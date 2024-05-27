https://ukraina.ru/20240527/1055318659.html

Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ

Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ - 27.05.2024 Украина.ру

Первых леди Германии и Франции рассмешили Мемориалы жертвам Холокоста в Берлине, пишут СМИ

Мемориал в Берлине, установленный в память о евреях — жертвах нацизма рассмешил первых леди ФРГ и Франции Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер, сообщают журналисты немецкого издания Bild

2024-05-27T20:14

2024-05-27T20:14

2024-05-27T20:19

новости

франция

эммануэль макрон

германия

берлин

ес

сво

великая отечественная война

фашизм

холокост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055318539_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca16b6c10422e91ff59ac6bffff269f.jpg

Камеры запечатлели инцидент на второй день государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Берлин, в ходе которого главы двух государств посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре города. Уточняется, что лидеры возложили венки, а Макрон оставил запись в памятной книге. "Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жёны глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", – сказано в публикации. Как уточняет британская газета Daily Mail первая леди Франции поделилась некой шуткой со своей немецкой коллегой. "Когда пары проходили по бетонным блокам, из которых состоит мемориал, Брижит и Буденбендер были замечены держащимися за руки и смеющимися по пути на церемонию", – пишет СМИ, прилагая соответствующее фото. Французская и немецкая стороны не приносили извинения за случившееся. Макрон впервые за 24 года прибыл в Германию с государственным визитом. СМИ пишут, что этот визит рассматривается как проверка состояния немецко-французских отношений, которые определяют политику ЕС, во время серьезных вызовов для Европы - от войны на Украине до возможного избрания Трампа в США.Ранее в этот же день Макрон озадачился созданием "амбициозного плана по обороне Украины". Эксперт объяснил в интервью "Украина.ру" с чем связаны агрессивные выпады французского лидера.

https://ukraina.ru/20240523/1055217570.html

франция

германия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, эммануэль макрон, германия, берлин, ес, сво, великая отечественная война, фашизм, холокост