справедливости всего произошедшего и неизбежности", - резюмировал он.
12:08
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НовостиКирилл ВышинскийАлександр ДугинПартия регионовХарьковУкраинаНовороссияДнепропетровскДнепропетровская областьЕкатеринославРоссия
 
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