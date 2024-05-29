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В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст

В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст - 29.05.2024 Украина.ру

В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст

В одной из колоний в Полтавской области зафиксированы случаи избиения и пыток заключенных, подтвердили в Министерстве юстиции Украины после того, как в сети распространилось видео подтверждающее этот факт

2024-05-29T23:02

2024-05-29T23:02

2024-05-29T23:05

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По словам глава ведомства Дениса Малюськи, ролик, тиражируемый телеграм-каналами, якобы старый и имеет отношение к событиям, происходившим в двухлетней давности. Однако роликов все же было несколько, их опубликовал телеграм-канал "Политика страны". Так, судя по кадрам одного из видео, заключенного избиваются граблями за то, что он отказывается убирать территорию. При этом, один из работников колонии предлагает бить мужчину не черенком инструмента, а металлической частью где расположены гвозди. На другом ролике сотрудники колонии избивают заключенного резиновой дубинкой. Предварительно его положили лицом в лужу и потоптались по его телу. "Сотрудник, который стоял на спине мужчины, советует тому, кто бьет дубинкой, перевернуть ее и бить ручкой, чтоб "было больнее", – пишет источник. Ранее в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине.

https://ukraina.ru/20240328/1054169086.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, полтавская область, денис малюська, пытки, избиение, колония