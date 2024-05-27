https://ukraina.ru/20240527/1055300932.html

Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц

Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц - 27.05.2024 Украина.ру

Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет

2024-05-27T08:29

2024-05-27T08:29

2024-05-27T08:29

нато

олаф шольц

йенс столтенберг

владимир зеленский

германия

сша

украина

новости

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"Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами.Осенью 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте указал, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

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нато, олаф шольц, йенс столтенберг, владимир зеленский, германия, сша, украина, новости