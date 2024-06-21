Массированная атака на Кубань, готовность войск в Белоруссии. Главное на Украине на утро 21 июня - 21.06.2024 Украина.ру
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Массированная атака на Кубань, готовность войск в Белоруссии. Главное на Украине на утро 21 июня
Массированная атака на Кубань, готовность войск в Белоруссии. Главное на Украине на утро 21 июня - 21.06.2024 Украина.ру
Массированная атака на Кубань, готовность войск в Белоруссии. Главное на Украине на утро 21 июня
Украина произвела массированную атаку дронами на Краснодарский край. В Белоруссии начали внезапную проверку готовности войск
2024-06-21T09:41
2024-06-21T11:44
эксклюзив
хроники
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В ночь на 21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил о массированной атаке на Кубань."В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна.Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьёзных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования. Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется. Также в результате работы ПВО в поселке Афипском сбиты вражеские БПЛА. Разрушений нет", — указывалось в сообщении в телеграм-канале штаба в 02:38.Спустя почти час с четвертью оперштаб рассказал о новой атаке."Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенные в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолётного типа пострадали 4 человека", — отмечалось в публикации.Ещё почти через час стало известно о новом происшествии."21 июня, около 04:00, в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м. уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека", — сообщал оперштаб.Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях украинских атак."Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Главе Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому дал поручение держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших", — отметил он.Спустя некоторое время Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков украинского дрона погиб один человек в Краснодаре."В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", — рассказал губернатор.Утром 21 июня Минобороны РФ сообщило о ночных атаках Украины на регионы России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области. В северо-западной части Чёрного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Кто-то уже оценил атаку на Краснодарский край как одну из самых масштабных."Атаку на Кубань уже называют самой массовой, число дронов может быть больше уже заявленных 43. В Краснодаре повреждена котельная, обломками убит один из сотрудников, пострадало здание Южного вокзала и автобусы в районе Яблоновского моста, возможно, здания в посёлке Яблоновский через реку от Краснодара, в Адыгее. Ранены 3 человека. Также сообщается о попадании по Ильскому и Афипскому НПЗ и сильном пожаре в Ейске, в районе ТЭЦ, хотя недружественные каналы пишут о пожаре в районе военного аэродрома", - отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Таким образом Украина наращивает количество ударов по регионам России.Готовность войск в БелоруссииУтром 21 июня Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке готовности войск."Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооружённых сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны", - отмечалось в сообщении.Там же указывалось, что на первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи."Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", - сообщило Минобороны РБ.Днём ранее, 20 июня, Госпогранкомитет Белоруссии предупредил о скоплении подразделений Вооружённых сил Украины на границе с республикой."В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины. На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжёлым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения", - указывалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.Там же указали, что белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме."Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с министерством обороны реагирует на изменение обстановки путём увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы. Действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются в тесном взаимодействии с частями и соединениями Вооружённых сил Республики Беларусь и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности", - подчеркнули в Госпогранкомитете.В ответ спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию "НВ" заявил, что Украина "защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов" и провокационных действий в этом нет. При этом в составе ВСУ действуют подразделения, сформированные из представителей белорусских радикалов, находящихся в розыске в Белоруссии.
https://ukraina.ru/20240620/1055758733.html
https://ukraina.ru/20240620/1055748370.html
https://ukraina.ru/20240620/1055744664.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Массированная атака на Кубань, готовность войск в Белоруссии. Главное на Украине на утро 21 июня

09:41 21.06.2024 (обновлено: 11:44 21.06.2024)
 
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Украина произвела массированную атаку дронами на Краснодарский край. В Белоруссии начали внезапную проверку готовности войск
В ночь на 21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил о массированной атаке на Кубань.
"В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима — Темрюкский район, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна.
Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьёзных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования. Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется. Также в результате работы ПВО в поселке Афипском сбиты вражеские БПЛА. Разрушений нет", — указывалось в сообщении в телеграм-канале штаба в 02:38.
Спустя почти час с четвертью оперштаб рассказал о новой атаке.
"Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенные в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолётного типа пострадали 4 человека", — отмечалось в публикации.
Ещё почти через час стало известно о новом происшествии.
"21 июня, около 04:00, в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м. уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека", — сообщал оперштаб.
Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях украинских атак.
"Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Главе Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому дал поручение держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших", — отметил он.
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Спустя некоторое время Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков украинского дрона погиб один человек в Краснодаре.
"В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", — рассказал губернатор.
Утром 21 июня Минобороны РФ сообщило о ночных атаках Украины на регионы России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области. В северо-западной части Чёрного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.
Кто-то уже оценил атаку на Краснодарский край как одну из самых масштабных.
"Атаку на Кубань уже называют самой массовой, число дронов может быть больше уже заявленных 43. В Краснодаре повреждена котельная, обломками убит один из сотрудников, пострадало здание Южного вокзала и автобусы в районе Яблоновского моста, возможно, здания в посёлке Яблоновский через реку от Краснодара, в Адыгее. Ранены 3 человека. Также сообщается о попадании по Ильскому и Афипскому НПЗ и сильном пожаре в Ейске, в районе ТЭЦ, хотя недружественные каналы пишут о пожаре в районе военного аэродрома", - отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Таким образом Украина наращивает количество ударов по регионам России.
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Готовность войск в Белоруссии
Утром 21 июня Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке готовности войск.
"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооружённых сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны", - отмечалось в сообщении.
Там же указывалось, что на первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
"Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", - сообщило Минобороны РБ.
Днём ранее, 20 июня, Госпогранкомитет Белоруссии предупредил о скоплении подразделений Вооружённых сил Украины на границе с республикой.
"В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины. На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжёлым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения", - указывалось в сообщении Госпогранкомитета РБ.
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Там же указали, что белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме.
"Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с министерством обороны реагирует на изменение обстановки путём увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы. Действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются в тесном взаимодействии с частями и соединениями Вооружённых сил Республики Беларусь и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности", - подчеркнули в Госпогранкомитете.
В ответ спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию "НВ" заявил, что Украина "защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов" и провокационных действий в этом нет. При этом в составе ВСУ действуют подразделения, сформированные из представителей белорусских радикалов, находящихся в розыске в Белоруссии.
 
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