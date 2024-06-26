Глава МИД РФ назвал главные цели России по Украине
13:23 26.06.2024 (обновлено: 13:53 26.06.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Цели России по Украине являются достижимыми и представляют собой минимальные запросы, достижение которых обеспечит безопасность всего европейского региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения"
По его словам, Киеву следует наконец принять реальность, а именно закрепленную в российской Конституции принадлежность новых регионов к РФ.
В очередной раз Лавров подчеркнул, что Украине также следует отказаться от героизации военных преступников.
"Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции РФ, на основе отказа от дискриминации всего русского на Украине, отказа от героизации нацистов, превращения Украины в нормальное светское государство. Это все абсолютно достижимые, и я бы сказал это не максималисткий запрос, – это минимальные вещи", – указал министр.
Так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского, где прописано возвращение Украины к границам 1991 года Лавров называл тупиковой. Он напомнил слова советника Офиса президента Михаила Подоляка, который накануне заявил, что все крымчане – это "гражданские оккупанты". Соответственно, Киев хочет отнять Крым и территорию бывшего юго-востока Украины, чтобы убивать русских людей, подчеркнул Лавров.
Ранее глава российской дипломатии, комментируя швейцарский саммит по Украине, предупредил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом – так с РФ говорить нельзя. Также Лавров заявлял, что Россия не прекратит спецоперацию, даже если начнутся переговоры.