Скоробогатый о том, почему после наступления ВС РФ в Сумах и Чернигове ВСУ будет тяжело удержать Харьков
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Если Украина не будет драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок территории, где российское командование может задействовать резервы для более глубокого вхождения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
На Западе прекрасно понимают, что Харьков – это перспективный узел обороны. Но если российская армия начнет наступление в нескольких местах (Сумы и Чернигов), ВСУ будет гораздо труднее удержать город, сообщил эксперт.
Первая неделя боевых действий показала, что совершенно необязательно совершать глубокие прорывы, чтобы выманивать украинские резервы к границе. Для этого ВС РФ вполне достаточно 50-60 тысячной группировки войск, отметил политолог.
"Да, значительная часть этой группировки – войска прикрытия, которые никогда не перейдут границу (они нужны непосредственно для защиты "старой" российской территории). Но сам принцип буферной зоны заключается в том, что линия обороны несколько сдвинется вперед и будет осуществлен более плотный боевой контакт", - подчеркнул Скоробогатый.
И Украине уже потребуются серьезные ресурсы для купирования этой угрозы. Если ВСУ прекратят драться за Волчанск, у нее останется незащищенным большой кусок, где российское командование может задействовать резервы для глубокого вхождения, заключил собеседник издания.
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