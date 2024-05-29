"Идут бои за каждую улицу": полковник запаса рассказал, что ВС РФ контролируют большую часть Волчанска
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Киевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города находится под контролем российских военных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Нельзя утверждать, что линия боевого соприкосновения на двух участках севера Харьковской области сейчас стоит. Просто на каждом участке в Липцах и Волчанске есть свои особенности, рассказал эксперт.
В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города сейчас находится под контролем российских военных, добавил он.
"Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. Идет планомерная работа. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются", - отметил Алехин.
В условиях городских боев нет такого понятия "остановка фронта". Есть одно понятие — идут ожесточенные бои. Огневое противоборство в городской агломерации — это самый тяжелый вид боевых действий, указал обозреватель.
Да, киевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. Но я бы не сказал, что туда брошены элитные бригады ВСУ. Спецназ в составе полка никогда не воюет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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