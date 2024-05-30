"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском - 30.05.2024 Украина.ру
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"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском - 30.05.2024 Украина.ру
"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-30T05:50
2024-05-30T05:50
новости
россия
волчанск
геннадий алехин
наступление
вс рф
харьков
харьковская область
сво
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Сейчас ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Оттуда можно обеспечить соединение батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Бойцы выравнивают линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести фланговые удары, рассказал эксперт.Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области, добавил он.Российские подразделения ведут оперативно-тактические действия наступательного характера (ширина и глубина фронта в 10–12 километров). Но для прорыва (километров на 100–150) потребуются силы дивизии или армии, отметил обозреватель.Сейчас начался этап создания санитарной зоны, который тесно увязан с решением оперативно-тактических задач. Замыслы российского командования претворяются в жизнь. Противник перебрасывает туда резервы, оголяя другие участки фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.руКак сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
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новости, россия, волчанск, геннадий алехин, наступление, вс рф, харьков, харьковская область, сво, всу, резервы
Новости, Россия, Волчанск, Геннадий Алехин, наступление, ВС РФ, Харьков, Харьковская область, СВО, ВСУ, резервы

"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском

05:50 30.05.2024
 
Стрельба по цели
Стрельба по цели
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Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Оттуда можно обеспечить соединение батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Бойцы выравнивают линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести фланговые удары, рассказал эксперт.
Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области, добавил он.
"Отвечаю на риторический вопрос: "Почему мы не идем вперед?" Да потому и не идем, что есть целые правила ведения боевых действий. Кто-то знает, какими силами мы там наступаем? Да никто не знает. И это хорошо", - подчеркнул Алехин.
Российские подразделения ведут оперативно-тактические действия наступательного характера (ширина и глубина фронта в 10–12 километров). Но для прорыва (километров на 100–150) потребуются силы дивизии или армии, отметил обозреватель.
Сейчас начался этап создания санитарной зоны, который тесно увязан с решением оперативно-тактических задач. Замыслы российского командования претворяются в жизнь. Противник перебрасывает туда резервы, оголяя другие участки фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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