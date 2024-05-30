Лавров объяснил, как можно "ускорить" политическое урегулирование на Украине - 30.05.2024 Украина.ру
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Лавров объяснил, как можно "ускорить" политическое урегулирование на Украине
Лавров объяснил, как можно "ускорить" политическое урегулирование на Украине - 30.05.2024 Украина.ру
Лавров объяснил, как можно "ускорить" политическое урегулирование на Украине
Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров рассказал о теоретической возможности "ускорить" политическое урегулирование украинского кризиса, передает 30 мая РИА Новости
2024-05-30T09:01
2024-05-30T09:45
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"Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", - сказал министр.По его словам, трудно представить диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве.При этом, по его словам, Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии.Министр также напомнил, что с осени 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией. А на прошлой неделе истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента."Будем надеяться, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличны интересы народа. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", - заключил Лавров.
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Новости, Украина, Россия, Сергей Лавров, Киев, Владимир Зеленский, мир

Лавров объяснил, как можно "ускорить" политическое урегулирование на Украине

09:01 30.05.2024 (обновлено: 09:45 30.05.2024)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
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Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров рассказал о теоретической возможности "ускорить" политическое урегулирование украинского кризиса, передает 30 мая РИА Новости
"Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", - сказал министр.
По его словам, трудно представить диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве.
При этом, по его словам, Москва остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии.
"Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", - пояснил он.
Министр также напомнил, что с осени 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией. А на прошлой неделе истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента.
"Будем надеяться, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличны интересы народа. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", - заключил Лавров.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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