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Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине

Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине - 26.06.2024 Украина.ру

Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине

Цели России по Украине являются достижимыми и представляют собой минимальные запросы, достижение которых обеспечит безопасность всего европейского региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения"

2024-06-26T13:23

2024-06-26T13:23

2024-06-26T13:53

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По его словам, Киеву следует наконец принять реальность, а именно закрепленную в российской Конституции принадлежность новых регионов к РФ. В очередной раз Лавров подчеркнул, что Украине также следует отказаться от героизации военных преступников. Так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского, где прописано возвращение Украины к границам 1991 года Лавров называл тупиковой. Он напомнил слова советника Офиса президента Михаила Подоляка, который накануне заявил, что все крымчане – это "гражданские оккупанты". Соответственно, Киев хочет отнять Крым и территорию бывшего юго-востока Украины, чтобы убивать русских людей, подчеркнул Лавров. Ранее глава российской дипломатии, комментируя швейцарский саммит по Украине, предупредил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом – так с РФ говорить нельзя. Также Лавров заявлял, что Россия не прекратит спецоперацию, даже если начнутся переговоры.О чем президент России Владимир Путин мог намекнуть Западу, предлагая переговоры по Украине, читайте в интервью политтехнолога Евгения Ющука.

https://ukraina.ru/20240624/1055802431.html

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новости, сергей лавров, россия, украина, киев, сво, переговоры