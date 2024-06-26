https://ukraina.ru/20240626/1055853592.html

Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада

Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада - 26.06.2024 Украина.ру

Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада

Россия заинтересована в том, чтобы от Запада не исходило угроз безопасности. Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения"

2024-06-26T11:38

2024-06-26T11:38

2024-06-26T11:38

новости

россия

сша

сергей лавров

запад

американская гегемония

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"Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - заявил Лавров.Также глава российской дипломатии подчеркнул, что правящая элита США все еще слепо верит в иллюзорную американскую исключительность."Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу", - пояснил он. По мнению главы МИД РФ, даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства.Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным

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сша

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новости, россия, сша, сергей лавров, запад, американская гегемония