https://ukraina.ru/20240621/1055769061.html

Обстановка в Часовом Яре, миссия НАТО на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июня

Обстановка в Часовом Яре, миссия НАТО на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июня - 21.06.2024 Украина.ру

Обстановка в Часовом Яре, миссия НАТО на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июня

В ВСУ сообщили о тяжёлой ситуации в Часовом Яре. НАТО готовит миссию на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-21T13:00

2024-06-21T13:00

2024-06-21T13:00

эксклюзив

хроники

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Ситуация для Вооружённых сил Украины в городе Часов Яр в Донбассе "чрезвычайно тяжёлая", в сам город и его окрестности переброшены дополнительные силы для усиления обороны, сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде украинских войск."Сообщаем, что подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения в соцсети.Примечательно, что пока сама бригада сообщала о крайне тяжёлой ситуации в Часовом Яре командир одного из батальонов этой бригады попал в скандал в тыловом Львове."Командир батальона 24-й бригады, бл**ь. Ты хочешь сейчас, сука, чтобы я тебя, бл**ь, разорвал тут сейчас на куски, бл**ь. Выкинь, на**й, свой телефон", - говорил он блогеру, сделавшему ему замечание за то, что тот припарковал свой пикап прямо на пешеходном переходе.Сам комбат был в гражданской форме одежды. На его авто также были гражданские номера."Вот почему украинцы начинают боятся собственных "защитников". Во Львове командир 24-й бригады, угрожает избить прохожего за просьбу перепарковать джип с пешеходного перехода. Третье видео - это реакция украинцев", - прокомментировал это видео популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".На видео с реакцией украиноязычная девушка признавалась интервьюеру, что боится вернувшихся с фронта военных, поскольку те - "опасны" и у них "столько психологических травм".Ранее, в конце мая, о тяжёлой обстановке в Часовом Яре сообщал главком ВСУ Александр Сырский. Тогда, по его словам, самыми горячими точками оставались Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.Утром, 21 июня, телеграм-канал "Два майора" в сводке сообщал о боях в Часовом Яре."Продолжаются интенсивные бои в восточном микрорайоне Часов Яра "Канал" в многоэтажной застройке", - отмечалось в сообщении.До этого, 19 июня, телеграм-канал LOSTARMOUR опубликовал видео подрыва на мине бронеавтомобиля Козак-7 ВСУ в районе Часов Яра.Миссия НАТО на УкраинеПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, что Североатлантический Альянс готовится к проведению миссии на Украине."Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер указал, что "если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто"."Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", - отметил он.По словам Орбана, "машиниста убедить не удалось, он сильный", и теперь "остановить поезд" сможет только предыдущий президент США Дональд Трамп, если он вернётся в Белый дом по итогам выборов в ноябре, указал Орбан."Решение об этой миссии могут принять уже на июльском саммите НАТО. Ранее в альянсе неоднократно говорили, что не собираются отправлять своих военных на Украину. Судя по всему, Орбан, пользуясь его терминологией, побежал впереди паровоза и обнародовал информацию, которую Брюссель пока что не торопился раскрывать. Что это может быть за миссия? Маловероятно, что НАТО отправит на Украину свои кадровые бригады и дивизии для непосредственного участия в боевых действиях. Это будет равносильно объявлению войны России. А такая война неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Какими бы упоротыми ни были нынешние западные политические элиты, эту последнюю черту там переходить не торопятся", - прокомментировал слова Орбана российский военкор Александр Коц.Он указал, что "более вероятно, что миссия НАТО будет тесно связана с поставками Украине западных истребителей"."Для тех же F-16 мало просто обучить пилотов. Нужны техники, авиадиспетчеры, специалисты по связи, военные строители, которые займутся модернизацией аэродромов. Да и самих летчиков за полгода не подготовить. Самолёт - это не калькулятор. Велика вероятность, что в кабинах "шестнадцатых" будут сидеть совсем не украинцы. Не исключено, что НАТО отправит на Украину многонациональный контингент военных инструкторов для обучения ВСУ премудростям современной войны", - отметил Коц.В то же время, по его словам, "здесь большой вопрос, кто и кого должен обучать", т. к. страны Запада не участвовали в конфликтах такой высокой интенсивности со времён Второй мировой и, по-хорошему, отметил Коц, это украинские инструктора должны готовить военнослужащих НАТО, т. к. являются более опытными, чем военные Альянса.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 26 ударов.На донецком направлении ВСУ нанесли 15 обстрелов, на горловском направлении — 11 обстрелов, выпустив в общей сложности 63 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе ребёнка — девочки 2021 года рождения. Огнём ВСУ было повреждено 21 жилое домостроение, 4 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 21 снаряд калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Саги — 2; Новая Каховка — 3; Голая пристань — 4; Каменка — 3; Цукуры — 3; Раздольное — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Каховка, Подстепное, Днепряны.Утром 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Октябрьский, села Красный Хутор, Журавлевка и Петровка. Было выпущено 7 боеприпасов и 7 беспилотников. Также система ПВО отразила атаку одного БпЛА. Повреждены 3 частных домовладения, 1 автомобиль и 1 гараж. В результате попадания снаряда с дрона в жилой дом получила осколочное ранение левой голени жительница села Петровка. Женщина позже самостоятельно обратилась в приемное отделение Октябрьской РБ, осмотрена дежурным врачом. Состояние удовлетворительное, необходимая помощь оказана, отпущена домой на амбулаторное лечение", - указывалось в сводке.В Борисовском районе за прошедшие сутки по поселку Борисовка и хутору Лозовая Рудка были произведены атаки с помощью 25 боеприпасов. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 4 артиллерийских снаряда. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, селам Козинка, Новостроевка-Вторая, Почаево и Головчино было выпущено 5 БпЛА и 28 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. На данный момент информации о последствиях нет.В Краснояружском районе была совершена атака с помощью двух боеприпасов по селу Графовка. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Ржевка и Середа, хуторам Марьино и Панков выпущено 14 дронов-камикадзе и 1 снаряд. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Муром пострадала мирная жительница — её дом атаковал дрон-камикадзе. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями она госпитализирована сегодня ночью в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. За прошедшие сутки повреждены 3 автомобиля, 1 автобус, 7 частных домовладений и складское помещение коммерческого предприятия", - отмечалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники