Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине - 21.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240621/1055776998.html
Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине
Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине - 21.06.2024 Украина.ру
Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обсуждать безопасность Евразии даже с НАТО. Тем временем Североатлантический Альянс создаёт военно-транспортный коридор для переброски войск к российским границам
2024-06-21T18:00
2024-06-21T18:00
хроники
эксклюзив
нато
одкб
евразия
россия
украина
владимир путин
виктор орбан
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103282/32/1032823268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe264a06b40c554bbdb1d0b78c97c9b5.jpg
Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов."На встрече с руководством министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", — отметил Путин.Ранее, 14 июня, на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил о необходимости создания в Евразии новой системы безопасности. По его словам, в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе.Путин подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.Кроме того, Путин указал, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.По словам президента России, важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата.За несколько часов до выступления Путина перед выпускниками военных вузов министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО планирует помешать созданию евразийской структуры безопасности."НАТО всячески будет препятствовать таким справедливым процессам (формированию архитектуры безопасности в Евразии. — Ред.), но это абсолютно безальтернативный путь", — отметил он по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.Лавров добавил, что в ОДКБ согласны с необходимостью формирования архитектуры безопасности в Евразии."Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО", — заявил глава МИД РФ.По его словам, Североатлантический Альянс стремится "приватизировать, подмять под себя все вопросы, связанные с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве".НАТО готовится к войнеНорвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдёт через северные территории этих государств, рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.Стёре подчеркнул, что новый коридор позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. Министрам обороны трёх стран поручено работать над созданием коридора в сотрудничестве с гражданскими. При этом Стёре не уточнил, где именно будет проходить коридор и какова его протяжённость.Прокомментировали создание коридора и оборонные ведомства стран."Сейчас разрабатываются региональные планы обороны этой (северной — Ред.) территории. Мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы эти планы заработали на практике",— заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что страны НАТО разрабатывают многочисленные "наземные коридоры" для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае "крупной наземной войны" Европы с Россией. Так, рассматривалось создание коридоров через порты на Балканах либо через Норвегию, Швецию и Финляндию."Создание военно-транспортного коридора, который будет проходить через страны Северной Европы для быстрой переброски войск НАТО к границам с Россией утвердили Швеция, Финляндия и Норвегия. Трансграничный логистический маршрут, о котором идёт речь, уже был опробован во время НАТОвских учений минувшей весной. Тогда войска США и транспортные средства прибыли в норвежский порт Нарвика, а затем транзитом через Швецию были переброшены в Финляндию", - прокомментировал создание скандинавскими странами и Финляндией военно-транспортного коридора российский военкор Евгений Поддубный.Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth рассказал о том, что Североатлантический Альянс готовится к проведению миссии на Украине."Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер указал, что "если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто"."Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", - отметил он.По словам Орбана, "машиниста убедить не удалось, он сильный", и теперь "остановить поезд" сможет только предыдущий президент США Дональд Трамп, если он вернётся в Белый дом по итогам выборов в ноябре, указал Орбан.По словам российского военкора Александра Коца, решение об отправке миссии НАТО на Украину может быть принято в на июльском саммите этой организации."Что это может быть за миссия? Маловероятно, что НАТО отправит на Украину свои кадровые бригады и дивизии для непосредственного участия в боевых действиях. Это будет равносильно объявлению войны России. А такая война неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Какими бы упоротыми ни были нынешние западные политические элиты, эту последнюю черту там переходить не торопятся. Более вероятно, что миссия НАТО будет тесно связана с поставками Украине западных истребителей. Для тех же F-16 мало просто обучить пилотов. Нужны техники, авиадиспетчеры, специалисты по связи, военные строители, которые займутся модернизацией аэродромов. Да и самих летчиков за полгода не подготовить. Самолёт - это не калькулятор. Велика вероятность, что в кабинах "шестнадцатых" будут сидеть совсем не украинцы", - отметил Коц.Политолог и историк Лев Вершинин отметил, что слова Орбана заставляют насторожиться, особенно после заявления президента Сербии Александра Вучича."Итак, недавно прорвавшаяся в публичное пространство уверенность Александра Вучича в неизбежности большой и откровенной войны подтверждается уверенностью Виктора Орбана, и если президент Сербии склонен подчас давать волю эмоциям, то венгерского премьера, слывущего человеком без нервов, в паникёрстве не заподозришь...", - подчеркнул Вершинин.Почти двумя неделями ранее Вучич в интервью издание Die Weltwoche заявил, что "мир движется к большой катастрофе" и что "мы очень близки к глобальному конфликту - до него осталось не более трех-четырех месяцев".
https://ukraina.ru/20240621/1055769061.html
https://ukraina.ru/20240621/1055765318.html
https://ukraina.ru/20240620/1055758733.html
https://ukraina.ru/20240620/1055748370.html
евразия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103282/32/1032823268_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b7b5f46bf4dd38e718bb4cadbbd935e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, нато, одкб, евразия, россия, украина, владимир путин, виктор орбан, александр вучич
Хроники, Эксклюзив, НАТО, ОДКБ, Евразия, Россия, Украина, Владимир Путин, Виктор Орбан, Александр Вучич

Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине

18:00 21.06.2024
 
© РИА Новости . Саид Закерия / Перейти в фотобанкАвиабаза в Баграме
Авиабаза в Баграме - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Саид Закерия
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обсуждать безопасность Евразии даже с НАТО. Тем временем Североатлантический Альянс создаёт военно-транспортный коридор для переброски войск к российским границам
Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
"На встрече с руководством министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", — отметил Путин.
Ранее, 14 июня, на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил о необходимости создания в Евразии новой системы безопасности. По его словам, в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе.
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
13:00
Обстановка в Часовом Яре, миссия НАТО на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июняВ ВСУ сообщили о тяжёлой ситуации в Часовом Яре. НАТО готовит миссию на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Путин подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.
Кроме того, Путин указал, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
По словам президента России, важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата.
За несколько часов до выступления Путина перед выпускниками военных вузов министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО планирует помешать созданию евразийской структуры безопасности.
"НАТО всячески будет препятствовать таким справедливым процессам (формированию архитектуры безопасности в Евразии. — Ред.), но это абсолютно безальтернативный путь", — отметил он по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.
Лавров добавил, что в ОДКБ согласны с необходимостью формирования архитектуры безопасности в Евразии.
"Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО", — заявил глава МИД РФ.
По его словам, Североатлантический Альянс стремится "приватизировать, подмять под себя все вопросы, связанные с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве".
Военные учения в Белоруссии
09:41
Массированная атака на Кубань, готовность войск в Белоруссии. Главное на Украине на утро 21 июняУкраина произвела массированную атаку дронами на Краснодарский край. В Белоруссии начали внезапную проверку готовности войск
НАТО готовится к войне
Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдёт через северные территории этих государств, рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.
Стёре подчеркнул, что новый коридор позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. Министрам обороны трёх стран поручено работать над созданием коридора в сотрудничестве с гражданскими. При этом Стёре не уточнил, где именно будет проходить коридор и какова его протяжённость.
Прокомментировали создание коридора и оборонные ведомства стран.
"Сейчас разрабатываются региональные планы обороны этой (северной — Ред.) территории. Мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы эти планы заработали на практике",— заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.
Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что страны НАТО разрабатывают многочисленные "наземные коридоры" для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае "крупной наземной войны" Европы с Россией. Так, рассматривалось создание коридоров через порты на Балканах либо через Норвегию, Швецию и Финляндию.
"Создание военно-транспортного коридора, который будет проходить через страны Северной Европы для быстрой переброски войск НАТО к границам с Россией утвердили Швеция, Финляндия и Норвегия. Трансграничный логистический маршрут, о котором идёт речь, уже был опробован во время НАТОвских учений минувшей весной. Тогда войска США и транспортные средства прибыли в норвежский порт Нарвика, а затем транзитом через Швецию были переброшены в Финляндию", - прокомментировал создание скандинавскими странами и Финляндией военно-транспортного коридора российский военкор Евгений Поддубный.
Боец 3-й ошбр - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Вчера, 18:17
Угрозы журналистам от 3-ей штурмовой, "чёрные трансплантологи". Итоги 20 июня на УкраинеЖурналистка Анна Калюжная обвинила бойцов 3-й ошбр в угрозах ей и её родителям. Минздрав Украины прокомментировал скандал с "чёрными трансплантологами"
Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth рассказал о том, что Североатлантический Альянс готовится к проведению миссии на Украине.
"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер указал, что "если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто".
"Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", - отметил он.
По словам Орбана, "машиниста убедить не удалось, он сильный", и теперь "остановить поезд" сможет только предыдущий президент США Дональд Трамп, если он вернётся в Белый дом по итогам выборов в ноябре, указал Орбан.
По словам российского военкора Александра Коца, решение об отправке миссии НАТО на Украину может быть принято в на июльском саммите этой организации.
"Что это может быть за миссия? Маловероятно, что НАТО отправит на Украину свои кадровые бригады и дивизии для непосредственного участия в боевых действиях. Это будет равносильно объявлению войны России. А такая война неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Какими бы упоротыми ни были нынешние западные политические элиты, эту последнюю черту там переходить не торопятся. Более вероятно, что миссия НАТО будет тесно связана с поставками Украине западных истребителей. Для тех же F-16 мало просто обучить пилотов. Нужны техники, авиадиспетчеры, специалисты по связи, военные строители, которые займутся модернизацией аэродромов. Да и самих летчиков за полгода не подготовить. Самолёт - это не калькулятор. Велика вероятность, что в кабинах "шестнадцатых" будут сидеть совсем не украинцы", - отметил Коц.
Владимир Зеленский
Вчера, 13:00
В США нашли замену Зеленскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 июняСлужба внешней разведки РФ сообщила о том, кого считают заменой Владимиру Зеленскому в США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Политолог и историк Лев Вершинин отметил, что слова Орбана заставляют насторожиться, особенно после заявления президента Сербии Александра Вучича.
"Итак, недавно прорвавшаяся в публичное пространство уверенность Александра Вучича в неизбежности большой и откровенной войны подтверждается уверенностью Виктора Орбана, и если президент Сербии склонен подчас давать волю эмоциям, то венгерского премьера, слывущего человеком без нервов, в паникёрстве не заподозришь...", - подчеркнул Вершинин.
Почти двумя неделями ранее Вучич в интервью издание Die Weltwoche заявил, что "мир движется к большой катастрофе" и что "мы очень близки к глобальному конфликту - до него осталось не более трех-четырех месяцев".
 
ХроникиЭксклюзивНАТООДКБЕвразияРоссияУкраинаВладимир ПутинВиктор ОрбанАлександр Вучич
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01"Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом
18:00Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине
16:46Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем
16:40"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
15:29"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина
15:01Средневековое оружие современного Израиля. Война пришла в Страну кедров
14:50Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины
14:01Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию
13:45"Для наглядности представим себе овцу". Как украинцев заставляют финансировать собственное истребление
13:11"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США
13:00Обстановка в Часовом Яре, миссия НАТО на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июня
12:46Беня за папаху. Кто расплачивается с США олигархом Коломойским*
12:35"Зачем же вы без России собираетесь?": Лавров о призывах участников швейцарской конференции
11:22Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве
10:55На это есть пять причин: Володин рассказал, почему Запад избавится от Зеленского
10:18Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников
10:00В Белоруссии началась проверка готовности армии к выполнению задач
09:41Массированная атака на Кубань, готовность войск в Белоруссии. Главное на Украине на утро 21 июня
06:54"Идёт стопроцентная катастрофа". Украинские эксперты о ситуации в стране
06:38Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец
Лента новостейМолния