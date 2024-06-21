В Белоруссии началась проверка готовности армии к выполнению задач - 21.06.2024 Украина.ру
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В Белоруссии началась проверка готовности армии к выполнению задач
В Белоруссии началась проверка готовности армии к выполнению задач - 21.06.2024 Украина.ру
В Белоруссии началась проверка готовности армии к выполнению задач
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и частей вооруженных сил. Об этом сообщили 21 июня в официальном телеграм-канале белорусского ведомства
2024-06-21T10:00
2024-06-21T10:00
новости
белоруссия
ввс
учения
военные учения
минобороны
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"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.Как сообщили в Минобороны Белоруссии, к проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.Вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство будут отработаны на первом этапе. После этого воинские части и подразделения выполнят учебно-боевые задачи.Учения будут проходить в Брестской и Гомельской областях.В военном ведомстве Белоруссии предупредили, что в период учений возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.
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новости, белоруссия, ввс, учения, военные учения, минобороны
Новости, Белоруссия, ВВС, Учения, военные учения, Минобороны

В Белоруссии началась проверка готовности армии к выполнению задач

10:00 21.06.2024
 
© Министерство обороны Республики Беларусь
© Министерство обороны Республики Беларусь
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В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и частей вооруженных сил. Об этом сообщили 21 июня в официальном телеграм-канале белорусского ведомства
"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Минобороны Белоруссии, к проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
Вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство будут отработаны на первом этапе.
После этого воинские части и подразделения выполнят учебно-боевые задачи.
Учения будут проходить в Брестской и Гомельской областях.
В военном ведомстве Белоруссии предупредили, что в период учений возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.
 
НовостиБелоруссияВВСУчениявоенные ученияМинобороны
 
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