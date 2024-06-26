"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка - 26.06.2024 Украина.ру
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"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка
"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка - 26.06.2024 Украина.ру
"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка
Тотальный контроль и наведение своих порядков на востоке евразийского континента привели, в том числе, к отмене русского языка на Украине, тогда как представить что-то подобное в других европейских странах, с иными языками невозможно. Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения"
2024-06-26T13:02
2024-06-26T13:03
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Министр пояснил, почему отмена русского языка на Украине – "это другое" с помощью примеров. Так, он напомнил, что в том же Ираке или Югославии никто не запрещал и не отменял английский язык. Глава российского ведомства напомнил, что РФ не вмешивалась во внутренние дела Украины и впредь не собирается этого делать. Все стремления Москвы направлены исключительно на достижения безопасности, РФ остается открытой к диалогу, добавил он. Ранее Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада. Почему русофобия на больше не актуальна и как противостоять глобальному Западу смотрите в интервью политического обозревателя международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимира Корнилова на Украина.ру.
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новости, украина, сергей лавров, россия, сво, русофобия, русский язык, запад
Новости, Украина, Сергей Лавров, Россия, СВО, Русофобия, Русский язык, Запад

"Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка

13:02 26.06.2024 (обновлено: 13:03 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Тотальный контроль и наведение своих порядков на востоке евразийского континента привели, в том числе, к отмене русского языка на Украине, тогда как представить что-то подобное в других европейских странах, с иными языками невозможно. Об этом 26 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения"
Министр пояснил, почему отмена русского языка на Украине – "это другое" с помощью примеров. Так, он напомнил, что в том же Ираке или Югославии никто не запрещал и не отменял английский язык.
"Я как-то спрашивал, как бы сейчас повели англичане если бы в Ирландии запретили английский язык. Это примерно одно и то же по своему своему воздействию, или в Швейцарии запретили бы немецкий или французский. Но никому в голову не приходит – нет это другое", – сказал Лавров.
Глава российского ведомства напомнил, что РФ не вмешивалась во внутренние дела Украины и впредь не собирается этого делать. Все стремления Москвы направлены исключительно на достижения безопасности, РФ остается открытой к диалогу, добавил он.
Ранее Лавров рассказал, чего Россия хочет от Запада.
Почему русофобия на больше не актуальна и как противостоять глобальному Западу смотрите в интервью политического обозревателя международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимира Корнилова на Украина.ру.
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