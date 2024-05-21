https://ukraina.ru/20240521/1055189627.html

Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации

Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации - 21.05.2024 Украина.ру

Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации

На Украине эксперты и политики рассматривают различные варианты продолжения конфликта. В частности, обсуждают вероятность наступления ВС РФ на киевском направлении. Тут высказываются сомнения. Так, украинский политолог Вадим Карасев задается вопросом: зачем русским брать Киев?

2024-05-21T08:12

2024-05-21T08:12

2024-05-21T08:12

россия

украина

киев

симон петлюра

вадим карасев

алексей арестович

росгвардия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/73/1033907369_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_74371fa3496962e73a91b28528441bac.jpg

"Украина — большая страна, ее переварить тяжело, даже такая большая страна, как Россия, не переварит ее, заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Обосновал он свою мысль так: "Это же надо тут администрацию построить, полицию, ввести Росгвардию — ну, порядок же должен быть на оккупированной территории".Дальше еще интереснее. "Ну, немцы могли, Третий рейх, когда они оккупировали Украину в свое время, создать комендатуры, гестапо, лояльность людей. А вы лояльность людей просто так не сделаете, кто бы там что не говорил. Может быть, кто-то и ждет русских, но лояльности нет. Почему? Потому что все равно — это чужие...", - пояснил Карасев.По этой логике получается, что русские — чужие, а вот гитлеровцы были свои. "Своя власть — она может быть плохая. Но она своя", - продолжил политолог. По его мнению, "невозможно поглотить Киев" и другие большие города, можно завести войска, но удержать будет нельзя.Но и без введения чьих-то войск сторонникам столь странно трактуемой "незалэжности" будет трудно удержать хоть что-то. Покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* указал на катастрофичность сегодняшнего украинского бытия: мобилизация, по его словам, проходит в режиме катастрофы, на фронте катастрофа, происходит разрушение информационной политики государства, когда одни и те же должностные лица в течение короткого времени дают противоречащие друг другу оценки ситуации."Неспособность согласовать даже информационную политику показывает, что мы (киевский режим — Ред.) - в периоде полураспада", - считает экс-советник ОП.По его мнению, "крах и катастрофа будут нарастать, и однажды все это схлопнется". А после этого власть будет валяться на улице, будет атаманщина, будет смена правительств и прочее — словом, "повторяется сценарий столетней давности, один в один".Экс-советник ОП обратил внимание на то, что в МО ВСУ цитируют Петлюру, хотя петлюровский проект в украинской истории нельзя считать удачным."Зачем вы цитируете Петлюру? Петлюра — человек, который потерял все… уехал в эмиграцию и был застрелен там евреем за антисемитизм, за еврейские погромы, которые здесь происходили", - напомнил Арестович.Добавим, что сейчас катастрофичность ярко проявляется в мобилизационном процессе на Украине. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, о котором сообщают украинские СМИ — в Днепре (бывшем Днепропетровске — Ред.) избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата. Нападения на настоящих сотрудников ТЦК давно перестали быть редкостью. Люди бегут из страны, рискуя жизнью. Вот такая у этой самой мобилизации "популярность" в народе.Украинский политолог Дмитрий Якубин в интервью журналисту Александру Шелесту** признал существование массы проблем, связанных с мобилизацией — в СМИ мало разъясняют новые правила, информация подается как-то дозировано и хаотично, уровень недоверия этим не снизить (а недоверие есть).Отвечая на вопрос, стоит ли Киеву открывать масштаб потерь, политолог сказал, что, по его мнению, это нужно делать. По его мнению, в обществе есть достаточно большая группа людей, которая не будет отказываться от повестки, именно на эту законопослушную группу и должна быть рассчитана информационная политика. В частности, надо бы уменьшить ее страхи, объяснить хотя бы, что сразу всех на фронт не отправят, заявил Якубин (стоит отметить, что и сам он выходил на связь со студией вовсе не из окопа).Обсуждают международную ситуацию. Тяжесть ситуации для Киева заключается в том, что Китай и Россия при интенсивном общении превращаются в мировой центр по отношению к США и Европе, считает Виктор Небоженко. Он отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что СЩА и Европа сейчас заняты своими делами и уступают в активности Пекину и Москве — и "это очень плохо, естественно, для Украины".Эксперт подчеркнул, что в США за два с половиной года войны на Украине "не появилось проукраинской партии, проукраинской группы, лидера нет, нет каких-то активистов". По его мнению, это очень редкий случай в международной политике - "потому что даже африканские страны в случае какого-то конфликта имеют ярко выраженных спикеров на международной арене, а у нас (у киевского режима — Ред.) такого нет".* Признан в РФ по суду экстремистом и террористом** Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240519/1055153325.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, киев, симон петлюра, вадим карасев, алексей арестович, росгвардия, вооруженные силы украины