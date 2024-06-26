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Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ

Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ - 26.06.2024 Украина.ру

Освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву - МО РФ

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76. Об этом 26 июня сообщило Минобороны РФ

2024-06-26T10:04

2024-06-26T10:04

2024-06-26T10:04

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"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", - говорится в телеграм-канале ведомства.Один из вернувшихся военнослужащих признал, что сидя в плену предполагал, как его будут встречать дома. Накануне Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернули 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.Подробнее об обменах пленными - в материале Обмен военнопленными приостановлен из-за требований Киева - Москалькова на сайте Украина.ру.

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