"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка
13:02 26.06.2024 (обновлено: 13:03 26.06.2024)
Тотальный контроль и наведение своих порядков на востоке евразийского континента привели, в том числе, к отмене русского языка на Украине, тогда как представить что-то подобное в других европейских странах, с иными языками невозможно. Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения"
Министр пояснил, почему отмена русского языка на Украине – "это другое" с помощью примеров. Так, он напомнил, что в том же Ираке или Югославии никто не запрещал и не отменял английский язык.
"Я как-то спрашивал, как бы сейчас повели англичане если бы в Ирландии запретили английский язык. Это примерно одно и то же по своему своему воздействию, или в Швейцарии запретили бы немецкий или французский. Но никому в голову не приходит – нет это другое", – сказал Лавров.
Глава российского ведомства напомнил, что РФ не вмешивалась во внутренние дела Украины и впредь не собирается этого делать. Все стремления Москвы направлены исключительно на достижения безопасности, РФ остается открытой к диалогу, добавил он.
Ранее Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада.
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