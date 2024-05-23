К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС
17:54 23.05.2024 (обновлено: 17:57 23.05.2024)
Представитель политической партии "Обновить Европу" Сандро Гоци в ходе дебатах ведущих кандидатов на выборах в Евросоюз призвал укрепить поддержку Украины для того, чтобы не допустить победы РФ
‘(Владимир) Путин не остановится на Киеве, именно поэтому мы должны выиграть на Украине’ – сказал он.
Гоции выступает за укрепление Европы, делает акцент на молодых избирателях, которых следует поощрять за участие в выборах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в Евросоюзе могут только говорить свободе слова, но на деле её не терпит.
20 мая, 03:53Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию В Европе можно купить Mercedes без очереди, но с продуктами питания дефицит. Да и авто никто особо не приобретает, потому что денег нет. Годовые отчеты Евросоюза о росте цен — сплошное вранье, а еврочиновники продолжают пугать своих граждан мнимой агрессией России