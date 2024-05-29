"Идут бои за каждую улицу": полковник запаса рассказал, что ВС РФ контролируют большую часть Волчанска - 29.05.2024 Украина.ру
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"Идут бои за каждую улицу": полковник запаса рассказал, что ВС РФ контролируют большую часть Волчанска
"Идут бои за каждую улицу": полковник запаса рассказал, что ВС РФ контролируют большую часть Волчанска - 29.05.2024 Украина.ру
"Идут бои за каждую улицу": полковник запаса рассказал, что ВС РФ контролируют большую часть Волчанска
Киевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города находится под контролем российских военных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-29T05:30
2024-05-29T05:30
новости
волчанск
харьковская область
россия
геннадий алехин
вс рф
сво
север
бои
резервы
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Нельзя утверждать, что линия боевого соприкосновения на двух участках севера Харьковской области сейчас стоит. Просто на каждом участке в Липцах и Волчанске есть свои особенности, рассказал эксперт.В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города сейчас находится под контролем российских военных, добавил он.В условиях городских боев нет такого понятия "остановка фронта". Есть одно понятие — идут ожесточенные бои. Огневое противоборство в городской агломерации — это самый тяжелый вид боевых действий, указал обозреватель.Да, киевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. Но я бы не сказал, что туда брошены элитные бригады ВСУ. Спецназ в составе полка никогда не воюет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, волчанск, харьковская область, россия, геннадий алехин, вс рф, сво, север, бои, резервы, всу
Новости, Волчанск, Харьковская область, Россия, Геннадий Алехин, ВС РФ, СВО, север, бои, резервы, ВСУ

"Идут бои за каждую улицу": полковник запаса рассказал, что ВС РФ контролируют большую часть Волчанска

05:30 29.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Киевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города находится под контролем российских военных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Нельзя утверждать, что линия боевого соприкосновения на двух участках севера Харьковской области сейчас стоит. Просто на каждом участке в Липцах и Волчанске есть свои особенности, рассказал эксперт.
В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города сейчас находится под контролем российских военных, добавил он.
"Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. Идет планомерная работа. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются", - отметил Алехин.
В условиях городских боев нет такого понятия "остановка фронта". Есть одно понятие — идут ожесточенные бои. Огневое противоборство в городской агломерации — это самый тяжелый вид боевых действий, указал обозреватель.
Да, киевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. Но я бы не сказал, что туда брошены элитные бригады ВСУ. Спецназ в составе полка никогда не воюет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
Владимир Жарихин интервью
Вчера, 18:40
Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокусУ Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать
 
НовостиВолчанскХарьковская областьРоссияГеннадий АлехинВС РФСВОсевербоирезервыВСУ
 
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05:30"Идут бои за каждую улицу": полковник запаса рассказал, что ВС РФ контролируют большую часть Волчанска
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