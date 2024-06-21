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Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников

Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников - 21.06.2024 Украина.ру

Над российскими регионами за ночь сбили более 100 беспилотников

В ночь на 21 июня российскими системами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 114 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 21 июня сообщили в Минобороны РФ

2024-06-21T10:18

2024-06-21T10:18

2024-06-21T10:18

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Над Крымом и акваторией Чёрного моря перехвачено 70 беспилотников, над Краснодарским краем – 43, над Волгоградской областью – 1.Помимо этого, в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.Краснодарский оперштаб сообщил, что украинские беспилотники атаковали Темрюкский, Северский и Ейский районы.Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодаре получило повреждения здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Кондратьев выразил свои искренние соболезнования родным и близким.Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.Об атаках ВСУ в материале Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы на сайте Украина.ру.

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новости, россия, черное море, вооруженные силы украины, украина, атака, беспилотники, минобороны рф, краснодар, краснодарский край, крым