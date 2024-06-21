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Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве

Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве - 21.06.2024 Украина.ру

Эстония досрочно закрыла погранпереход в Нарве

Эстонские власти досрочно закрыли пограничный переход из-за большого скопления людей. Об этом сообщили журналисты телерадиокомпании ERR

2024-06-21T11:22

2024-06-21T11:22

2024-06-21T11:22

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Перед КПП в Нарве утром 21 июня образовалась длинная очередь, люди выстроились еще до открытия пограничного перехода в 7 утра. По оценке корреспондента, в очереди ожидали около тысяча человек.Власти Эстонии приняли решение досрочно закрыть пешеходное пересечение границы в сторону России. По утверждению властей, Россия якобы "медленно проводила пограничный контроль", пишет ERR.Эстонские пограничники в попытках урегулировать пересечение границы на эстонской стороне начали пропускать через погранконтроль меньше людей.Таллин ввёл ограничения на переход российско-эстонской границы с 1 мая. Теперь пункт пропуска "Нарва-1" открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно.Подробнее о политики стран Прибалтики в материале Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, эстония, прибалтика, граница, государственная граница, пересечение границы, пограничники