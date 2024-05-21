Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации - 21.05.2024 Украина.ру
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Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации
Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации - 21.05.2024 Украина.ру
Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации
На Украине эксперты и политики рассматривают различные варианты продолжения конфликта. В частности, обсуждают вероятность наступления ВС РФ на киевском направлении. Тут высказываются сомнения. Так, украинский политолог Вадим Карасев задается вопросом: зачем русским брать Киев?
2024-05-21T08:12
2024-05-21T08:12
россия
украина
киев
симон петлюра
вадим карасев
алексей арестович
росгвардия
вооруженные силы украины
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"Украина — большая страна, ее переварить тяжело, даже такая большая страна, как Россия, не переварит ее, заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Обосновал он свою мысль так: "Это же надо тут администрацию построить, полицию, ввести Росгвардию — ну, порядок же должен быть на оккупированной территории".Дальше еще интереснее. "Ну, немцы могли, Третий рейх, когда они оккупировали Украину в свое время, создать комендатуры, гестапо, лояльность людей. А вы лояльность людей просто так не сделаете, кто бы там что не говорил. Может быть, кто-то и ждет русских, но лояльности нет. Почему? Потому что все равно — это чужие...", - пояснил Карасев.По этой логике получается, что русские — чужие, а вот гитлеровцы были свои. "Своя власть — она может быть плохая. Но она своя", - продолжил политолог. По его мнению, "невозможно поглотить Киев" и другие большие города, можно завести войска, но удержать будет нельзя.Но и без введения чьих-то войск сторонникам столь странно трактуемой "незалэжности" будет трудно удержать хоть что-то. Покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* указал на катастрофичность сегодняшнего украинского бытия: мобилизация, по его словам, проходит в режиме катастрофы, на фронте катастрофа, происходит разрушение информационной политики государства, когда одни и те же должностные лица в течение короткого времени дают противоречащие друг другу оценки ситуации."Неспособность согласовать даже информационную политику показывает, что мы (киевский режим — Ред.) - в периоде полураспада", - считает экс-советник ОП.По его мнению, "крах и катастрофа будут нарастать, и однажды все это схлопнется". А после этого власть будет валяться на улице, будет атаманщина, будет смена правительств и прочее — словом, "повторяется сценарий столетней давности, один в один".Экс-советник ОП обратил внимание на то, что в МО ВСУ цитируют Петлюру, хотя петлюровский проект в украинской истории нельзя считать удачным."Зачем вы цитируете Петлюру? Петлюра — человек, который потерял все… уехал в эмиграцию и был застрелен там евреем за антисемитизм, за еврейские погромы, которые здесь происходили", - напомнил Арестович.Добавим, что сейчас катастрофичность ярко проявляется в мобилизационном процессе на Украине. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, о котором сообщают украинские СМИ — в Днепре (бывшем Днепропетровске — Ред.) избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата. Нападения на настоящих сотрудников ТЦК давно перестали быть редкостью. Люди бегут из страны, рискуя жизнью. Вот такая у этой самой мобилизации "популярность" в народе.Украинский политолог Дмитрий Якубин в интервью журналисту Александру Шелесту** признал существование массы проблем, связанных с мобилизацией — в СМИ мало разъясняют новые правила, информация подается как-то дозировано и хаотично, уровень недоверия этим не снизить (а недоверие есть).Отвечая на вопрос, стоит ли Киеву открывать масштаб потерь, политолог сказал, что, по его мнению, это нужно делать. По его мнению, в обществе есть достаточно большая группа людей, которая не будет отказываться от повестки, именно на эту законопослушную группу и должна быть рассчитана информационная политика. В частности, надо бы уменьшить ее страхи, объяснить хотя бы, что сразу всех на фронт не отправят, заявил Якубин (стоит отметить, что и сам он выходил на связь со студией вовсе не из окопа).Обсуждают международную ситуацию. Тяжесть ситуации для Киева заключается в том, что Китай и Россия при интенсивном общении превращаются в мировой центр по отношению к США и Европе, считает Виктор Небоженко. Он отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что СЩА и Европа сейчас заняты своими делами и уступают в активности Пекину и Москве — и "это очень плохо, естественно, для Украины".Эксперт подчеркнул, что в США за два с половиной года войны на Украине "не появилось проукраинской партии, проукраинской группы, лидера нет, нет каких-то активистов". По его мнению, это очень редкий случай в международной политике - "потому что даже африканские страны в случае какого-то конфликта имеют ярко выраженных спикеров на международной арене, а у нас (у киевского режима — Ред.) такого нет".* Признан в РФ по суду экстремистом и террористом** Признан иноагентом в РФ
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Сергей Зуев
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россия, украина, киев, симон петлюра, вадим карасев, алексей арестович, росгвардия, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Симон Петлюра, Вадим Карасев, Алексей Арестович, Росгвардия, Вооруженные силы Украины

Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации

08:12 21.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине эксперты и политики рассматривают различные варианты продолжения конфликта. В частности, обсуждают вероятность наступления ВС РФ на киевском направлении. Тут высказываются сомнения. Так, украинский политолог Вадим Карасев задается вопросом: зачем русским брать Киев?
"Украина — большая страна, ее переварить тяжело, даже такая большая страна, как Россия, не переварит ее, заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Обосновал он свою мысль так: "Это же надо тут администрацию построить, полицию, ввести Росгвардию — ну, порядок же должен быть на оккупированной территории".
Дальше еще интереснее. "Ну, немцы могли, Третий рейх, когда они оккупировали Украину в свое время, создать комендатуры, гестапо, лояльность людей. А вы лояльность людей просто так не сделаете, кто бы там что не говорил. Может быть, кто-то и ждет русских, но лояльности нет. Почему? Потому что все равно — это чужие...", - пояснил Карасев.
По этой логике получается, что русские — чужие, а вот гитлеровцы были свои. "Своя власть — она может быть плохая. Но она своя", - продолжил политолог. По его мнению, "невозможно поглотить Киев" и другие большие города, можно завести войска, но удержать будет нельзя.
Но и без введения чьих-то войск сторонникам столь странно трактуемой "незалэжности" будет трудно удержать хоть что-то. Покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* указал на катастрофичность сегодняшнего украинского бытия: мобилизация, по его словам, проходит в режиме катастрофы, на фронте катастрофа, происходит разрушение информационной политики государства, когда одни и те же должностные лица в течение короткого времени дают противоречащие друг другу оценки ситуации.
"Неспособность согласовать даже информационную политику показывает, что мы (киевский режим — Ред.) - в периоде полураспада", - считает экс-советник ОП.
По его мнению, "крах и катастрофа будут нарастать, и однажды все это схлопнется". А после этого власть будет валяться на улице, будет атаманщина, будет смена правительств и прочее — словом, "повторяется сценарий столетней давности, один в один".
Экс-советник ОП обратил внимание на то, что в МО ВСУ цитируют Петлюру, хотя петлюровский проект в украинской истории нельзя считать удачным.
"Зачем вы цитируете Петлюру? Петлюра — человек, который потерял все… уехал в эмиграцию и был застрелен там евреем за антисемитизм, за еврейские погромы, которые здесь происходили", - напомнил Арестович.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 10:39
Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию УкраиныСуществование крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" оказалось под вопросом из-за мобилизации. Об этом рассказал его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times 19 мая
Добавим, что сейчас катастрофичность ярко проявляется в мобилизационном процессе на Украине. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, о котором сообщают украинские СМИ — в Днепре (бывшем Днепропетровске — Ред.) избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата. Нападения на настоящих сотрудников ТЦК давно перестали быть редкостью. Люди бегут из страны, рискуя жизнью. Вот такая у этой самой мобилизации "популярность" в народе.
Украинский политолог Дмитрий Якубин в интервью журналисту Александру Шелесту** признал существование массы проблем, связанных с мобилизацией — в СМИ мало разъясняют новые правила, информация подается как-то дозировано и хаотично, уровень недоверия этим не снизить (а недоверие есть).
Отвечая на вопрос, стоит ли Киеву открывать масштаб потерь, политолог сказал, что, по его мнению, это нужно делать. По его мнению, в обществе есть достаточно большая группа людей, которая не будет отказываться от повестки, именно на эту законопослушную группу и должна быть рассчитана информационная политика. В частности, надо бы уменьшить ее страхи, объяснить хотя бы, что сразу всех на фронт не отправят, заявил Якубин (стоит отметить, что и сам он выходил на связь со студией вовсе не из окопа).
Обсуждают международную ситуацию. Тяжесть ситуации для Киева заключается в том, что Китай и Россия при интенсивном общении превращаются в мировой центр по отношению к США и Европе, считает Виктор Небоженко. Он отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что СЩА и Европа сейчас заняты своими делами и уступают в активности Пекину и Москве — и "это очень плохо, естественно, для Украины".
Эксперт подчеркнул, что в США за два с половиной года войны на Украине "не появилось проукраинской партии, проукраинской группы, лидера нет, нет каких-то активистов". По его мнению, это очень редкий случай в международной политике - "потому что даже африканские страны в случае какого-то конфликта имеют ярко выраженных спикеров на международной арене, а у нас (у киевского режима — Ред.) такого нет".
* Признан в РФ по суду экстремистом и террористом
** Признан иноагентом в РФ
 
РоссияУкраинаКиевСимон ПетлюраВадим КарасевАлексей АрестовичРосгвардияВооруженные силы Украины
 
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