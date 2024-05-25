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“Надо наводить порядок”: Гаспарян о том, как хаос в медиа и диванные стратегии мешают СВО

“Надо наводить порядок”: Гаспарян о том, как хаос в медиа и диванные стратегии мешают СВО - 25.05.2024 Украина.ру

“Надо наводить порядок”: Гаспарян о том, как хаос в медиа и диванные стратегии мешают СВО

Теперь должность министра обороны РФ занимает Андрей Белоусов – системный, прогосударственный экономист. А минобороны сейчас – это, по большому счету, государство в государстве, и за этим нужно тщательно следить, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты России Армен Гаспарян

2024-05-25T05:05

2024-05-25T05:05

2024-05-25T05:05

россия

ссср

армен гаспарян

владимир путин

генштаб

общественная палата

андрей белоусов

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В интервью изданию Украина.ру эксперт отметил, что президент России Владимир Путин при назначении нового минобороны учел историю СССР.“Советский Союз надломился именно на ВПК, потому что он занимал огромную часть бюджета, и это было все не очень эффективно. То есть, мы сломались на милитаризме. Как известно, товарищ Сталин громил красных милитаристов, в частности, Михаила Николаевича Тухачевского. Чтобы в стране, которая никогда за свою историю не жалела денег на оружие, чтобы в такой стране заработать ярлык милитариста, надо сильно было стараться с отрицательной коннотацией”, - рассказал Гаспарян.Как ранее заявил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь, отвечая на вопрос журналиста, что сможет реализовать Белоусов за лето, эксперт отметил, что новоиспечённый минобороны разберётся с логистикой, финансами и снабжением войск всем необходимым. "Ни для кого не секрет, что население закупает коптеры и везет их в войска. Причем эти коптеры стоят дешевле, чем их поставляет государство. Белоусов экономист. Он может задать вопрос: "Почему?" А когда он услышит ответ, он скажет: "Вы нам не подходите. Вы уволены". Если убрать одного-двух-трех, остальные задумаются. А дальше будет как в любой оперативной работе: первый расскажет о втором, думая, что его пронесет. Белоусов будет все перепроверять. У него есть свои источники. Ему помогут. Та же контрразведка предоставит ему информацию. Ему останется только соотнести эту информацию с тем, что говорит его подчиненный", - полагает Кутырь.В заключение Гаспарян отметил, что не понимает критики по отношению к Генеральному штабу."По поводу проведения СВО, то Генштаб как был, так и продолжает работать под управлением генерала Герасимова. Я понимаю, на чем базируются претензии к нему. Они базировались изначально на глупостях политологов на пенсии, которые были уверены, что можно за неделю дойти до Львова, а потом и до Варшавы", - сказал эксперт.Какую стратегию ВС РФ применят на Харьковском направлении, и что сейчас происходит в Грузии, вы можете узнать в интервью Армена Гаспаряна: Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом

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россия, ссср, армен гаспарян, владимир путин, генштаб, общественная палата, андрей белоусов