https://ukraina.ru/20240524/1055249638.html

Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков

Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков - 24.05.2024 Украина.ру

Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков

Если Украина не будет драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок территории, где российское командование может задействовать резервы для более глубокого вхождения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-24T06:15

2024-05-24T06:15

2024-05-24T06:15

новости

украина

сумы

россия

пётр скоробогатый

всу

волчанск

харьковская область

чернигов

черниговская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/17/1055248561_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_f8a49ffb34b3a7016dfe788730703a6b.jpg

На Западе прекрасно понимают, что Харьков – это перспективный узел обороны. Но если российская армия начнет наступление в нескольких местах (Сумы и Чернигов), ВСУ будет гораздо труднее удержать город, сообщил эксперт.Первая неделя боевых действий показала, что совершенно необязательно совершать глубокие прорывы, чтобы выманивать украинские резервы к границе. Для этого ВС РФ вполне достаточно 50-60 тысячной группировки войск, отметил политолог.И Украине уже потребуются серьезные ресурсы для купирования этой угрозы. Если ВСУ прекратят драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок, где российское командование может задействовать резервы для глубокого вхождения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, как российская армия ведет активные действия на 57 направлениях можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева

https://ukraina.ru/20240523/1055231874.html

украина

сумы

россия

волчанск

харьковская область

чернигов

черниговская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сумы, россия, пётр скоробогатый, всу, волчанск, харьковская область, чернигов, черниговская область, сумская область, граница, сво