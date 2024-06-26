Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине - 26.06.2024 Украина.ру
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Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине
Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине - 26.06.2024 Украина.ру
Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине
Цели России по Украине являются достижимыми и представляют собой минимальные запросы, достижение которых обеспечит безопасность всего европейского региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения"
2024-06-26T13:23
2024-06-26T13:53
новости
сергей лавров
россия
украина
киев
сво
переговоры
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По его словам, Киеву следует наконец принять реальность, а именно закрепленную в российской Конституции принадлежность новых регионов к РФ. В очередной раз Лавров подчеркнул, что Украине также следует отказаться от героизации военных преступников. Так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского, где прописано возвращение Украины к границам 1991 года Лавров называл тупиковой. Он напомнил слова советника Офиса президента Михаила Подоляка, который накануне заявил, что все крымчане – это "гражданские оккупанты". Соответственно, Киев хочет отнять Крым и территорию бывшего юго-востока Украины, чтобы убивать русских людей, подчеркнул Лавров. Ранее глава российской дипломатии, комментируя швейцарский саммит по Украине, предупредил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом – так с РФ говорить нельзя. Также Лавров заявлял, что Россия не прекратит спецоперацию, даже если начнутся переговоры.О чем президент России Владимир Путин мог намекнуть Западу, предлагая переговоры по Украине, читайте в интервью политтехнолога Евгения Ющука.
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новости, сергей лавров, россия, украина, киев, сво, переговоры
Новости, Сергей Лавров, Россия, Украина, Киев, СВО, переговоры

Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине

13:23 26.06.2024 (обновлено: 13:53 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Цели России по Украине являются достижимыми и представляют собой минимальные запросы, достижение которых обеспечит безопасность всего европейского региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения"
По его словам, Киеву следует наконец принять реальность, а именно закрепленную в российской Конституции принадлежность новых регионов к РФ.
В очередной раз Лавров подчеркнул, что Украине также следует отказаться от героизации военных преступников.

"Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции РФ, на основе отказа от дискриминации всего русского на Украине, отказа от героизации нацистов, превращения Украины в нормальное светское государство. Это все абсолютно достижимые, и я бы сказал это не максималисткий запрос, – это минимальные вещи", – указал министр.

Так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского, где прописано возвращение Украины к границам 1991 года Лавров называл тупиковой. Он напомнил слова советника Офиса президента Михаила Подоляка, который накануне заявил, что все крымчане – это "гражданские оккупанты". Соответственно, Киев хочет отнять Крым и территорию бывшего юго-востока Украины, чтобы убивать русских людей, подчеркнул Лавров.
Ранее глава российской дипломатии, комментируя швейцарский саммит по Украине, предупредил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом – так с РФ говорить нельзя. Также Лавров заявлял, что Россия не прекратит спецоперацию, даже если начнутся переговоры.
О чем президент России Владимир Путин мог намекнуть Западу, предлагая переговоры по Украине, читайте в интервью политтехнолога Евгения Ющука.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 05:30
Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские экспертыНа Украине вдруг начали задумываться над тем, так ли полезен патриотизм и не мешает ли он необходимым изменениям, которые позволили бы найти мирное решение конфликта.
 
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