Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76. Об этом 26 июня сообщило Минобороны РФ
"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Один из вернувшихся военнослужащих признал, что сидя в плену предполагал, как его будут встречать дома.
"Но эта встреча была, скажем так, все улыбались, все радовались, очень приятно", - рассказал он.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
Подробнее об обменах пленными - в материале Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова на сайте Украина.ру.