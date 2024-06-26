Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада - 26.06.2024 Украина.ру
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Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада
Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада - 26.06.2024 Украина.ру
Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада
Россия заинтересована в том, чтобы от Запада не исходило угроз безопасности. Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения"
2024-06-26T11:38
2024-06-26T11:38
новости
россия
сша
сергей лавров
запад
американская гегемония
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"Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - заявил Лавров.Также глава российской дипломатии подчеркнул, что правящая элита США все еще слепо верит в иллюзорную американскую исключительность."Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу", - пояснил он. По мнению главы МИД РФ, даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства.Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным
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новости, россия, сша, сергей лавров, запад, американская гегемония
Новости, Россия, США, Сергей Лавров, Запад, американская гегемония

Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада

11:38 26.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Россия заинтересована в том, чтобы от Запада не исходило угроз безопасности. Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения"
"Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - заявил Лавров.
Также глава российской дипломатии подчеркнул, что правящая элита США все еще слепо верит в иллюзорную американскую исключительность.
"Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу", - пояснил он.
По мнению главы МИД РФ, даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства.
Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным
 
НовостиРоссияСШАСергей ЛавровЗападамериканская гегемония
 
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