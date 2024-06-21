Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве - 21.06.2024 Украина.ру
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Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве
Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве - 21.06.2024 Украина.ру
Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве
Эстонские власти досрочно закрыли пограничный переход из-за большого скопления людей. Об этом сообщили журналисты телерадиокомпании ERR
2024-06-21T11:22
2024-06-21T11:22
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прибалтика
граница
государственная граница
пересечение границы
пограничники
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Перед КПП в Нарве утром 21 июня образовалась длинная очередь, люди выстроились еще до открытия пограничного перехода в 7 утра. По оценке корреспондента, в очереди ожидали около тысяча человек.Власти Эстонии приняли решение досрочно закрыть пешеходное пересечение границы в сторону России. По утверждению властей, Россия якобы "медленно проводила пограничный контроль", пишет ERR.Эстонские пограничники в попытках урегулировать пересечение границы на эстонской стороне начали пропускать через погранконтроль меньше людей.Таллин ввёл ограничения на переход российско-эстонской границы с 1 мая. Теперь пункт пропуска "Нарва-1" открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно.Подробнее о политики стран Прибалтики в материале Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, эстония, прибалтика, граница, государственная граница, пересечение границы, пограничники
Новости, Россия, Эстония, Прибалтика, граница, государственная граница, пересечение границы, пограничники

Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве

11:22 21.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Эстонские власти досрочно закрыли пограничный переход из-за большого скопления людей. Об этом сообщили журналисты телерадиокомпании ERR
Перед КПП в Нарве утром 21 июня образовалась длинная очередь, люди выстроились еще до открытия пограничного перехода в 7 утра. По оценке корреспондента, в очереди ожидали около тысяча человек.
"На мосту стояло около 500 человек, ожидающих возможности попасть в Российскую Федерацию... Когда людей на мосту стало слишком много, полиция приняла решение закрыть раньше времени погранпереход в Нарве из-за большой очереди", - говорится в материале.
Власти Эстонии приняли решение досрочно закрыть пешеходное пересечение границы в сторону России. По утверждению властей, Россия якобы "медленно проводила пограничный контроль", пишет ERR.
Эстонские пограничники в попытках урегулировать пересечение границы на эстонской стороне начали пропускать через погранконтроль меньше людей.
Таллин ввёл ограничения на переход российско-эстонской границы с 1 мая. Теперь пункт пропуска "Нарва-1" открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно.
Подробнее о политики стран Прибалтики в материале Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЭстонияПрибалтикаграницагосударственная границапересечение границыпограничники
 
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