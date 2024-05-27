Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ - 27.05.2024 Украина.ру
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Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ
Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ - 27.05.2024 Украина.ру
Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ
Мемориал в Берлине, установленный в память о евреях — жертвах нацизма рассмешил первых леди ФРГ и Франции Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер, сообщают журналисты немецкого издания Bild
2024-05-27T20:14
2024-05-27T20:19
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Камеры запечатлели инцидент на второй день государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Берлин, в ходе которого главы двух государств посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре города. Уточняется, что лидеры возложили венки, а Макрон оставил запись в памятной книге. "Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жёны глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", – сказано в публикации. Как уточняет британская газета Daily Mail первая леди Франции поделилась некой шуткой со своей немецкой коллегой. "Когда пары проходили по бетонным блокам, из которых состоит мемориал, Брижит и Буденбендер были замечены держащимися за руки и смеющимися по пути на церемонию", – пишет СМИ, прилагая соответствующее фото. Французская и немецкая стороны не приносили извинения за случившееся. Макрон впервые за 24 года прибыл в Германию с государственным визитом. СМИ пишут, что этот визит рассматривается как проверка состояния немецко-французских отношений, которые определяют политику ЕС, во время серьезных вызовов для Европы - от войны на Украине до возможного избрания Трампа в США.Ранее в этот же день Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины". Эксперт объяснил в интервью "Украина.ру" с чем связаны агрессивные выпады французского лидера.
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новости, франция, эммануэль макрон, германия, берлин, ес, сво, великая отечественная война, фашизм, холокост
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Германия, Берлин, ЕС, СВО, Великая Отечественная война, фашизм, Холокост

Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ

20:14 27.05.2024 (обновлено: 20:19 27.05.2024)
 
Первые леди Германии и Франции
Первые леди Германии и Франции
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Мемориал в Берлине, установленный в память о евреях — жертвах нацизма рассмешил первых леди ФРГ и Франции Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер, сообщают журналисты немецкого издания Bild
Камеры запечатлели инцидент на второй день государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Берлин, в ходе которого главы двух государств посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре города.
Уточняется, что лидеры возложили венки, а Макрон оставил запись в памятной книге.

"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жёны глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", – сказано в публикации.

Как уточняет британская газета Daily Mail первая леди Франции поделилась некой шуткой со своей немецкой коллегой.
"Когда пары проходили по бетонным блокам, из которых состоит мемориал, Брижит и Буденбендер были замечены держащимися за руки и смеющимися по пути на церемонию", – пишет СМИ, прилагая соответствующее фото.
Французская и немецкая стороны не приносили извинения за случившееся.
Макрон впервые за 24 года прибыл в Германию с государственным визитом. СМИ пишут, что этот визит рассматривается как проверка состояния немецко-французских отношений, которые определяют политику ЕС, во время серьезных вызовов для Европы - от войны на Украине до возможного избрания Трампа в США.
Ранее в этот же день Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины". Эксперт объяснил в интервью "Украина.ру" с чем связаны агрессивные выпады французского лидера.
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