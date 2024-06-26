https://ukraina.ru/20240626/1055853863.html

Ермак готовит "грязную бомбу"? Новая старая операция киевского режима под чужим флагом

Ермак готовит "грязную бомбу"? Новая старая операция киевского режима под чужим флагом - 26.06.2024 Украина.ру

Ермак готовит "грязную бомбу"? Новая старая операция киевского режима под чужим флагом

Призрак "грязной бомбы" вновь замаячил на горизонте российско-украинского конфликта. Запад продолжает делать из Украины свою свалку для радиоактивных отходов. Утилизация этих веществ, однако, может смениться подготовкой очередной провокации с оружием массового поражения

2024-06-26T11:22

2024-06-26T11:22

2024-06-26T12:57

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Под контролем ЕрмакаО возможной подготовке на Украине "грязной бомбы" рассказал, в частности, начальник войск радиологической, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов.Западные страны продолжают ввозить на Украину радиоактивные вещества для последующей утилизации, заявил он.По его словам, основные маршруты попадания таких отходов на украинскую территорию – через Польшу и Румынию.Кириллов добавил, что организационные и финансовые вопросы в этом процессе курирует лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Что такое "грязная бомба"Так называемая грязная бомба представляет собой любой снаряд, бомбу или даже ящик или контейнер со взрывателем, начинка которых состоит из радиоактивных элементов.Принцип ее действия заключается в детонации конструкции, которая высвобождает эти элементы, после чего происходит заражение местности.Издание Украина.ру ранее подробно рассказывало, какие нюансы кроются в изготовлении и применении такой "грязной бомбы". В качестве поражающего вещества, например, должен использоваться особый набор сильно радиоактивных изотопов — йод-131, цезий-137, стронций-89.В октябре 2022 года в ходе дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин описал вариант применения такой бомбы Украиной."Остатки ядерного топлива немножко преобразовали — технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать — загрузили в "Точку-У" (ракетный комплекс. – Ред.), подорвали это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар", - заявил он.По словам главы российского государства, у Москвы нет никакого смысла так делать – ни политического, ни военного.Бомба из Желтых ВодВпервые о возможности применения Киевом "грязной бомбы" стало известно осенью 2022 года. Агентство РИА "Новости" тогда сообщило со ссылкой на заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, о подготовке киевским режимом провокации с такой "грязной бомбой", или маломощным ядерным боеприпасом.Сообщалось, что такой снаряд должен был быть взорван на украинской территории, чтобы затем обвинить в этом Россию. Как результат – подрыв доверия к Москве, ее дружное осуждение всем миром и лишение ее статуса постоянного члена Совбеза ООН.Изготовление "грязной бомбы" было поручено Восточному горно-обогатительному комбинату, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований. По состоянию на конец октября того года, отмечали источники, работы находились на завершающей стадии.Позднее эту информацию подтвердили в МИД РФ и Министерстве обороны России.Киев ожидаемо отверг все обвинения и позвал в названные российской стороной инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам проверки было доложено, что никаких признаков создания "грязной бомбы" на этих объектах выявлено не было.В РФ отмечали, что предупреждали главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что ему нужно проверить как можно большее число объектов, где может изготовляться "грязная бомба", так как комбинат в Желтых Водах и столичный Институт ядерных исследований не единственные украинские предприятия и центры, которые могут работать над такой бомбой."Грязная бомба" под БрянскомРезонанс от обвинений в адрес Киева в подготовке провокации с "грязной бомбой" был столь высок, что после проверки МАГАТЭ эта история постепенно заглохла. Но, как оказалось, лишь на время.В июне 2023 года ФСБ сообщила о задержании двух пилотов легкомоторной авиации, которые по заданию украинской военной разведки перелетели на территорию РФ, чтобы сбросить бомбы на склад горюче-смазочных материалов в Брянской области. Самолет получил повреждение и совершил вынужденную посадку на российской стороне границы, где пилотов и задержали.По их словам, они были включены в специальное небольшое авиационное подразделение при Главном управлении разведки (ГУР). Задержанные рассказали, что всего с начала года было совершено пять вылетов, результатом которых стало повреждение объектов топливно-энергетического комплекса на приграничных территориях.Один из пилотов рассказал, что начальник ГУР Кирилл Буданов* обсуждал идею переправить в РФ через этот авиаотряд ту самую "грязную бомбу".Из Ровно в ЧернобыльТема получила развитие спустя несколько дней. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов.Топливо — официально для захоронения — переместили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, при этом без уведомления МАГАТЭ и в нарушение соглашения с ним о гарантиях.В Службе внешней разведки РФ расценили это как намерение Киева продолжить работу над грязной ядерной бомбой.Нарышкин отметил, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.Ухо держать нужно востроКиевский режим способен на любую гадость, в том числе на применение "грязной бомбы", на что получил карт-бланш от Запада. Поэтому стоит ожидать разыгрывания этой карты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Виталий Третьяков."Несмотря на то что МАГАТЭ вроде провело инспекцию и ничего такого они не нашли. При том хаосе, который царит на Украине, спрятать можно все что угодно. А если не очень-то и желаешь что-то найти, то и не найдешь. Так что это для меня не аргумент", - сказал эксперт, подчеркнув, что проблема никуда не ушла, несмотря на меньшее внимание к ней СМИ.Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру ранее подчеркнул, что одним из противоядий против "грязной бомбы" являются информационные атаки и поднимание шума вокруг этой темы, что делала Россия при первых сообщениях о таком оружии Украины."Этот план в принципе отложен в сторону, насколько я понимаю, после активной информационной атаки России, которая, в общем-то, обесценила его в определенной степени на данный момент. Он поставлен на паузу, но надо держать ухо востро", - заявил он.Последнюю мысль и подтвердил в своем сообщении начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Российские специалисты внимательно следят за действиями киевского режима на этом направлении и готовы к любому развитию событий.* Включен в список террористов и экстремистов Подробнее о том, что из себя представляет "грязная бомба" и какую опасность она несет - в материале издания Украина.ру "Грязная бомба" украинских спецслужб, которую нашла ФСБ. Что это такое и чем опасно для России.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, андрей ермак, магатэ, грязная бомба