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Арктические снайперы уничтожили FPV-дрон ВСУ

Арктические снайперы уничтожили FPV-дрон ВСУ - 26.06.2024 Украина.ру

Арктические снайперы уничтожили FPV-дрон ВСУ

Бойцы из подразделения снайперов арктического соединения группировки войск "Днепр" уничтожил FPV-дрон украинской армии на Херсонском направлении. Об этом Минобороны сообщило журналистам РИА Новости

2024-06-26T10:09

2024-06-26T10:09

2024-06-26T10:09

новости

херсонское направление

днепр

минобороны рф

снайпер

дроны

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"Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям", - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве отметили, что снайперы на этом направлении сейчас активно противодействуют украинским FPV-дронам. Это связано с особенностями рельефа и обстановкой на побережье Днепра. Арктические снайперы в основном работают ночью. Они накрываются анти-тепловизионными накидками – "пончами", они скрывают их от тепловизоров противника. На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами, добавили в ведомстве. Подробнее о ходе спецоперации в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр на сайте Украина.ру.

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новости, херсонское направление, днепр, минобороны рф, снайпер, дроны