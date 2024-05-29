В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст - 29.05.2024 Украина.ру
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В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст
В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст - 29.05.2024 Украина.ру
В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст
В одной из колоний в Полтавской области зафиксированы случаи избиения и пыток заключенных, подтвердили в Министерстве юстиции Украины после того, как в сети распространилось видео подтверждающее этот факт
2024-05-29T23:02
2024-05-29T23:05
новости
украина
полтавская область
денис малюська
пытки
избиение
колония
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По словам глава ведомства Дениса Малюськи, ролик, тиражируемый телеграм-каналами, якобы старый и имеет отношение к событиям, происходившим в двухлетней давности. Однако роликов все же было несколько, их опубликовал телеграм-канал "Политика страны". Так, судя по кадрам одного из видео, заключенного избиваются граблями за то, что он отказывается убирать территорию. При этом, один из работников колонии предлагает бить мужчину не черенком инструмента, а металлической частью где расположены гвозди. На другом ролике сотрудники колонии избивают заключенного резиновой дубинкой. Предварительно его положили лицом в лужу и потоптались по его телу. "Сотрудник, который стоял на спине мужчины, советует тому, кто бьет дубинкой, перевернуть ее и бить ручкой, чтоб "было больнее", – пишет источник. Ранее в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине.
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новости, украина, полтавская область, денис малюська, пытки, избиение, колония
Новости, Украина, Полтавская область, Денис Малюська, пытки, избиение, колония

В колониях Украины заключенных избивают и пытают, подтвердил Минюст

23:02 29.05.2024 (обновлено: 23:05 29.05.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В одной из колоний в Полтавской области зафиксированы случаи избиения и пыток заключенных, подтвердили в Министерстве юстиции Украины после того, как в сети распространилось видео подтверждающее этот факт
По словам глава ведомства Дениса Малюськи, ролик, тиражируемый телеграм-каналами, якобы старый и имеет отношение к событиям, происходившим в двухлетней давности.

"Это Божковская колония, события там происходили в 2022 – частично в 2023 годах. Правоохранители сообщили, что там несколько (человек – Ред.) бьют заключенных. Мы мгновенно отреагировали, провели расследование, передали дело в правоохранительные органы и уволили руководство колонии и сотрудников еще в июле 2023 года", – приводит его слова РИА Новости.

Однако роликов все же было несколько, их опубликовал телеграм-канал "Политика страны". Так, судя по кадрам одного из видео, заключенного избиваются граблями за то, что он отказывается убирать территорию. При этом, один из работников колонии предлагает бить мужчину не черенком инструмента, а металлической частью где расположены гвозди.
На другом ролике сотрудники колонии избивают заключенного резиновой дубинкой. Предварительно его положили лицом в лужу и потоптались по его телу.

"Сотрудник, который стоял на спине мужчины, советует тому, кто бьет дубинкой, перевернуть ее и бить ручкой, чтоб "было больнее", – пишет источник.

Ранее в ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине.
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