https://ukraina.ru/20240626/1055859978.html
Еще паре рэперов-русофобов из Украины запретят выступать на российской сцене
Еще паре рэперов-русофобов из Украины запретят выступать на российской сцене - 26.06.2024 Украина.ру
Еще паре рэперов-русофобов из Украины запретят выступать на российской сцене
Предстоящий концерт в Москве и Санкт-Петербурге реперов известных как Lil flash$ и Pupis, жители российских городов назвали позором, так как прежде оба исполнителя отличились русофобскими высказываниями и спонсировали украинскую армию. Директор "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина пообещала обратится в правоохранительные органы
2024-06-26T14:36
2024-06-26T14:36
2024-06-26T14:43
новости
екатерина мизулина
россия
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вооруженные силы украины
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рэпер
свобода слова
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Примечательно, что 19-летний киевлянин Максим Станчев (Lil Flash$) говорит на русском языке, что можно увидеть в его телеграм-канале. При этом и большинство его песен записаны на языке страны, которую он ненавидит. Судя по количеству прослушиваний и лайков на Яндекс музыке рэпер не имеет широкой популярности в России. Вместе с тем, само наличие его песен на платформе, а также допуск таких артистов к сцене в РФ в период проведения спецоперации, вызывает массу вопросов, подчеркнула Мизулина. Ранее в России общественники добились отмены выступления в Нижнем Новгороде рэпера Slim, выступавшего против СВО и уже давно проживающего на Западе.Как Россия становится чище благодаря бегству известных релокантов читайте в статье телеведущего, генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html
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новости, екатерина мизулина, россия, санкт-петербург, москва, вооруженные силы украины, сво, музыкант, рэпер, свобода слова
Новости, Екатерина Мизулина, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Вооруженные силы Украины, СВО, музыкант, рэпер, свобода слова
Еще паре рэперов-русофобов из Украины запретят выступать на российской сцене
14:36 26.06.2024 (обновлено: 14:43 26.06.2024)
Предстоящий концерт в Москве и Санкт-Петербурге реперов известных как Lil flash$ и Pupis, жители российских городов назвали позором, так как прежде оба исполнителя отличились русофобскими высказываниями и спонсировали украинскую армию. Директор "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина пообещала обратится в правоохранительные органы