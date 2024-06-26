После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности - 26.06.2024 Украина.ру
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После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности
После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности - 26.06.2024 Украина.ру
После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности
Востоковед, Советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о факторах, которые всё глубже погружают Ближний Восток в большую войну, а также сделал акцент на точке невозврата, которую преодолели стороны конфликта
2024-06-26T12:08
2024-06-26T12:08
видео
ближний восток
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
нато
палестина
палестино-израильский конфликт
война
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00:25 - Война между Израилем и Ливаном еще под сомнением? 05:53 - Манипуляция осенними выборами в США; 30:23 - Корень вражды на Ближнем Востоке; 31:38 - О трагедии в Махачкале и Дербенте. *движение "Исламский джихад" признано террористическим и запрещено в России
ближний восток
израиль
ливан
палестина
украина
россия
сша
запад
дагестан
махачкала
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видео, ближний восток, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хамас, нато, палестина, палестино-израильский конфликт, война, религия, вера, сво, спецоперация, украина, россия, сша, запад, дональд трамп, джо байден, дагестан, махачкала, теракт, православие, фронт, армия, жертвы, выборы, республиканцы, республиканская партия, демократическая партия, холодная война, видео
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После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности

12:08 26.06.2024
 
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Востоковед, Советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о факторах, которые всё глубже погружают Ближний Восток в большую войну, а также сделал акцент на точке невозврата, которую преодолели стороны конфликта
00:25 - Война между Израилем и Ливаном еще под сомнением?
05:53 - Манипуляция осенними выборами в США;
30:23 - Корень вражды на Ближнем Востоке;
31:38 - О трагедии в Махачкале и Дербенте.
*движение "Исламский джихад" признано террористическим и запрещено в России
 
ВидеоБлижний ВостокИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуХАМАСНАТОПалестинаПалестино-израильский конфликтвойнаРелигиявераСВОСпецоперацияУкраинаРоссияСШАЗападДональд ТрампДжо БайденДагестанМахачкалатерактПравославиефронтАрмияжертвывыборыреспубликанцыРеспубликанская партияДемократическая партияхолодная война
 
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