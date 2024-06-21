Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины - 21.06.2024 Украина.ру
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Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины
Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины - 21.06.2024 Украина.ру
Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины
Предстоящие внеочередные выборы во Франции могут вознести на политический олимп главного противника стремительно теряющего популярность президента Эммануэля Макрона - партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
2024-06-21T14:50
2024-06-21T14:50
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украина
франция
ростислав ищенко
эммануэль макрон
европарламент
марин ле пен
политика
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Западные аналитики начали бить тревогу: это может поставить крест на многомиллиардных ассигнованиях французского правительства киевскому режиму и передаче новейших вооружений украинской армии. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал ситуацию и объяснил, кто и как управляет Францией.
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видео, украина, франция, ростислав ищенко, эммануэль макрон, европарламент, марин ле пен, политика, россия, правые, левые, выборы, истребитель, вооружения, экономика, запад, промышленность, бизнес, налоги, кредит, видео
Видео, Украина, Франция, Ростислав Ищенко, Эммануэль Макрон, Европарламент, Марин Ле Пен, политика, Россия, правые, Левые, выборы, истребитель, вооружения, экономика, Запад, промышленность, бизнес, налоги, кредит

Есть ли у Франции выбор: Ищенко о провале Макрона и последствиях для Украины

14:50 21.06.2024
 
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Предстоящие внеочередные выборы во Франции могут вознести на политический олимп главного противника стремительно теряющего популярность президента Эммануэля Макрона - партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Западные аналитики начали бить тревогу: это может поставить крест на многомиллиардных ассигнованиях французского правительства киевскому режиму и передаче новейших вооружений украинской армии.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал ситуацию и объяснил, кто и как управляет Францией.
 
ВидеоУкраинаФранцияРостислав ИщенкоЭммануэль МакронЕвропарламентМарин Ле ПенполитикаРоссияправыеЛевыевыборыистребительвооруженияэкономикаЗападпромышленностьбизнесналогикредит
 
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