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Контрнаступ-2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию

Контрнаступ-2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию - 21.06.2024 Украина.ру

Контрнаступ-2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию

В СМИ и интернете набирают силу слухи о новом контрнаступлении Украины. Военкоры и эксперты указывают на несколько признаков того, что такие планы разрабатываются украинским командованием

2024-06-21T14:01

2024-06-21T14:01

2024-06-21T14:01

эксклюзив

украина

россия

сво

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харьковская область

всу

вс рф

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Предыдущее контрнаступление Украины началось практически ровно год назад. К осени всем стало очевидно, что достичь желаемых успехов ВСУ не удастся, все попытки украинской армии наступать окончились провалом.Тогда основным направлением для Вооруженных сил Украины стала Запорожская область. Западные советники настаивали, чтобы ВСУ двигались в сторону Крыма и перерезали сухопутное сообщение полуострова с остальной Россией.План этот изначально выглядел сомнительно. Украинские войска не имели нужного превосходства в живой силе, а главное – наступление шло практически без поддержки с воздуха, что по всем правилам военной науки означало неминуемую неудачу.Теперь вся эта история может повториться, указывает член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.По его словам, противник в последнее время осуществляет дистанционное минирование фронтовых дорог под Запорожьем и Херсоном при помощи тяжелых ночных беспилотников. Это делается для воспрепятствования ротации ВС РФ на переднем крае и переброске, в случае необходимости, российских резервов и дополнительных боеприпасов."Далее — сегодняшний (19 июня – ред.) удар по электроподстанции в Энергодаре, отключивший абонентов чуть ли не до Васильевки, высокая активность подразделений ВСУ на днепровских островах и в районе Крынок, где день ото дня наглеют своими налетами специальные подразделения БПЛА морской пехоты противника, систематические удары по нашей ПВО и аэродромам в Крыму, - все это говорит о подготовке к реализации замысла украинского Генштаба на очередной реванш, чтобы пробиться через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову. То есть на участке от херсонских островов до запорожской Васильевки", - написал Рогозин у себя в телеграм-канале.Один из инсайдов, который опубликовал телеграм-канал Win/Win, гласит, что Владимир Зеленский якобы поставил главкому ВСУ Александру Сырскому за 45 дней подготовить операцию и начать ее до первой декады июля.С пятницы, 21 июня, будет установлен временный воздушный мост между США и Польшей для переброски бронетехники и боеприпасов, указывает канал."Из Румынии и Болгарии кораблями перебросят танки и БМП с БРДМ шведского, итальянского и немецкого производства. Идет накопление ракет Storm Shadow и ATACMS. В Херсоне и Днепре оборудуют ремонтные мастерские в подземных паркингах торговых центров. Датские и британские военные медики готовят полевые госпиталя в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве на 30 тысяч бойцов. Италия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды отправляют с понедельника 2300 военных врачей и медиков для работы и обучения в этих полевых условиях. Финляндия и страны Прибалтики отправят ограниченный контингент военных специалистов для защиты с воздуха этих госпиталей и организации РЭБ", - говорится в сообщении.Телеграм-канал Condottiero написал, что в настоящее время на Украине происходит усиленное накопление личного состава на пунктах комплектации."Главком Сырский, выполняя решения ставки Зеленского, готовит на направлении "Юг" и "Север" "группировку прорыва" численностью до 100 тысяч человек. Да, качественный состав этого войска оставляет желать лучшего, как и его обеспеченность, но факт остается фактом", - сообщили авторы канала.Ключевой момент – будет ли такое наступление поддержано авиацией."[Украинской армией] будет внезапно использована мощная воздушная компонента. Для нас это будет "сюрприз". Ее подготовка идет очень активно. Лучшее подтверждение этому — охота за нашими ПВО и поток публикаций в западной прессе, что Украине не дают самолёты вовремя. Последнее — военная дезинформация", - приводит "Царьград" мнение военного волонтёра Алексея Живова.При новом наступлении в полную силу заработает "военный Гугл" противника, рассказал он. Все управление подразделениями ВСУ уже переведено на натовские стандарты в "цифру". Все наступательные мероприятия будут осуществляться за счет глобальной системы управления войсками. Опыт ее успешного применения ВСУ получили на Харьковском направлении, отметил Живов.О воздушной операции на днях писал у себя в телеграм-канале политконсультант, ориенталист Игорь Димитриев. По его мнению, передача западного оружия Украине небольшими партиями приводит к тому, что ВС РФ адаптируются к изменившимся условиям и находят пути противодействия.Поэтому, продолжил он, весь комплекс вооружений для воздушной операции должен появиться у ВСУ одномоментно, когда будет разработана вся операция."Когда это произойдет? Вероятно, через полгода. Как раз под приход в Белый дом [Дональда] Трампа", - написал блогер.Что в такой ситуации делать России? Как ранее рассказывал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даннил Безсонов, российская армия по-прежнему владеет инициативой на поле боя. Продвижение армии РФ в Харьковской области еще не выявило направление главного удара, который может быть нанесен по ВСУ, полагает он."Основное же наше наступление будет где-то между Харьковом и Сумами. Если у нас там припрятаны резервы в 150–200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы. В этом случае враг попадет в окружение, потому что он будет заперт между нашими частями и Днепром. Особенно если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты", - сказал Безсонов.Если резервов между Харьковом и Сумами нет, то тогда текущее продвижение ВС РФ в этом регионе не имеет смысла, считает он. В этом случае ВС РФ нужно уходить в глухую оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями.О том, какие инновации готовы продемонстрировать в зоне боевых действий российские оружейники в материале издания Украина.ру Салон "Флот-2024" подтвердил: народ и армия едины. Оружейники создали систему борьбы с БПЛА

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Павел Котов

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