Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский на Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июня - 26.06.2024 Украина.ру
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Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский на Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июня
Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский на Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июня - 26.06.2024 Украина.ру
Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский на Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июня
Боевые действия в ходе спецоперации продолжаются, продолжается и отлов "пушечного мяса", которое киевский режим намерен бросить в "мясорубку" готовящегося нового контрнаступления ВСУ. Между тем внутренние проблемы киевского режима становятся все более ощутимы.
2024-06-26T13:14
2024-06-26T13:49
эксклюзив
сво
украина
всу
потери всу
обмен пленными
россия
мо рф
бпла
донбасс
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Боевые действияШтурмовики группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка, информирует в своем телеграм-канале Минобороны России. Сообщается, что "освобождение Константиновки даст возможность огневого контроля стратегической трассы на Угледар, что позволит создать предпосылки к осаде размещенного здесь мощного гарнизона подразделений ВСУ".Пресс- центр группировки войск "Центр" 26 июня сообщает, что в течение суток огневое поражение нанесено 390 выявленным целям противника, в том числе 47 пунктам временной дислокации, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, более 80 позициям полевой артиллерии. Ракетными войсками нанесён удар по командному пункту, в результате удара пункт уничтожен. Противник понес потери.В свою очередь, Генштаб ВСУ в своем аккаунте в одной из соцсетей сообщил 26 июня о том, что ВС РФ атакуют на девяти направления, из которых наиболее жарко на Покровском. По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло 36 боестолкновений. В частности, на Краматорском направлении ВС РФ не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжаются бои.ВСУ продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на российской территории. Мирный горловчанин ранен вследствие украинского обстрела, сообщил 26 июня глава округа Иван Приходько. Произошло это в поселке шахты им. Калинина. В том же районе артобстрелом ВСУ повреждена инфраструктура шахты и здание объекта торговли."Горловка с ночи находится под огнем ВСУ. Противник применяет ствольную артиллерию 155-мм калибра (стандарт НАТО), а также снаряды с кассетной боевой частью", информирует Донецкое агентство новостей.Украинские телеграм-каналы сообщают со ссылкой на свои источники о будто бы готовящемся новом контрнаступлении ВСУ. Так, канал "Легитимный" пишет 26 июня, что "Зеленский на ставке требовал от военных подготовить показательное наступление ВСУ перед июльским саммитом НАТО в Вашингтоне". По информации источника, сейчас для этой цели усиленно свозят мобилизованных, но "многие отмечают низкий боевой дух "новых солдат", что может отразиться на качестве наступления"."Главкому Сырскому уже намекнули, что, если он не сможет выполнить поставленную задачу, то Ермак рассмотрит его отставку, а ручные медиа и ЛОМы подогреют такую необходимость", информируют авторы канала.Зеленский на ДонбассеТем временем Зеленский в ходе поездки, как он утверждает, в Покровск, пообещал разобраться с чиновниками, которые не ездят на Донбасс. По его словам, он "был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше".Зеленский также отметил, что провел на Донбассе совещание относительно "безопасности и поддержки людей", ситуация в населенных пунктах, расположенных близ фронта, требует немедленных решений, сообщает телеграм-канал офиса Зеленского.Война дроновОб атаках дронов сообщают ежедневно. Вот и в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. В Миноброны России информируют, что дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Смоленской области.Врага не следует недооценивать. Вступил в силу указ Зеленского, утвердившего накануне решение Совбеза Украины о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Соответствующий документ обнародован на сайте Зеленского. Ранее о создании нового рода войск заявляли в МО Украины.Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.Украинские СМИ в связи с этим цитируют The Times, издание сообщает, что украинские разработчики создают БПЛА, которые умеют "разговаривать" друг с другом и сражаются роем, как единая команда. То, что ВСУ тестируют технологию "роя", подтвердили в Минцифры Украины.Ранее российские военкоры не раз сообщали о проблемах, которые создают на поле боя беспилотники ВСУ – разумеется, при содействии западных партнеров. Можно вспомнить и об эффективности морских дронов. Из этого необходимо делать выводы, считают многие российские военкоры и эксперты.Россия предпринимает соответствующие меры. Напомним, ранее вице-премьер правительства России Денис Мантуров на Международной выставке вооружений World Defense Show заявил, что на развитие и производство БПЛА в ближайшие три года Россия планирует выделить сто миллиардов рублей.В свою очередь, украинские военные эксперты обвиняют Запад в том, что он слишком поздно отправил Киеву обещанную помощь. Как заявил в эфире канала "Фабрика новостей" полковник запаса ВСУ Роман Свитан, из-за этого "Восточный фронт сейчас сыпется, отходит".МобилизацияВоенкомы продолжают отлавливать людей на улицах украинских городов и на блок-постах.При этом после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации наплыва пополнения в рядах ВСУ не произошло, заявил в интервью Общественному ТВ рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк. По его словам, мобилизованные пока пополняют учебки. В результате сейчас ощущается нехватка людей в батальоне, в последнее время даже нет возможности для внутренней ротации – "военные заходят на боевые позиции, и они вынуждены там находиться постоянно, некем заменять". Он добавил, что это происходит "именно из-за сложной ситуации с пополнением личного состава".Обмен пленнымиМинобороны РФ 26 июня обнародовало в своем телеграм-канале видео прибытия российских военных, освобожденных в ходе обмена пленными."Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", - говорится в сообщении ведомства.Накануне Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" в связи с этим отмечает, что "в украинских и мировых СМИ молчат, что 80% вернувшихся из плена военных разочарованы действиями Зе-власти и происходящим на Украине". По данным авторов канала (об их источнике не сообщается), "почти 90% не хотят возвращаться на фронт, а ещё 60% хотели бы закончить с армией".Канал указывает, что "для офисных каждый вернувшийся из плена - это балласт, который в конечном итоге будет критиком власти и финансовой обузой. Вот посему меняют редко и только "избранных".Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Павла Котова "Ермак готовит "грязную бомбу"? Новая-старая операция киевского режима под чужим флагом".
https://ukraina.ru/20240626/1055849726.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, всу, потери всу, обмен пленными, россия, мо рф, бпла, донбасс, горловка, обстрелы
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, потери ВСУ, обмен пленными, Россия, МО РФ, БПЛА, Донбасс, Горловка, обстрелы

Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский на Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июня

13:14 26.06.2024 (обновлено: 13:49 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
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Боевые действия в ходе спецоперации продолжаются, продолжается и отлов "пушечного мяса", которое киевский режим намерен бросить в "мясорубку" готовящегося нового контрнаступления ВСУ. Между тем внутренние проблемы киевского режима становятся все более ощутимы.
Боевые действия
Штурмовики группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка, информирует в своем телеграм-канале Минобороны России. Сообщается, что "освобождение Константиновки даст возможность огневого контроля стратегической трассы на Угледар, что позволит создать предпосылки к осаде размещенного здесь мощного гарнизона подразделений ВСУ".
Пресс- центр группировки войск "Центр" 26 июня сообщает, что в течение суток огневое поражение нанесено 390 выявленным целям противника, в том числе 47 пунктам временной дислокации, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, более 80 позициям полевой артиллерии. Ракетными войсками нанесён удар по командному пункту, в результате удара пункт уничтожен. Противник понес потери.
В свою очередь, Генштаб ВСУ в своем аккаунте в одной из соцсетей сообщил 26 июня о том, что ВС РФ атакуют на девяти направления, из которых наиболее жарко на Покровском. По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло 36 боестолкновений. В частности, на Краматорском направлении ВС РФ не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжаются бои.
ВСУ продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на российской территории. Мирный горловчанин ранен вследствие украинского обстрела, сообщил 26 июня глава округа Иван Приходько. Произошло это в поселке шахты им. Калинина. В том же районе артобстрелом ВСУ повреждена инфраструктура шахты и здание объекта торговли.
"Горловка с ночи находится под огнем ВСУ. Противник применяет ствольную артиллерию 155-мм калибра (стандарт НАТО), а также снаряды с кассетной боевой частью", информирует Донецкое агентство новостей.
Украинские телеграм-каналы сообщают со ссылкой на свои источники о будто бы готовящемся новом контрнаступлении ВСУ. Так, канал "Легитимный" пишет 26 июня, что "Зеленский на ставке требовал от военных подготовить показательное наступление ВСУ перед июльским саммитом НАТО в Вашингтоне". По информации источника, сейчас для этой цели усиленно свозят мобилизованных, но "многие отмечают низкий боевой дух "новых солдат", что может отразиться на качестве наступления".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
09:00
Новый виток эскалации, атаки и провалы ВСУ, оправдания Пентагона. Главное на Украине на утро 26 июня
"Главкому Сырскому уже намекнули, что, если он не сможет выполнить поставленную задачу, то Ермак рассмотрит его отставку, а ручные медиа и ЛОМы подогреют такую необходимость", информируют авторы канала.
Зеленский на Донбассе
Тем временем Зеленский в ходе поездки, как он утверждает, в Покровск, пообещал разобраться с чиновниками, которые не ездят на Донбасс. По его словам, он "был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше".
Зеленский также отметил, что провел на Донбассе совещание относительно "безопасности и поддержки людей", ситуация в населенных пунктах, расположенных близ фронта, требует немедленных решений, сообщает телеграм-канал офиса Зеленского.
Война дронов
Об атаках дронов сообщают ежедневно. Вот и в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. В Миноброны России информируют, что дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Смоленской области.
Врага не следует недооценивать. Вступил в силу указ Зеленского, утвердившего накануне решение Совбеза Украины о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Соответствующий документ обнародован на сайте Зеленского. Ранее о создании нового рода войск заявляли в МО Украины.
Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
Украинские СМИ в связи с этим цитируют The Times, издание сообщает, что украинские разработчики создают БПЛА, которые умеют "разговаривать" друг с другом и сражаются роем, как единая команда. То, что ВСУ тестируют технологию "роя", подтвердили в Минцифры Украины.
Ранее российские военкоры не раз сообщали о проблемах, которые создают на поле боя беспилотники ВСУ – разумеется, при содействии западных партнеров. Можно вспомнить и об эффективности морских дронов. Из этого необходимо делать выводы, считают многие российские военкоры и эксперты.
Россия предпринимает соответствующие меры. Напомним, ранее вице-премьер правительства России Денис Мантуров на Международной выставке вооружений World Defense Show заявил, что на развитие и производство БПЛА в ближайшие три года Россия планирует выделить сто миллиардов рублей.
Международный военно-морской салон Флот-2024
24 июня, 15:19
Как защищать Родину без эмоций. Россия продемонстрировала в Кронштадте свой технологический суверенитетВ Кронштадте завершил работу Международный военно-морской салон "Флот-2024". Участникам торжественно вручили памятные награды, территорию военно-морского музея и экспозицию открыли для посетителей, провели детскую парусную регату, гребную гонку на шлюпках и отдали дань уважения подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны
В свою очередь, украинские военные эксперты обвиняют Запад в том, что он слишком поздно отправил Киеву обещанную помощь. Как заявил в эфире канала "Фабрика новостей" полковник запаса ВСУ Роман Свитан, из-за этого "Восточный фронт сейчас сыпется, отходит".
Мобилизация
Военкомы продолжают отлавливать людей на улицах украинских городов и на блок-постах.
При этом после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации наплыва пополнения в рядах ВСУ не произошло, заявил в интервью Общественному ТВ рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк.
По его словам, мобилизованные пока пополняют учебки. В результате сейчас ощущается нехватка людей в батальоне, в последнее время даже нет возможности для внутренней ротации – "военные заходят на боевые позиции, и они вынуждены там находиться постоянно, некем заменять". Он добавил, что это происходит "именно из-за сложной ситуации с пополнением личного состава".
Обмен пленными
Минобороны РФ 26 июня обнародовало в своем телеграм-канале видео прибытия российских военных, освобожденных в ходе обмена пленными.
"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" в связи с этим отмечает, что "в украинских и мировых СМИ молчат, что 80% вернувшихся из плена военных разочарованы действиями Зе-власти и происходящим на Украине". По данным авторов канала (об их источнике не сообщается), "почти 90% не хотят возвращаться на фронт, а ещё 60% хотели бы закончить с армией".
Канал указывает, что "для офисных каждый вернувшийся из плена - это балласт, который в конечном итоге будет критиком власти и финансовой обузой. Вот посему меняют редко и только "избранных".
Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Павла Котова "Ермак готовит "грязную бомбу"? Новая-старая операция киевского режима под чужим флагом".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУпотери ВСУобмен пленнымиРоссияМО РФБПЛАДонбассГорловкаобстрелы
 
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