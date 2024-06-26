Арктические снайперы уничтожили FPV-дрон ВСУ
© РИА Новости
© РИА Новости
Бойцы из подразделения снайперов арктического соединения группировки войск "Днепр" уничтожил FPV-дрон украинской армии на Херсонском направлении. Об этом Минобороны сообщило журналистам РИА Новости
"Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям", - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве отметили, что снайперы на этом направлении сейчас активно противодействуют украинским FPV-дронам. Это связано с особенностями рельефа и обстановкой на побережье Днепра.
Арктические снайперы в основном работают ночью. Они накрываются анти-тепловизионными накидками – "пончами", они скрывают их от тепловизоров противника.
На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами, добавили в ведомстве.
В российском оборонном ведомстве отметили, что снайперы на этом направлении сейчас активно противодействуют украинским FPV-дронам. Это связано с особенностями рельефа и обстановкой на побережье Днепра.
Арктические снайперы в основном работают ночью. Они накрываются анти-тепловизионными накидками – "пончами", они скрывают их от тепловизоров противника.
На вооружении "арктиков", помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами, добавили в ведомстве.
© РИА Новости
© РИА Новости
Подробнее о ходе спецоперации в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр на сайте Украина.ру.