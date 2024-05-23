ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков - 23.05.2024 Украина.ру
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ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков
ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков - 23.05.2024 Украина.ру
ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 23 мая сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-05-23T08:24
2024-05-23T08:24
новости
белгород
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Предварительно, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров", - написал он.Гладков добавил, что в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки ВСУ выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками посекло кровли гаражей. Также, по его словам, осколками был поврежден один автомобиль. Кроме того, в поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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новости, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

ВС РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков

08:24 23.05.2024
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
Читать в
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом 23 мая сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Предварительно, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров", - написал он.
Гладков добавил, что в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки ВСУ выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками посекло кровли гаражей.
Также, по его словам, осколками был поврежден один автомобиль. Кроме того, в поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.
Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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