https://ukraina.ru/20240626/1055855916.html

"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка

"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка - 26.06.2024 Украина.ру

"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка

Тотальный контроль и наведение своих порядков на востоке евразийского континента привели, в том числе, к отмене русского языка на Украине, тогда как представить что-то подобное в других европейских странах, с иными языками невозможно. Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения"

2024-06-26T13:02

2024-06-26T13:02

2024-06-26T13:03

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Министр пояснил, почему отмена русского языка на Украине – "это другое" с помощью примеров. Так, он напомнил, что в том же Ираке или Югославии никто не запрещал и не отменял английский язык. Глава российского ведомства напомнил, что РФ не вмешивалась во внутренние дела Украины и впредь не собирается этого делать. Все стремления Москвы направлены исключительно на достижения безопасности, РФ остается открытой к диалогу, добавил он. Ранее Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада. Почему русофобия на больше не актуальна и как противостоять глобальному Западу смотрите в интервью политического обозревателя международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимира Корнилова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240403/1054290040.html

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новости, украина, сергей лавров, россия, сво, русофобия, русский язык, запад