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Будущая карта Украины и что об этом сказал мольфар. О судьбе страны родства не помнящей

Будущая карта Украины и что об этом сказал мольфар. О судьбе страны родства не помнящей - 24.05.2024 Украина.ру

Будущая карта Украины и что об этом сказал мольфар. О судьбе страны родства не помнящей

Мольфары - это западноукраинские колдуны, которые лечат, пророчествуют и при этом ведут скромный образ жизни. Один из самых знаменитых из них, погибший задолго до описываемых событий, много и точно говорил о том, что произойдет с Украиной уже после его смерти

2024-05-24T06:44

2024-05-24T06:44

2024-05-24T06:45

карпаты

торонто

юлия тимошенко

виктор янукович

богдан хмельницкий

кпу

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."Неминуемый распад Украины"Знаменитый мольфар Карпат Михаил Нечай - последний настоящий мольфар (колдун, ясновидящий) Украины.Он был знаменит уже при жизни. А незадолго до своей гибели сделал несколько предсказаний про дальнейшую судьбу Украины, и после того, как они частично сбылись, стал считаться политическим предсказателем.Ни один политолог Украины не смог сравниться по точности предсказаний с мольфаром из Карпат.Сбудутся ли другие предсказания мольфара?Они всё ещё кажутся невероятными. Но всё-таки, надо признать, судьба Украины становится всё больше похожа на ту, которую предсказывал мольфар Нечай.Самое удивительное, что все предсказания сделаны очень давно, до 2011 года. В 2011 "дядьки Нечая" не стало. И когда мольфар в 2005-2007 говорил о будущем распаде Украины, ему никто не верил.Кто такой мольфар?Мольфар - это целитель, ясновидящий, предсказатель будущего, советчик в важных делах. В первую очередь, это человек, который владеет древними народными практиками.Слово "мольфар" происходит от "мольфа" - волшебная вещь.К знаменитому мольфару Нечаю в его село Верхний Ясенов, возле Ивано-Франковска, приезжали и простые люди, и знаменитые.Приезжали, как говорят, даже члены ЦК КПУ. Но имена своих посетителей он никогда не разглашал. А они приезжали в тайне, в основном, в ночное время.Тележурналист Громовица Бердник, снимавшая фильмы о мольфарах, считает, что перед выборами 2010 года в село приезжала экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.Это было бы неудивительно, так как "победу белой королевы" на Украине в 2010 году предсказывал даже знаменитый астролог Павел Глоба. Возможно, Тимошенко тогда нашла весомые аргументы для такого предсказания.После того, как выбрали Януковича, Глоба сказал, что он ошибся, но не виноват, поскольку "то была чёрная королева".Говорят, что Юлия Тимошенко была в ярости и пыталась даже мстить астрологу за такое двуличие. Но безуспешно.Полковник и колдунМихаил Нечай был простым человеком, работал бухгалтером в совхозе, потом стал пенсионером, был чрезвычайно прост и дружелюбен в общении. Ничего "волшебного" не было ни в его облике, ни в его речах.Сам он рассказывал, что его род происходит от Брацлавского полковника Данилы Нечая, который вместе с Богданом Хмельницким участвовал в знаменитом восстании против поляков, бился и под Желтыми Водами, и осаждал Львов, потом вел переговоры с послами Речи Посполитой в Киеве. Основал Киевское воеводство, погиб в бою с поляками.В легендах Данило Нечай остался не только полковником Богдана Хмельницкого, но и известным колдуном.Этим родством Михаил Нечай очень гордился.Также среди его предков был, как он сам считал, знаменитый козак Иван Сирко, основатель города Мерефа возле Харькова. И тоже знаменитый "характерник", то есть козак - колдун."Тени забытых предков"Именно Михаил Нечай консультировал режиссёра Сергея Параджанова во время съёмок фильма "Тени забытых предков".Он снялся в одной из сцен фильма: когда два мольфара несут крест во время похорон отца Ивана Палийчука.Нечай сам очень интересовался гуцульской мифологией и легендами. Многое записывал на тогда ещё бобинный магнитофон.Был основателем местного музыкального ансамбля "Струны Черемоша." И даже получил звание "Заслуженный работник культуры Украины" за руководство этим коллективом.Сам играл на дрымбе и производил их иногда для продажи. Дрымба - это разновидность варгана, небольшой музыкальный инструмент с дребезжащим звуком.Актёра Ивана Миколайчука именно "дядько Нечай" научил играть на дрымбе, и есть соответствующая сцена в фильме.Сам мольфар использовал дрымбу для лечения. Считал, что она производит два звука. Один слышат все, а второй - только тот, кто играет на дрымбе. Этим вторым звуком можно лечить людей, можно "сделать врага другом".Травник-предсказатель"Я травник с 47-летним стажем", - так представлялся Нечай.Но люди считали, что он умел предсказывать будущее и даже, например, управлять погодой. В частности, его приглашали для того, чтобы обеспечивать хорошую погоду во время фестиваля "Червона рута" в Черновцах в 1989 году.Мольфар вёл очень простую жизнь, если посмотреть с точки зрения материальной. Принимал посетителей в каком-то небольшом амбаре возле дома, который называл "мой кабинет". Но сам он был своей жизнью чрезвычайно доволен.Жил на природе, помогал людям, очень любил литературу и человеком был чрезвычайно начитанным. Рисовал сам пейзажи, играл в музыкальном ансамбле.С детства умел лечить людей. Считал, что чем больше любишь человека, тем больше ему поможешь. Был чрезвычайно добросердечным. Деньгами не интересовался. Если его благодарили, то часто отдавал деньги назад, хотя бы часть суммы."Маг знает, на что он идёт. Корыстные цели не принесут ему счастья", - отвечал он на вопрос о магах, которые берут за услуги огромные деньги.ПолитикаНо больше всего мольфар Нечай прославился как политический предсказатель.Например, при выборах Януковича мольфар Нечай предсказал, что этот президент будет править три года, после чего его свергнут и он погибнет.Мольфар всё-таки частично ошибся. Янукович правил не три, а ровно четыре года, с февраля 2010 до февраля 2014. И остался жив, но угроза его жизни, конечно, была.Нечай предсказывал раскол на Украине, предсказал будущие боевые действия.Предсказания удивительные ещё и тем, что все они чётко задокументированы, записаны на видео в то время, когда были сделаны: 2005 - 2007 годы.То есть не "задним числом", как это делает множество сегодняшних "предсказателей", которые, если верить их рассказам, предсказали буквально всё, и с точностью практически до дня.Будущее УкраиныТак что же сказал дядько Нечай про будущее страны Украина?"Потомок Брацлавского казачьего реестрового полковника", как называл себя сам мольфар, предсказывал:"Неминуемый распад Украины через кровь, ложь, предательство и унижение.Государства такого не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой.Земли эти пропитаются трупным запахом. Не нужно жалеть о гниющем трупе этой страны", - говорил мольфар.Причину он также называл: один народ, не помнящий родства, решит покорить другой, от которого сам же и произошёл.Нечай считал, что русы - древнейший народ планеты. Так же он говорил, что нет ни одного народа на земле, в котором бы не было части славянской крови.Украины на карте не будетЧто же именно будет на территории Украины?Страны такой больше не будет, говорил Михаил Нечай. А будет, по словам мольфара, так:"Закарпатская Украина будет мадьярам и чехам.Галичина будет под Польшей.Восточная и центральная Украина будет под Россией.Буковина будет под Румынией.Украины на карте не будет, это временное явление."Про государство"Государства в Украине нет.После этого парламента... старых сменят молодые, а лучше не станет. В 7 раз хуже будет, до апогея мы еще не дошли", - это сказано в 2009 году".На этой территории и в таком виде государство Украина прекратит существование, - неоднократно повторял мольфар.Столица в ТоронтоМольфар Нечай предсказывал также распад США и Канады, создание на этой территории нескольких новых государств.Государство Украина возродится на другом континенте. После распада США и Канады Украина станет одним из государств на тех территориях.Столицей же Украины станет Торонто.Это предсказание выглядит уже совсем фантастическим. Но кто знает? Возможно, в будущем так и будет.Всё же надо добавить, что мольфар сам всегда утверждал, что "ход событий можно изменить". Правда, не в случае судьбы Украины.Но что же будет в итоге на этой территории, которую сейчас занимает Украина?"Это будет совсем другая страна, которая даст рождение совсем другому миру".До 2021 года, говорил "дядько Нечай", Украина прекратит своё существование в нынешнем виде.Предсказание ВангиБолгарская ясновидящая Вангелия, известная как предсказательница Ванга, тоже говорила о том, что на Украине "будет весёлый зелёный господарь". Но он сам "начнёт рвать свою страну на куски".Ну вот и дождались "весёлого зелёного" президента.И уже всё яснее, что как и предсказания Ванги, так и предсказания мольфара имеют все шансы сбыться.Ход событий неумолимо ведёт к тому, что "страны такой больше не будет".И дело, в конечном счете, даже не в предсказаниях. А в "господарях", которые, словно заколдованные дурными колдунами, ведут свою страну в страшное небытие.О том, какое будущее готовили Украине Соединенные штаты Америки, читайте в статье Елены Мурзиной Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов

https://ukraina.ru/20240519/1055152188.html

карпаты

торонто

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

карпаты, торонто, юлия тимошенко, виктор янукович, богдан хмельницкий, кпу