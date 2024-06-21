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"Зачем же вы без России собираетесь?": Лавров о призывах участников швейцарской конференции

"Зачем же вы без России собираетесь?": Лавров о призывах участников швейцарской конференции - 21.06.2024 Украина.ру

"Зачем же вы без России собираетесь?": Лавров о призывах участников швейцарской конференции

Многие участники конференции по Украине в Швейцарии отмечали необходимость участия России. Об этом заявил 21 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводят журналисты РИА Новости

2024-06-21T12:35

2024-06-21T12:35

2024-06-21T12:35

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Глава МИД РФ отметил, что заявления о необходимости участия России в конференции по Украине делали многие участники."Но, если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь?" - обратился Лавров к западникам.Глава российской дипломатии предупредил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом."Так с нами нельзя разговаривать, если они этого не понимают. Мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию санкциями, ультиматумами, шантажом", - пояснил Лавров.В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. По итогам конференции было сформулировано коммюнике. Его не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позднее подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сергей лавров, москва, переговоры, швейцария