К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС - 23.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240523/1055252554.html
К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС
К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС - 23.05.2024 Украина.ру
К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС
Представитель политической партии "Обновить Европу" Сандро Гоци в ходе дебатах ведущих кандидатов на выборах в Евросоюз призвал укрепить поддержку Украины для того, чтобы не допустить победы РФ
2024-05-23T17:54
2024-05-23T17:57
новости
ес
россия
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
Гоции выступает за укрепление Европы, делает акцент на молодых избирателях, которых следует поощрять за участие в выборах.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в Евросоюзе могут только говорить свободе слова, но на деле её не терпит.
https://ukraina.ru/20240520/1055160852.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, россия, украина, сво
Новости, ЕС, Россия, Украина, СВО

К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС

17:54 23.05.2024 (обновлено: 17:57 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Представитель политической партии "Обновить Европу" Сандро Гоци в ходе дебатах ведущих кандидатов на выборах в Евросоюз призвал укрепить поддержку Украины для того, чтобы не допустить победы РФ
‘(Владимир) Путин не остановится на Киеве, именно поэтому мы должны выиграть на Украине’ – сказал он.
Гоции выступает за укрепление Европы, делает акцент на молодых избирателях, которых следует поощрять за участие в выборах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в Евросоюзе могут только говорить свободе слова, но на деле её не терпит.
Бела Ковач
20 мая, 03:53
Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию В Европе можно купить Mercedes без очереди, но с продуктами питания дефицит. Да и авто никто особо не приобретает, потому что денег нет. Годовые отчеты Евросоюза о росте цен — сплошное вранье, а еврочиновники продолжают пугать своих граждан мнимой агрессией России
 
НовостиЕСРоссияУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов
19:12Сбивать или игнорировать? В Польше обсуждают как быть с российскими ракетами над Западной Украиной
19:10"Украинизация" уничтожит Грузию. Быть ли второму фронту в Закавказье
18:48Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов
18:46Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку
18:38Женщина, сделавшая неожиданный шаг: кто может решить исход президентских выборов в США
18:31Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ
18:30Атака на Татарстан, шоу из обмена пленными. Итоги 23 мая на Украине
18:14Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторится
17:54К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС
17:42Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными
17:33Российская армия уничтожила гражданский объект в Харькове, но есть нюанс
17:01Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укреплений
16:42Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда
16:40СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина
16:22Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций
16:19О главном вопросе цифровой революции. В Совете Федерации обсудили риски тотальной цифровизации
16:11ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются
16:00Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России
15:21"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон
Лента новостейМолния