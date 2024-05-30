https://ukraina.ru/20240530/1055350182.html
"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском - 30.05.2024 Украина.ру
"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-30T05:50
2024-05-30T05:50
2024-05-30T05:50
новости
россия
волчанск
геннадий алехин
наступление
вс рф
харьков
харьковская область
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053216374_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4014bdd7a5d193e09932e1936a453cab.jpg
Сейчас ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Оттуда можно обеспечить соединение батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Бойцы выравнивают линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести фланговые удары, рассказал эксперт.Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области, добавил он.Российские подразделения ведут оперативно-тактические действия наступательного характера (ширина и глубина фронта в 10–12 километров). Но для прорыва (километров на 100–150) потребуются силы дивизии или армии, отметил обозреватель.Сейчас начался этап создания санитарной зоны, который тесно увязан с решением оперативно-тактических задач. Замыслы российского командования претворяются в жизнь. Противник перебрасывает туда резервы, оголяя другие участки фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.руКак сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
https://ukraina.ru/20240529/1055332384.html
россия
волчанск
харьков
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053216374_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c6565d2d93d75ec897aa5d48a9234dc1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, волчанск, геннадий алехин, наступление, вс рф, харьков, харьковская область, сво, всу, резервы
Новости, Россия, Волчанск, Геннадий Алехин, наступление, ВС РФ, Харьков, Харьковская область, СВО, ВСУ, резервы
"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Оттуда можно обеспечить соединение батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Бойцы выравнивают линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести фланговые удары, рассказал эксперт.
Основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ наносят удары из "Градов" и "Вампиров". Эти населенные пункты — районы сосредоточения техники ВСУ, которая перебрасывается из Полтавской области, добавил он.
"Отвечаю на риторический вопрос: "Почему мы не идем вперед?" Да потому и не идем, что есть целые правила ведения боевых действий. Кто-то знает, какими силами мы там наступаем? Да никто не знает. И это хорошо", - подчеркнул Алехин.
Российские подразделения ведут оперативно-тактические действия наступательного характера (ширина и глубина фронта в 10–12 километров). Но для прорыва (километров на 100–150) потребуются силы дивизии или армии, отметил обозреватель.
Сейчас начался этап создания санитарной зоны, который тесно увязан с решением оперативно-тактических задач. Замыслы российского командования претворяются в жизнь. Противник перебрасывает туда резервы, оголяя другие участки фронта, заключил собеседник издания.
Как сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко