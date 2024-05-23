Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укреплений - 23.05.2024 Украина.ру
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Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укреплений
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укреплений - 23.05.2024 Украина.ру
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укреплений
Более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области для строительства фортификационных сооружений на фронте, украл бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
2024-05-23T17:01
2024-05-23T17:18
новости
россия
ск рф
запорожская область
следственный комитет
вооруженные силы украины
укрепления
коррупция
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"Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей", – сказано в телеграм-канале ведомства. Сейчас Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему с заключения под стражу на домашний арест. Уточняется, что такое решение принято с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования. Напомним, 17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. По данным источников, после начала спецоперации он был начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позднее стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора. В июне того же года отчитывался об отражении группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в Запорожье и выйти к морю, а позже в аудиообращении к своим подчиненным заявлял о "сложной ситуации с начальством".
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новости, россия, ск рф, запорожская область, следственный комитет, вооруженные силы украины, укрепления, коррупция
Новости, Россия, СК РФ, Запорожская область, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, укрепления, коррупция

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укреплений

17:01 23.05.2024 (обновлено: 17:18 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области для строительства фортификационных сооружений на фронте, украл бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
"Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Сейчас Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему с заключения под стражу на домашний арест. Уточняется, что такое решение принято с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.
Напомним, 17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
По данным источников, после начала спецоперации он был начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позднее стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора. В июне того же года отчитывался об отражении группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в Запорожье и выйти к морю, а позже в аудиообращении к своим подчиненным заявлял о "сложной ситуации с начальством".
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