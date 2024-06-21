https://ukraina.ru/20240621/1055772471.html
Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины
Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины - 21.06.2024 Украина.ру
Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины
Предстоящие внеочередные выборы во Франции могут вознести на политический олимп главного противника стремительно теряющего популярность президента Эммануэля Макрона - партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
2024-06-21T14:50
2024-06-21T14:50
2024-06-21T14:50
видео
украина
франция
ростислав ищенко
эммануэль макрон
европарламент
марин ле пен
политика
россия
правые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/15/1055772121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e1f51b81e1c4c753c1b62a5b546f7cd.jpg
Западные аналитики начали бить тревогу: это может поставить крест на многомиллиардных ассигнованиях французского правительства киевскому режиму и передаче новейших вооружений украинской армии. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал ситуацию и объяснил, кто и как управляет Францией.
украина
франция
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/15/1055772121_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbf2742cd6f630d021d9fea9a661f685.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, франция, ростислав ищенко, эммануэль макрон, европарламент, марин ле пен, политика, россия, правые, левые, выборы, истребитель, вооружения, экономика, запад, промышленность, бизнес, налоги, кредит, видео
Видео, Украина, Франция, Ростислав Ищенко, Эммануэль Макрон, Европарламент, Марин Ле Пен, политика, Россия, правые, Левые, выборы, истребитель, вооружения, экономика, Запад, промышленность, бизнес, налоги, кредит
Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины
Предстоящие внеочередные выборы во Франции могут вознести на политический олимп главного противника стремительно теряющего популярность президента Эммануэля Макрона - партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Западные аналитики начали бить тревогу: это может поставить крест на многомиллиардных ассигнованиях французского правительства киевскому режиму и передаче новейших вооружений украинской армии.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал ситуацию и объяснил, кто и как управляет Францией.