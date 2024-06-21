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Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины

Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины - 21.06.2024 Украина.ру

Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины

Предстоящие внеочередные выборы во Франции могут вознести на политический олимп главного противника стремительно теряющего популярность президента Эммануэля Макрона - партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

2024-06-21T14:50

2024-06-21T14:50

2024-06-21T14:50

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Западные аналитики начали бить тревогу: это может поставить крест на многомиллиардных ассигнованиях французского правительства киевскому режиму и передаче новейших вооружений украинской армии. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал ситуацию и объяснил, кто и как управляет Францией.

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