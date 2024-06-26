https://ukraina.ru/20240626/1055854734.html
После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности
После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности - 26.06.2024 Украина.ру
После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности
Востоковед, Советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о факторах, которые всё глубже погружают Ближний Восток в большую войну, а также сделал акцент на точке невозврата, которую преодолели стороны конфликта
2024-06-26T12:08
2024-06-26T12:08
2024-06-26T12:08
видео
ближний восток
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
нато
палестина
палестино-израильский конфликт
война
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00:25 - Война между Израилем и Ливаном еще под сомнением? 05:53 - Манипуляция осенними выборами в США; 30:23 - Корень вражды на Ближнем Востоке; 31:38 - О трагедии в Махачкале и Дербенте. *движение "Исламский джихад" признано террористическим и запрещено в России
ближний восток
израиль
ливан
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дагестан
махачкала
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности
Востоковед, Советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о факторах, которые всё глубже погружают Ближний Восток в большую войну, а также сделал акцент на точке невозврата, которую преодолели стороны конфликта
00:25 - Война между Израилем и Ливаном еще под сомнением?
05:53 - Манипуляция осенними выборами в США;
30:23 - Корень вражды на Ближнем Востоке;
31:38 - О трагедии в Махачкале и Дербенте.
*движение "Исламский джихад" признано террористическим и запрещено в России