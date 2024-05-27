Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц - 27.05.2024 Украина.ру
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Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц
Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц - 27.05.2024 Украина.ру
Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет
2024-05-27T08:29
2024-05-27T08:29
нато
олаф шольц
йенс столтенберг
владимир зеленский
германия
сша
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"Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами.Осенью 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте указал, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
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нато, олаф шольц, йенс столтенберг, владимир зеленский, германия, сша, украина, новости
НАТО, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Германия, США, Украина, Новости

Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц

08:29 27.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет
"Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами.
Осенью 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте указал, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
Внутренние войска начали штурм лагеря митингующих на Майдане - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 04:20
Иначе ударят по России: политолог объяснил, почему "огрызок" Украины не должен стать членом НАТОДаже если только какой-то "огрызок" Украины войдет в НАТО, это сохраняет возможность удара по России. Если не сейчас, то лет через 10, как это было после 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
 
НАТООлаф ШольцЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийГерманияСШАУкраинаНовости
 
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