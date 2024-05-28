https://ukraina.ru/20240528/1055341888.html

Блэкауты не обошли стороной украинские оборонные заводы, отрасль ждут проблемы – СМИ

Блэкауты не обошли стороной украинские оборонные заводы, отрасль ждут проблемы – СМИ - 28.05.2024 Украина.ру

Блэкауты не обошли стороной украинские оборонные заводы, отрасль ждут проблемы – СМИ

Руководство украинских оборонных предприятий не считает, что регулярные обесточивания существенно повлияют на объемы производства оружия, но признают, что проблем отрасль все равно не избежит, пишет "Экономическая правда"

2024-05-28T21:23

2024-05-28T21:23

2024-05-28T21:27

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Подготовкой к веерным отключениям представители компаний назвали покупку генераторов, которые якобы позволяют работать бесперебойно. Руководство заводов государственного АО "Украинская оборонная промышленность", где отключений пока не было, надеются что предприятия ОПК будут обесточивать в последнюю очередь, иначе это может повлиять на себестоимость продукции. Отмечается, что при обесточивании под удар попадают небольшие предприятия, которые не могут перейти на генераторы. При этом мощности всех компаний работают на электричестве. В крупнейшей частной оборонной компании "Украинская бронетехника" СМИ объяснили, что прошлогодние обесточивания стали проблемой для всей отрасли - отечественные предприятия ОПК были вынуждены сдвигать сроки производства на два-три месяца. В 2024 году ситуация тоже может быть сложной."Сегодня есть постановления Кабмина, которые предусматривают, что к предприятиям критической инфраструктуры не должны применяться графики отключений электроэнергии. Но фактически этот механизм не работает. Ни военно-гражданские администрации, ни ДТЭК, ни другие поставщики электричества не делают шагов в этом направлении. Сейчас мы имеем обесточивание на наших производственных площадках", – уточнили на производстве. Дефицит электроэнергии влияет, в первую очередь, на энергоемкие литейные предприятия, которые производят корпуса для мин, снарядов, стволов для минометов и других артиллерийских систем. Журналисты посчитали, что на бесперебойное обеспечение электричеством только одного такого предприятия понадобится не меньше 500 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость только одной ракеты для американской РСЗО HIMARS стоит 150 тысяч долларов, но эти средства будут освоены в США, а потому союзники, похоже, не слишком заинтересованы в инвестициях в украинский ПВК.Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в результате массированных российских обстрелов все теплоэлектростанции на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась с 30% до 5%.

https://ukraina.ru/20240417/1054571809.html

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новости, сша, опк, дтэк, отключение электричества, энергосистема украины, сво