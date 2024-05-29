https://ukraina.ru/20240529/1055359884.html

Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране

Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране - 29.05.2024 Украина.ру

Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране

На текущей неделе представители украинской элиты обсуждали политические перспективы спикера Рады Руслана Стефанчука после заявлений российского руководства о его легитимности, в отличие от "просроченного" Зеленского. Ранее об этом же говорил и бывший спикер Дмитрий Разумков

2024-05-29T17:02

2024-05-29T17:02

2024-05-29T17:02

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Сам Стефанчук не решился оспаривать полномочия Зеленского и срочно сделал заявление, что тот остается президентом до завершения военного положения. То есть фактически бессрочно, поскольку он же военное положение и продлевает каждые три месяца.Вместе с тем, Стефанчук заявил, что его смущают отдельные украинские политики, которые цитируют российскую пропаганду, касающуюся нелегитимности Зеленского, почти слово в слово в стенах Верховной Рады. Ранее Стефанчук также записал во враги народа всех, кто сомневается в легитимности президента.Бывший нардеп Игорь Мосийчук* отметил, что спикер Рады, пытаясь защитить своего шефа, демонстрирует полную историческую безграмотность. "Он зачислил во враги народа тех, кто его "папика" не признает президентом, а он еще продемонстрировал большую эрудицию. Он привел цитату Петлюры о том, что не так страшны московские вши, как украинские гниды, но он почему-то сказал, что это слова Винниченко. Он же не зритель, а профессор - это "уровень" образования украинского политика, спикера и профессора", - утверждает Мосийчук*.Представителям украинской элиты вообще выгодно, чтобы военный конфликт продолжался бесконечно, так как лично они богатеют, а на фронт их не пошлют, в отличие от простых украинцев. Самое интересное, что они даже не хотят этого скрывать. На днях на Украине много шума наделало интервью одного из главных медиатехнологов Офиса президента Владимира Петрова. "Я не хочу, чтобы война заканчивалась. Мне в ней очень комфортно. Война должна закончиться тогда, когда закончатся россияне", - заявил Петров. Он также заявил, что как медиатехонолог зарабатывает миллионы долларов, пропагандируя, по сути, обычное людоедство.Чтобы заработать и украсть еще больше, "Слуги народа" на этой неделе решили активнее отбирать бизнес. Глава президентской фракции Давид Арахамия внес законопроект, который предполагает конфискацию акций и ценных бумаг предприятий, принадлежащих лицам, попавшим под санкции СНБО. Но планируют изымать не только акции этих лиц, но и все 100% акций предприятий, что как бы предполагает коллективную ответственность акционеров.Тем не менее, команда пятого президента Петра Порошенко тоже желает вернуться к власти и денежным потокам, активно критикуя Зеленского за провалы на фронте и воровстве на строительстве фортификаций. На прошлой неделе партия "Европейская солидарность" в парламенте выдвинула требования создать следственную комиссию относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).Эксперты Украинского института политики (УИП) утверждают, что команда Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. По мнению экспертов Института, основные цели этих требований на самом деле сугубо технологичны.Так, например, требования по фортификациям - это одновременно и пиар, и попытка разбалансировать систему: в частности, с помощью темы коррупции дестабилизировать Министерство обороны и военно-гражданские администрации, чтобы спровоцировать смещение действующего руководства и протолкнуть туда своих людей. Одновременно, люди Порошенко пытаются дискредитировать Зеленского в глазах западных союзников, сообщает УИП.Пытается себя сосватать Западу в качестве антироссийского ястреба и ветеран украинской политики Юлия Тимошенко. На днях она выступала в Ирландии на Глобальном экономическом саммите, где уверяла участников, что Украина никогда не сдастся и будет продолжать воевать до конца.Воевать же Украине приходится всё менее подготовленными военнослужащими. На текущей неделе компаньон Юлии Тимошенко и бывший глава СБУ нардеп Валентин Наливайченко* заявил, что сроки подготовки в ВСУ сокращают до полутора месяцев.На днях украинский военный с позывным "Ронин" в интервью изданию "Зеркало недели" говорил, что из-за необходимости быстро пополнять части срок обучения сократили с трех до одного месяца, что военный называет "конвейером без закрепления навыков". Он также отметил, что русские тренируются по шесть месяцев.Не утихают страсти и в украинском Минобороны. В атаку на нового министра обороны Рустема Умерова Офис Зеленского вновь спустил нардепа Марьяну Безуглую, которая ранее фактически свалила главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности Безуглая на днях заявила, что Украине нужен министр обороны, а не "завхоз, не дипломатический порученец и не коуч по персональному росту". Безуглая также отметила, что, несмотря на всю критику, ТЦК (военкомы) продолжают по-прежнему избивать людей на улицах. Таким образом, по мере накопления в обществе негатива в связи с насильственной мобилизацией Безуглая пытается отвести от Офиса президента всю ответственность за похищения людей и избиения.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, украина, руслан стефанчук, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, владимир зеленский, запад, валерий залужный, минобороны украины