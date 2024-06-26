https://ukraina.ru/20240626/1055854734.html

После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности

После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности - 26.06.2024 Украина.ру

После войны придётся отвечать: Керимов о новой кровавой бане Нетаньяху для ухода от ответственности

Востоковед, Советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о факторах, которые всё глубже погружают Ближний Восток в большую войну, а также сделал акцент на точке невозврата, которую преодолели стороны конфликта

2024-06-26T12:08

2024-06-26T12:08

2024-06-26T12:08

видео

ближний восток

израиль

ливан

биньямин нетаньяху

хамас

нато

палестина

палестино-израильский конфликт

война

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00:25 - Война между Израилем и Ливаном еще под сомнением? 05:53 - Манипуляция осенними выборами в США; 30:23 - Корень вражды на Ближнем Востоке; 31:38 - О трагедии в Махачкале и Дербенте. *движение "Исламский джихад" признано террористическим и запрещено в России

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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