https://ukraina.ru/20240527/1055300932.html
Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц
Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц - 27.05.2024 Украина.ру
Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет
2024-05-27T08:29
2024-05-27T08:29
2024-05-27T08:29
нато
олаф шольц
йенс столтенберг
владимир зеленский
германия
сша
украина
новости
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"Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами.Осенью 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте указал, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
https://ukraina.ru/20240422/1054614798.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, олаф шольц, йенс столтенберг, владимир зеленский, германия, сша, украина, новости
НАТО, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Германия, США, Украина, Новости
Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет
"Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами.
Осенью 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте указал, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.