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"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной
"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной - 23.05.2024 Украина.ру
"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной
Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременной "победе" писатели "сводок с фронта" начали хором твердить, что это не прорыв, а создание буферной зоны, о которой говорил президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T04:45
2024-05-23T04:45
2024-05-23T04:45
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ростислав ищенко
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обстрелы
наступление
прорыв
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Что касается прорыва фронта, то они, разумеется, правы – это не прорыв, хотя бы потому, что прорыв не осуществляется силами четырёх-пяти батальонов. Потому что такие силы элементарно не смогут контролировать даже зону прорыва, рассказал эксперт.Что касается второго, то это – откровенная глупость, демонстрирующая, что все эти блогеры, старательно именующие себя военными блогерами или чем-нибудь ещё, элементарно не понимают, что представляет из себя пресловутая буферная зона, добавил автор.Чтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков, отметил он.Это значит, ВС РФ нужно прорвать оборонительные линии ВСУ, которые (по утверждениям тех же блогеров) расположены на расстоянии 10-15 км от границы. Более того, российским силам нужно продвинуться за Харьков на 60 километров в западном направлении, заключил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ уже нет большого смысла цепляться за Волчанск можно прочесть в интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
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новости, россия, харьков, харьковская область, ростислав ищенко, граница, государственная граница, обстрелы, наступление, прорыв, вс рф
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Ростислав Ищенко, граница, государственная граница, обстрелы, наступление, прорыв, ВС РФ
"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной
Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременной "победе" писатели "сводок с фронта" начали хором твердить, что это не прорыв, а создание буферной зоны, о которой говорил президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Что касается прорыва фронта, то они, разумеется, правы – это не прорыв, хотя бы потому, что прорыв не осуществляется силами четырёх-пяти батальонов. Потому что такие силы элементарно не смогут контролировать даже зону прорыва, рассказал эксперт.
Что касается второго, то это – откровенная глупость, демонстрирующая, что все эти блогеры, старательно именующие себя военными блогерами или чем-нибудь ещё, элементарно не понимают, что представляет из себя пресловутая буферная зона, добавил автор.
"То есть, они правильно говорят, что буферная зона – это подконтрольная ВС РФ полоса территории с украинской стороны границы, ширина которой делает недосягаемой для обстрелов ВСУ населённые пункты российского приграничья. Но, как бы это ни было грустно, именно для формирования буферной зоны и нужен был бы глубокий прорыв", - подчеркнул Ищенко.
Чтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков, отметил он.
Это значит, ВС РФ нужно прорвать оборонительные линии ВСУ, которые (по утверждениям тех же блогеров) расположены на расстоянии 10-15 км от границы. Более того, российским силам нужно продвинуться за Харьков на 60 километров в западном направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции
читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ уже нет большого смысла цепляться за Волчанск можно прочесть в интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня