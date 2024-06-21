https://ukraina.ru/20240621/1055776998.html

Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине

Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине - 21.06.2024 Украина.ру

Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обсуждать безопасность Евразии даже с НАТО. Тем временем Североатлантический Альянс создаёт военно-транспортный коридор для переброски войск к российским границам

2024-06-21T18:00

2024-06-21T18:00

2024-06-21T18:00

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Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов."На встрече с руководством министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", — отметил Путин.Ранее, 14 июня, на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил о необходимости создания в Евразии новой системы безопасности. По его словам, в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе.Путин подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.Кроме того, Путин указал, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.По словам президента России, важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата.За несколько часов до выступления Путина перед выпускниками военных вузов министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО планирует помешать созданию евразийской структуры безопасности."НАТО всячески будет препятствовать таким справедливым процессам (формированию архитектуры безопасности в Евразии. — Ред.), но это абсолютно безальтернативный путь", — отметил он по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.Лавров добавил, что в ОДКБ согласны с необходимостью формирования архитектуры безопасности в Евразии."Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО", — заявил глава МИД РФ.По его словам, Североатлантический Альянс стремится "приватизировать, подмять под себя все вопросы, связанные с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве".НАТО готовится к войнеНорвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдёт через северные территории этих государств, рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.Стёре подчеркнул, что новый коридор позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию. Министрам обороны трёх стран поручено работать над созданием коридора в сотрудничестве с гражданскими. При этом Стёре не уточнил, где именно будет проходить коридор и какова его протяжённость.Прокомментировали создание коридора и оборонные ведомства стран."Сейчас разрабатываются региональные планы обороны этой (северной — Ред.) территории. Мы предпринимаем шаги, необходимые для того, чтобы эти планы заработали на практике",— заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что страны НАТО разрабатывают многочисленные "наземные коридоры" для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае "крупной наземной войны" Европы с Россией. Так, рассматривалось создание коридоров через порты на Балканах либо через Норвегию, Швецию и Финляндию."Создание военно-транспортного коридора, который будет проходить через страны Северной Европы для быстрой переброски войск НАТО к границам с Россией утвердили Швеция, Финляндия и Норвегия. Трансграничный логистический маршрут, о котором идёт речь, уже был опробован во время НАТОвских учений минувшей весной. Тогда войска США и транспортные средства прибыли в норвежский порт Нарвика, а затем транзитом через Швецию были переброшены в Финляндию", - прокомментировал создание скандинавскими странами и Финляндией военно-транспортного коридора российский военкор Евгений Поддубный.Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth рассказал о том, что Североатлантический Альянс готовится к проведению миссии на Украине."Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер указал, что "если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто"."Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", - отметил он.По словам Орбана, "машиниста убедить не удалось, он сильный", и теперь "остановить поезд" сможет только предыдущий президент США Дональд Трамп, если он вернётся в Белый дом по итогам выборов в ноябре, указал Орбан.По словам российского военкора Александра Коца, решение об отправке миссии НАТО на Украину может быть принято в на июльском саммите этой организации."Что это может быть за миссия? Маловероятно, что НАТО отправит на Украину свои кадровые бригады и дивизии для непосредственного участия в боевых действиях. Это будет равносильно объявлению войны России. А такая война неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Какими бы упоротыми ни были нынешние западные политические элиты, эту последнюю черту там переходить не торопятся. Более вероятно, что миссия НАТО будет тесно связана с поставками Украине западных истребителей. Для тех же F-16 мало просто обучить пилотов. Нужны техники, авиадиспетчеры, специалисты по связи, военные строители, которые займутся модернизацией аэродромов. Да и самих летчиков за полгода не подготовить. Самолёт - это не калькулятор. Велика вероятность, что в кабинах "шестнадцатых" будут сидеть совсем не украинцы", - отметил Коц.Политолог и историк Лев Вершинин отметил, что слова Орбана заставляют насторожиться, особенно после заявления президента Сербии Александра Вучича."Итак, недавно прорвавшаяся в публичное пространство уверенность Александра Вучича в неизбежности большой и откровенной войны подтверждается уверенностью Виктора Орбана, и если президент Сербии склонен подчас давать волю эмоциям, то венгерского премьера, слывущего человеком без нервов, в паникёрстве не заподозришь...", - подчеркнул Вершинин.Почти двумя неделями ранее Вучич в интервью издание Die Weltwoche заявил, что "мир движется к большой катастрофе" и что "мы очень близки к глобальному конфликту - до него осталось не более трех-четырех месяцев".

https://ukraina.ru/20240621/1055769061.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, нато, одкб, евразия, россия, украина, владимир путин, виктор орбан, александр вучич