https://ukraina.ru/20240523/1055237316.html

ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков

ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков - 23.05.2024 Украина.ру

ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 23 мая сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-05-23T08:24

2024-05-23T08:24

2024-05-23T08:24

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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Предварительно, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров", - написал он.Гладков добавил, что в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки ВСУ выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками посекло кровли гаражей. Также, по его словам, осколками был поврежден один автомобиль. Кроме того, в поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

https://ukraina.ru/20240514/1055058244.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины