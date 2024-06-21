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На это есть пять причин: Володин рассказал, почему Запад избавится от Зеленского
На это есть пять причин: Володин рассказал, почему Запад избавится от Зеленского - 21.06.2024 Украина.ру
На это есть пять причин: Володин рассказал, почему Запад избавится от Зеленского
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале указал на причины, почему Запад избавится от Владимира Зеленского
2024-06-21T10:55
2024-06-21T10:55
2024-06-21T10:55
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вооруженные силы украины
госдолг
легитимность
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Володин указал пять причин, почему Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского.Первой причиной он назвал низкий уровень поддержки Зеленского гражданами Украины. В мае его рейтинг опустился до 17%. Володин отмечает, что украинцы хотят видеть во главе государства другого человека из-за поражений ВСУ на фронте, экономических проблем, а также планов снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Помимо этого, срок полномочий Зеленского как президента Украины истёк."Зеленский и его приспешники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя", - указал Володин в качестве третьей причины.Спикер ГД обратил внимание на то, что США и Евросоюз вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие — перепродаётся.Неудачи украинской армии на поле боя стали четвертной причиной, считает Володин.Последней причиной Володин констатировал банкротство украинского государства.Он отметил, что государственный долг Украины по итогам 2023 года достиг 80% ВВП. Без денег Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами, подчеркнул Володин."Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться", - резюмировалон.Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.Подробнее о вопросе легитимности украинских властей в материале Василия Стоякина Непрезидентская программа президента Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вашингтон, брюссель, владимир зеленский, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдолг, легитимность
Новости, Украина, Вашингтон, Брюссель, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, госдолг, легитимность
На это есть пять причин: Володин рассказал, почему Запад избавится от Зеленского
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале указал на причины, почему Запад избавится от Владимира Зеленского
Володин
указал пять причин, почему Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского
.
Первой причиной он назвал низкий уровень поддержки Зеленского гражданами Украины. В мае его рейтинг опустился до 17%. Володин отмечает, что украинцы хотят видеть во главе государства другого человека из-за поражений ВСУ на фронте, экономических проблем, а также планов снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Помимо этого, срок полномочий Зеленского как президента Украины истёк.
"Зеленский и его приспешники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя", - указал Володин в качестве третьей причины.
Спикер ГД обратил внимание на то, что США и Евросоюз вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие — перепродаётся.
Неудачи украинской армии на поле боя стали четвертной причиной, считает Володин.
Последней причиной Володин констатировал банкротство украинского государства.
Он отметил, что государственный долг Украины по итогам 2023 года достиг 80% ВВП. Без денег Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами, подчеркнул Володин.
"Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться", - резюмировал
он.
Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
Подробнее о вопросе легитимности украинских властей в материале Василия Стоякина Непрезидентская программа президента Зеленского на сайте Украина.ру.