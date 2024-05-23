https://ukraina.ru/20240523/1055252554.html

К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС

К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС - 23.05.2024 Украина.ру

К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС

Представитель политической партии "Обновить Европу" Сандро Гоци в ходе дебатах ведущих кандидатов на выборах в Евросоюз призвал укрепить поддержку Украины для того, чтобы не допустить победы РФ

2024-05-23T17:54

2024-05-23T17:54

2024-05-23T17:57

новости

ес

россия

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg

Гоции выступает за укрепление Европы, делает акцент на молодых избирателях, которых следует поощрять за участие в выборах.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в Евросоюзе могут только говорить свободе слова, но на деле её не терпит.

https://ukraina.ru/20240520/1055160852.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, россия, украина, сво