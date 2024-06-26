https://ukraina.ru/20240626/1055859978.html

Еще паре рэперов-русофобов из Украины запретят выступать на российской сцене

Еще паре рэперов-русофобов из Украины запретят выступать на российской сцене - 26.06.2024 Украина.ру

Еще паре рэперов-русофобов из Украины запретят выступать на российской сцене

Предстоящий концерт в Москве и Санкт-Петербурге реперов известных как Lil flash$ и Pupis, жители российских городов назвали позором, так как прежде оба исполнителя отличились русофобскими высказываниями и спонсировали украинскую армию. Директор "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина пообещала обратится в правоохранительные органы

2024-06-26T14:36

2024-06-26T14:36

2024-06-26T14:43

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свобода слова

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Примечательно, что 19-летний киевлянин Максим Станчев (Lil Flash$) говорит на русском языке, что можно увидеть в его телеграм-канале. При этом и большинство его песен записаны на языке страны, которую он ненавидит. Судя по количеству прослушиваний и лайков на Яндекс музыке рэпер не имеет широкой популярности в России. Вместе с тем, само наличие его песен на платформе, а также допуск таких артистов к сцене в РФ в период проведения спецоперации, вызывает массу вопросов, подчеркнула Мизулина. Ранее в России общественники добились отмены выступления в Нижнем Новгороде рэпера Slim, выступавшего против СВО и уже давно проживающего на Западе.Как Россия становится чище благодаря бегству известных релокантов читайте в статье телеведущего, генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html

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новости, екатерина мизулина, россия, санкт-петербург, москва, вооруженные силы украины, сво, музыкант, рэпер, свобода слова