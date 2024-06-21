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"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина
"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина - 21.06.2024 Украина.ру
"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина
Любая внешнеполитическая активность России, в частности визит президента в Северную Корею и Вьетнам, воспринимается Западом в штыки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-06-21T15:29
2024-06-21T15:29
2024-06-21T15:29
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вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
ким чен ын
визит
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По словам Пескова, реакция Запада на визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам достаточно предсказуемая.Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. После этого российский президент отправился с визитом во Вьетнам. В Ханое он провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом.Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что визит Путин в КНДР "взволновал" Запад.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, ким чен ын, визит
Новости, Россия, Запад, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, визит
"Воспринимают в штыки": Песков рассказал, почему Запад так отреагировал на визиты Путина
Любая внешнеполитическая активность России, в частности визит президента в Северную Корею и Вьетнам, воспринимается Западом в штыки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По словам Пескова
, реакция Запада на визит президента России Владимира Путина
в Северную Корею и Вьетнам достаточно предсказуемая.
"Любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к наших стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности", - пояснил он.
Президент России Владимир Путин
18 июня прибыл с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном
. После этого российский президент отправился с визитом во Вьетнам. В Ханое он провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом.
Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил
, что визит Путин в КНДР "взволновал" Запад.
Подробнее о российско-северокорейских отношениях в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна на сайте Украина.ру.