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"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина

"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина - 21.06.2024 Украина.ру

"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина

Любая внешнеполитическая активность России, в частности визит президента в Северную Корею и Вьетнам, воспринимается Западом в штыки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-06-21T15:29

2024-06-21T15:29

2024-06-21T15:29

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По словам Пескова, реакция Запада на визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам достаточно предсказуемая.Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. После этого российский президент отправился с визитом во Вьетнам. В Ханое он провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом.Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что визит Путин в КНДР "взволновал" Запад.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, ким чен ын, визит