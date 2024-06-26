https://ukraina.ru/20240626/1055853114.html

Елена Бобкова: кто она

Елена Бобкова: кто она - 26.06.2024 Украина.ру

Елена Бобкова: кто она

Волонтер, общественный деятель, журналист, военный корреспондент

2024-06-26T14:11

2024-06-26T14:11

2024-06-26T14:11

биография

донецк

донецкая народная республика

волонтеры

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Елена Николаевна Бобкова родилась 22 января 1974 года в с. Успенка, Марьинского района Донецкой обл. УССР, в семье кадрового военного летчика и стюардессы.В детстве вслед за родителями часто меняла место жительства, таким образом объездив весь Советский союз и многие страны Варшавского договора, пока отец, выйдя в отставку в чине полковника ВВС, не вернулся на родину – в Донбасс.В 1991 году поступила и в 1997 году окончила исторический факультет Донецкого государственного университета. До 2014 года занималась предпринимательской деятельностью, а также воспитывала двоих детей – сына Владислава, кандидата в мастера спорта по каратэ, и дочь Марию, мастера спорта по художественной гимнастике, победителя множества международных турниров.В 2014 году однозначно поддержала Русскую весну, оказывала помощь восставшим, занявшим здание Донецкой ОГА (ныне Дом правительства) и организовывала референдум в Куйбышевском районе Донецка. Летом 2014 года, получив в результате украинского обстрела контузию во дворе собственного дома, вместе с детьми и мужем уехала в Белоруссию. Однако уже в конце октября вернулась в Донецк, чтобы принять участие в первых выборах Главы ДНР и депутатов Народного совета.С 2017 года занимается общественной деятельностью. Изначально посещала околополитические кружки, позже подружилась с лидером Коммунистической партии ДНР Борисом Литвиновым.В 2018 году активно включилась в работу Донецкого краевого отделения движения "Новые скифы", стала соорганизатором множества мероприятий этой организации, была участницей учредительного съезда движения "Новая Евразия" в 2021 году в Москве и в Тюмени. В 2020 году стала председателем совета учредителей общественного объединения Народно-патриотический фронт.С началом СВО уже в марте с гуманитарной миссией начала ездить сначала в Волноваху, а потом и в Мариуполь, когда там еще шли бои. Начала работать с Первым каналом (передачи "Время покажет" и "Антифейк"). После окончания боев на юге ДНР занялась гуманитарной помощью 107-му батальону 100 бригады УНМ ДНР, который вел тяжелые бои в Марьинке. В августе была ведущей проекта "Дети Донбасса" (ИА "Политическая Россия"). С осени 2022 по март 2023 года с гуманитарными поездками совместно с фронтовыми волонтерами новошахтинской гуманитарной группы "Делаем вместе" регулярно посещает добровольческий батальон "Крым", 22-ю отдельную бригаду СпН, подразделение "Шторм Z", мобилизованных москвичей из полка № 1430 ("Звезда") сражающихся на Работинском направлении, помогает бойцам под Авдеевкой.Также Елена Бобкова совместно с волонтером из Фрязино, членом Союза фотохудожников РФ Александром Лукиным с 2022 года оказывает помощь военно-патриотическому клубу "Ермак" (г. Донецк). В 2023 году была кандидатом на выборах депутатов в городской совет Донецка от КПРФ. Имеет медаль "За помощь в СВО" от командования 1-й Славянской бригады 1 армейского корпуса. Почетные грамоты и благодарности от военно-патриотического клуба "Ермак" (г. Донецк). Мастер спорта по художественной гимнастике. Член Союза добровольцев Донбасса. Постоянный комментатор издания Украина.ру, ведущая многих авторских проектов в Телеграм и корреспондент проекта "Наши" на телеканале "Россия-1".

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биография, донецк, донецкая народная республика, волонтеры