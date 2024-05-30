https://ukraina.ru/20240530/1055381327.html

Штурм Рафаха. Как израильские бомбы бьют по США

Штурм Рафаха. Как израильские бомбы бьют по США - 30.05.2024 Украина.ру

Штурм Рафаха. Как израильские бомбы бьют по США

Израильские, российские, а также, что немаловажно, палестинские журналисты подтвердили, что израильские войска вошли в населенный пункт Рафах, расположенный в секторе Газа непосредственно на границе с Египтом

2024-05-30T13:31

2024-05-30T13:31

2024-05-30T13:31

эксклюзив

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Бои в Рафахе пока идут не везде. Столкновения на данный момент фиксируются в западной части этого населенного пункта на севере пустыни Негев. Но военные действия почти всегда имеют тенденцию к расширению. Так что не исключено, что вскоре Израиль атакует центральную часть Рафаха. И очень скоро название этого населённого пункта узнают буквально все.В чем состоит специфика Рафаха? Во-первых, считается, что за годы блокады сектора Газа палестинцы прорыли там множество подземных тоннелей для контрабандных поставок разнообразной продуции из Египта.В Тель-Авиве, разумеется, говорят, что палестинские боевики тащат по ним в Газу оружие. Однако учитывая, что в блокированном со всех сторон секторе не хватает буквально всего, по тоннелям, в первую очередь, активно возили обычные гражданские товары.Например, еду, которую получалась выращивать в пустыне только у библейского пророка Моисея. Потому что доставить ее из Египта в законным путем в условиях израильского эмбарго просто нельзя. Да и вода в Газе в значительной степени привозная.Но главное, за полгода израильской операции в Рафахе скопилась огромная масса беженцев – потому что весь остальной сектор разрушен в пыль и бетон.Их однозначно более миллиона – причем, эта цифра дана по нижним отметкам, потому что некоторые оставшиеся без родных дети вообще пока что не учтены.Израильское правительство утверждает, что за женщинами и детьми прячутся боевики ХАМАС. Но хамасовцы, тем временем, совершают активные вылазки в центральных районах Газы, которые Израиль, по его словам, давно отбил. И женщин с детьми там точно, к сожалению, не осталось.Тель-Авив обвиняет Египет, который якобы не пускает беженцев на свою территорию, но это лицемерие гомерического размера – потому что позиция Каира строго отстаивает принципы деклараций ООН по вопросу о Палестине. И египтяне, прежде всего, не хотят втянуть свою страну ни в какой конфликт.Палестинцы, прежде всего, не уходят сами. Потому что, покинув родину, они станут жертвами этнической чистки, утратят дома, земельные наделы, оставшись в другой стране буквально ни с чем. Причем, как показывает опыт многих других оккупированных палестинских территорий, никто не вернет потом назад ни бежавших людей, ни даже их внуков. Все соответствующие резолюции ООН в Тель-Авиве просто проигнорировали.Однако наш мир циничен и легко забывает о чужой боли. Поэтому об этой трагедии все равно не говорили бы так много, если бы она не влияла на предвыборную политику в США. Причем, по целому ряду факторов, которые подчас способны удивить даже самого искушенного политолога.Известно, что масса американских студентов активно протестует против войны в Газе. Эти умные мальчики и девочки знают – почти каждая упавшая на Рафах бомба сделана в стране НАТО. А значит, они сами несут за это долю вины, что для современной западной молодежи является настоящей нравственной катастрофой.На одном из стримов в Колумбийском университете активистка поясняла, что, по большому счету боевые действия в Газе – это даже не война. У палестинцев нет серьезных фортификационных укреплений, нет полноценной армии и флота, нет линии фронта. Никто – даже демонизированный Западом Иран – не посылает им огромное количество оружия и прочего снаряжения, как это делают помогающие Украине буквально во всем США и их союзники.Огромное число палестинцев вообще не сопротивляется. Люди не могут никуда идти и обычно просто сидят в каком-то из лагерей беженцев, ожидая, когда в него попадет сброшенная с израильского самолета американская ракета.Погибшие есть в каждой палестинской семье, и их очень много. Буквально на днях в мире заговорили о палестинском политике Исмаиле Хании, который живет в Катаре. Он получил повестку в Международный уголовный суд. Оказалось, что недавно за один день в лагере беженцев Шати убили трёх его сыновей и трёх внуков. Причем один из медиков сказал журналистам, что это довольно типичная ситуация.В то же время статусные западные издания написали, что спецслужбы Израиля годами проводили крупномасштабную слежку за сотрудниками Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и пытались вмешиваться в его работу, препятствуя расследованию действий израильских силовиков на палестинских территориях.Но Белый дом в лице Байдена прямо осудил МУС за попытку выписать ордер Нетаньяху (неформально прокурору Кариму Хану вообще сказали, что его орган создали, чтобы судить африканцев и русских). А ракетные удары по Рафаху, несмотря на массовые жертвы, считаются лидерами демократов приемлемым компромиссом – как бы дико ни звучали такие тезисы."Многочисленные представители администрации на брифингах для прессы во вторник назвали снимки из Рафаха "душераздирающими", "трагическими" и "ужасающими". Но в результате не было никаких признаков предстоящего изменения политики, поскольку это был авиаудар, а не крупная наземная операция", – пишет по этому поводу издания The Hill.Конечно, рядовые идеологически заряженные члены Демпартии пребывают от этого в полном шоке – особенно студенческая молодежь.Эти люди не только однозначно не хотят голосовать за Байдена сами, но и не пойдут за него агитировать. А это давно беспокоит демократических функционеров покрупнее, на зарплате, потому что им скоро будет некем руководить.Руководство демократов опасается, что эта часть электората уйдет к Роберту Кеннеди, на борьбу с которым безжалостно подрядили его собственный семейный клан.Тем временем, Breitbart пишет о том, что прагматичный Дональд Трамп пытается наладить контакты с американскими мусульманами – хотя двадцать дет назад, при Джордже Буше-младшем, такое показалось бы совершенно невероятным.Тем не менее, свежие опросы показывают: в ключевых колеблющихся штатах 57% американских мусульман уже сегодня готовы поддержать Трампа.Это даже называют "эффектом Газы", потому что раньше мусульмане в Америке чаще голосовали за демократов.И только 25% представителей данной конфессии выбирают Джозефа Байдена. Причем, во многих штатах, вроде Мичигана и Миннесоты, с большой исламской диаспорой, это может сыграть на выборах серьезную роль.Главный козырь Трампа состоит в том, что он обещает быстро добиться перемирия в Газе, а его команда даже подготовила планы послевоенной застройки сектора, разрушенного при содействии демократических лидеров сектора, привлекая к этому амбициозному проекту исламские страны.Что же касается "партии войны" из окружения Байдена, похоже на то, что её представители подыскивают сейчас попытки оправдания, ожидая дня, когда израильские танки войдут в Рафах. Хотя, помимо прочего, это может вызвать в США молодежные бунты, которые нельзя будет подавить дежурной демагогией с партийных трибун.

https://ukraina.ru/20240529/1055347442.html

https://ukraina.ru/20240521/1055188765.html

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Александр Савко

эксклюзив, газа, египет, израиль, джо байден, дональд трамп, биньямин нетаньяху, оон, хамас, международный уголовный суд (мус), правозащитники