https://ukraina.ru/20240529/1055344551.html

Экономика Украины и война: латание бюджетных дыр, попытка отменить частную собственность и реновация школ

Экономика Украины и война: латание бюджетных дыр, попытка отменить частную собственность и реновация школ - 29.05.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: латание бюджетных дыр, попытка отменить частную собственность и реновация школ

Последняя неделя мая ознаменовалась откровениями украинских начальников разного уровня.

2024-05-29T05:50

2024-05-29T05:50

2024-05-29T05:50

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Укрэнерго описало катастрофу в тепловой генерации, где не осталось ни одной целой ТЭС, в бюджетном комитете Рады решили поднять налоги, глава фракции "Слуга народа" не прочь отменить частную собственность, а вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины приравнял водителей к автоугонщикам.Бюджетные дырыУкраина 27 мая поставила новый рекорд — государственный и гарантированный государством долг превысил 6 трлн гривен или 151,5 млрд долларов. Впрочем, можно не сомневаться, что этот рекорд вскоре будет побит.Украина уже начала переговоры с МВФ о выделении нового транша финансирования на сумму в 2,2 млрд долларов из 4,5 млрд долларов, который Киев надеется получить уже в июне. Всего с 2022 года киевская власть получила от МВФ 8 млрд долларов финансирования.Но денег всё равно не хватает. Уже сейчас киевской власти необходимы 5 млрд долларов для покрытия военных расходов, а до конца года потребуется ещё 5 млрд долларов на те же нужды. И это без учёта пока непрогнозируемой просадки украинской экономики в силу перехода мужчин на нелегальное положение из-за вступившего в силу закона о мобилизации.Для изыскания денег киевская власть готова изменить как налоговое законодательство, так и ужесточить правила перевода денег между физическими лицами.В Кабмине обсуждается поднятие акцизов на табак, алкоголь и светлые нефтепродукты. Также будет повышена с 1,5 до 5% ставка военного сбора, заодно его уплату распространят ещё и на частных предпринимателей. Кроме того, на 2-3% будет повышена ставка НДС. В свою очередь, НБУ готовится ограничить переводы между физическими лицами суммой в 100 тыс. гривен и 30 операциями в месяц для одного счёта.Повышение ставки военного сбора даст дополнительно 90-100 млрд гривен в год, каждый процент к НДС пополнит казну на 40 млрд гривен (+3% к ставке НДС эквивалентны 120 млрд гривен). Соответствующие законопроекты внесут в парламент в конце июня-начале июля.Как видно, повышение налогов позволяет залатать дыру в бюджете, но только текущую, без учёта дополнительных расходов и неизбежной просадки экономики из-за нового витка мобилизации.Энергетический кризисУкрэнерго — диспетчер украинской энергосистемы — отчиталось о разрушениях, нанесенных объектам электроэнергетики после 24 февраля 2022 года. Уничтожены свыше 8 ГВт маневровых мощностей (40% от общего объёма), на их восстановление уйдут годы. Доля тепловой генерации в выработке электроэнергии сократилась до 5%, а в стране не осталось ни одной целой ТЭС.Полностью выведены из строя 2 ГЭС. Также — судя по фото и видео — для компенсации дефицита электроэнергии киевская власть нарастила сброс воды из Днестра, что привело к его обмелению, а в ряде мест и вовсе к практически полному осушению. Летом — когда станет жарко — на фоне роста потребления электроэнергии, часть блоков на ГЭС и АЭС придётся вывести в ремонт, а запас воды в водохранилищах снизится. Это приведёт к дополнительным проблемами при балансировке производства и потребления электроэнергии, а следовательно, и к более жёсткому графику отключений.Перетоки электроэнергии из ЕС достигли 1,7 ГВт мощностей (1,5 атомных энергоблока) и покрывают дефицит лишь частично. Договорённостей с ЕС о повышении объёмов перетоков пока нет, но Галущенко отмечает, что есть техническая возможность увеличить перетоки до 2 или даже 2,4 ГВт. Впрочем, для этого потребуется модернизация некоторых электроподстанций на территории ЕС. А на горизонте пяти лет возможно увеличение лимита на перетоки до 3,5-4 ГВт. Однако эти расчёты не учитывают возможные удары по электроподстанциям на территории Украины, которые могут сделать бессмысленными инвестиции европейцев.Также глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о проработке новых тарифов на электроэнергию, которые будут привязаны к объёмам её потребления. Определиться с лимитами и стоимостью киевская власть намерена уже до конца мая. Пока речь идёт о повышении тарифа для бытовых потребителей в 1,5 раза до 3,5-4 гривен за киловатт с текущих 2,6 гривны за киловатт.Предпринимаются попытки решить проблемы с теплоснабжением. Киевский горсовет согласовал установку 6 мини-ТЭЦ как на правом, так и на левом берегу города, что позволит обеспечить теплом до 300 тыс. горожан. А ВОЗ вместе с украинским Минздравом начала установку модульных котельных в больницах. Пока установили три таких котельных: две в Черниговской области и одну в Харьковской. Монтируется котельная в Одесской области, ведётся проработка ещё в четырех больницах в разных регионах страны. Всего будет установлено 8 котельных. В качестве топлива будут использоваться дрова.Продолжается пополнение европейского Фонда поддержки энергетики Украины. Австрия внесла взнос в Фонд, пополнив его на 5 млн евро. Примеру Вены последовал Стокгольм, перечислив на те же цели 57 млн евро. Ранее деньги в Фонд перечислили Дания, Германия и даже США.Отмена частной собственностиГражданин США Дэвид Браун — он же глава фракции "Слуга Народа" в украинском парламенте Давид Арахамия — внёс в парламент законопроект о "О механизме защиты права собственности третьих лиц". Законопроект — несмотря на своё название — создаёт механизм нарушения прав собственности третьих лиц. Предполагается создать правовой механизм по изъятию всего пакета акций юридического лица, в случае если одним из его владельцев оказывается лицо, попавшее в украинский санкционный список.По сути, речь идёт об отмене частной собственности или же о создании механизма рейдерского захвата любого актива в несколько шагов. Сперва против одного из владельцев по решению СНБО и указу уже утратившего легитимность Владимира Зеленского будут введены санкции. Затем вся компания вместе с имуществом будет отнята у всех её собственников, включая подсанкционное лицо. А после её передадут агентству АРМА, которое управляет такими активами в интересах главы Офиса Зеленского Андрея Ермака.Незаконность такого механизма никого волновать не будет, а пострадавшие "за компанию" владельцы смогут обратиться к властям с просьбой о восстановлении права собственности. Им либо предложат "поделиться" либо ответят, что им не стоило работать с врагами Украины и порекомендую впредь быть более разборчивыми в своих деловых контактах.Вероятность принятия закона в таком виде низка, однако уже сам законопроект показывает бодрый настрой Ермака и Зеленского, решивших во время войны и под ее прикрытием затеять новый передел собственности.ЛогистикаАссоциация международных автоперевозчиков (АСМАП), которая ещё недавно жаловалась на принудительную мобилизацию водителей в рейсах и брошенные из-за военкомов фуры, приступила вместе с юристами к разработке законопроекта об ужесточении ответственности для и без того запуганных водителей. Об этом заявил её вице-президент Виктор Балин.Ассоциация хочет приравнять оставление фуры водителем после пересечения границы Украины к угону транспортного средства с последующей передачей информации о таком водителе в Интерпол для розыска. На транспортников давит СБУ, отключающая компании, чьи водители бегут, от системы "Шлях", позволяющей выезжать за пределы страны. Какие шансы на принятие такого законопроекта пока не ясно.Но бегство водителей стало массовым — в приграничных регионах Молдавии десятки брошенных фур, а участок автодороги Одесса-Рени, проходящей через территорию Молдавии, забит уже не только легковыми машинами, но и седельными тягачами — водители бросают машины и убегают в Молдавию.В целом, позиция АСМАП является не только однобокой, но и свидетельствует о том, что лоббистских возможностей Ассоциации не хватает для защиты интересов украинских транспортных компаний. Бегство водителей — не проблема, а следствие мобилизации и нежелания военкомов предоставлять бронь водителям. Закончится эта история предсказуемо: на рынке останутся лишь самые крупные компании, заодно львиную долю украинского рынка грузоперевозок займут компании из Польши и Прибалтики, чьи водители надёжно защищены от мобилизации паспортами стран-членов ЕС.МобилизацияПродолжается дискуссия между представителями киевской власти о механизме экономического бронирования или, проще говоря, возможности для работодателя откупиться от военкомов, сохранив своих работников. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук к идее экономического бронирования относится скептично, но не отказался бы увидеть конкретный механизм реализации экономического бронирования. Об этом он заявил 24 мая, так что, как видно, создавать механизм откупа киевская власть не спешит — приоритетом для неё является интенсификация процесса отлова мужчин, а не сохранение экономики или ценных кадров.К слову, о кадрах. В Запорожье выдали повестки врачам местного онкодиспансера, протестовавших против его закрытия. Медики прямо говорят о том, что с ними свела счёты власть в лице главы областной военно-гражданской администрации Фёдорова (сбежавший мэр Мелитополя). Власти ситуацию не комментируют, но их настрой понятен и так: нет человека — нет проблемы.Заодно на мобилизацию пожаловалась "Укржелдорога": с начала 2022 года под мобилизацию попали 10% её сотрудников (12 тыс. человек), а штат важнейших сотрудников УЗ укомплектован лишь на 76%. УЗ просит предоставить бронь её сотрудникам, но ответа пока не получила.К слову, об уже мобилизованных. Заместитель министра Украины по делам ветеранов Максим Кушнир сообщил, что в реестре ветеранов зарегистрированы 1,2 млн человек. Но "после победы" их количество вырастет до 5-6 млн человек или каждый шестой гражданин Украины (Кушнир, по всей видимости исходит из численности населения Украины порядка 30 млн человек). Уже сейчас 70% ветеранов до мобилизации трудились, и половина из них после демобилизации вернётся на рынок труда. Ещё 10-15% выйдет на пенсию.Украина — не НовороссияВласти Николаева получили от Японии технику для переработки строительного мусора стоимостью в 1 млн евро. Оборудование устанавливают на территории одного и коммунальных предприятий города. По всей видимости, будут установлены дробилки, позволяющие превращать строительный мусор во вторичный щебень, пригодный для использования в качестве основы автомобильных дорог. Для понимания: в Мариуполе такие установки работают уже больше года и за это время переработали 100 тыс. тонн отходов, выйдя на мощность в 200-300 тонн вторичного щебня в сутки. Подробнее о том, как устроена переработка отходов в Мариуполе можно прочитать в тексте "Ценное сырьё. Куда деть миллионы тонн мариупольских строительных отходов".Глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров поделился планами по реновации украинских школ. Их планируют превратить в нечто похожее на офисы Google или Netflix. Реновация обойдётся на 30% дешевле строительства новых образовательных учреждений. Но есть нюанс: под неё попадают пока 5 (пять) украинских школ. Для понимания: с 2022 года Россия в Новороссии и Донбассе отремонтировала свыше 700 школ.Из этой же — фантастической оперы — планы харьковского градоначальника Игоря Терехова о строительстве подземного города площадью 236 тыс. м2 со школой, парком, больницей, ТЦ и коворкингом по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера.О других, не менее сокрушительных для страны планах украинской власти - в статье Сергея Зуева "В какой-то момент окажется, что Украины нет". Украинские эксперты о планах власти "сократить Украину"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, молдавия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, александр федоров, ес, слуга народа, мвф