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Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников
Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников - 21.06.2024 Украина.ру
Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников
В ночь на 21 июня российскими системами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 114 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 21 июня сообщили в Минобороны РФ
2024-06-21T10:18
2024-06-21T10:18
2024-06-21T10:18
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Над Крымом и акваторией Чёрного моря перехвачено 70 беспилотников, над Краснодарским краем – 43, над Волгоградской областью – 1.Помимо этого, в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.Краснодарский оперштаб сообщил, что украинские беспилотники атаковали Темрюкский, Северский и Ейский районы.Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодаре получило повреждения здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Кондратьев выразил свои искренние соболезнования родным и близким.Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.Об атаках ВСУ в материале Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, черное море, вооруженные силы украины, украина, атака, беспилотники, минобороны рф, краснодар, краснодарский край, крым
Новости, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Украина, атака, беспилотники, Минобороны РФ, Краснодар, краснодарский край, Крым
Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников
В ночь на 21 июня российскими системами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 114 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 21 июня сообщили в Минобороны РФ
Над Крымом и акваторией Чёрного моря перехвачено 70 беспилотников, над Краснодарским краем – 43, над Волгоградской областью – 1.
Помимо этого, в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
Краснодарский оперштаб сообщил, что украинские беспилотники атаковали Темрюкский, Северский и Ейский районы.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодаре получило повреждения здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Кондратьев выразил свои искренние соболезнования родным и близким.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.