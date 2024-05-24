Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков - 24.05.2024 Украина.ру
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Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков
Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков - 24.05.2024 Украина.ру
Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков
Если Украина не будет драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок территории, где российское командование может задействовать резервы для более глубокого вхождения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-24T06:15
2024-05-24T06:15
новости
украина
сумы
россия
пётр скоробогатый
всу
волчанск
харьковская область
чернигов
черниговская область
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На Западе прекрасно понимают, что Харьков – это перспективный узел обороны. Но если российская армия начнет наступление в нескольких местах (Сумы и Чернигов), ВСУ будет гораздо труднее удержать город, сообщил эксперт.Первая неделя боевых действий показала, что совершенно необязательно совершать глубокие прорывы, чтобы выманивать украинские резервы к границе. Для этого ВС РФ вполне достаточно 50-60 тысячной группировки войск, отметил политолог.И Украине уже потребуются серьезные ресурсы для купирования этой угрозы. Если ВСУ прекратят драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок, где российское командование может задействовать резервы для глубокого вхождения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, как российская армия ведет активные действия на 57 направлениях можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева
https://ukraina.ru/20240523/1055231874.html
украина
сумы
россия
волчанск
харьковская область
чернигов
черниговская область
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новости, украина, сумы, россия, пётр скоробогатый, всу, волчанск, харьковская область, чернигов, черниговская область, сумская область, граница, сво
Новости, Украина, Сумы, Россия, Пётр Скоробогатый, ВСУ, Волчанск, Харьковская область, Чернигов, Черниговская область, Сумская область, граница, СВО

Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков

06:15 24.05.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Если Украина не будет драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок территории, где российское командование может задействовать резервы для более глубокого вхождения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
На Западе прекрасно понимают, что Харьков – это перспективный узел обороны. Но если российская армия начнет наступление в нескольких местах (Сумы и Чернигов), ВСУ будет гораздо труднее удержать город, сообщил эксперт.
Первая неделя боевых действий показала, что совершенно необязательно совершать глубокие прорывы, чтобы выманивать украинские резервы к границе. Для этого ВС РФ вполне достаточно 50-60 тысячной группировки войск, отметил политолог.
"Да, значительная часть этой группировки – войска прикрытия, которые никогда не перейдут границу (они нужны непосредственно для защиты "старой" российской территории). Но сам принцип буферной зоны заключается в том, что линия обороны несколько сдвинется вперед и будет осуществлен более плотный боевой контакт", - подчеркнул Скоробогатый.
И Украине уже потребуются серьезные ресурсы для купирования этой угрозы. Если ВСУ прекратят драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок, где российское командование может задействовать резервы для глубокого вхождения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
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Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под ХарьковомПока перед группировкой "Север" ВС РФ стоит задача - выровнять линию боевого соприкосновения на севере области и занять более выгодные позиции для возможного в будущем удара либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум, Полтавы. Это позволит обрушить защитную позицию, которая сформирована ВСУ на левом берегу Днепра.
 
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