Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ - 26.06.2024 Украина.ру
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Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ
Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ - 26.06.2024 Украина.ру
Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76. Об этом 26 июня сообщило Минобороны РФ
2024-06-26T10:04
2024-06-26T10:04
новости
обмен
обмен пленными
москва
вкс
самолет
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"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", - говорится в телеграм-канале ведомства.Один из вернувшихся военнослужащих признал, что сидя в плену предполагал, как его будут встречать дома. Накануне Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.Подробнее об обменах пленными - в материале Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова на сайте Украина.ру.
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новости, обмен, обмен пленными, москва, вкс, самолет
Новости, обмен, обмен пленными, Москва, ВКС, самолет

Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ

10:04 26.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76. Об этом 26 июня сообщило Минобороны РФ
"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Один из вернувшихся военнослужащих признал, что сидя в плену предполагал, как его будут встречать дома.
"Но эта встреча была, скажем так, все улыбались, все радовались, очень приятно", - рассказал он.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
Подробнее об обменах пленными - в материале Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова на сайте Украина.ру.
 
Новостиобменобмен пленнымиМоскваВКСсамолет
 
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