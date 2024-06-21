https://ukraina.ru/20240621/1055769425.html

"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США

"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США - 21.06.2024 Украина.ру

"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение ограничить выпуск российских вооружений. Об этом он написал 21 июня в своём телеграм-канале

2024-06-21T13:11

2024-06-21T13:11

2024-06-21T13:11

новости

сша

россия

нато

украина

киевский режим

вооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466462_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_dcebf7c0cd24bb41db2899eac3a1309e.jpg

Медведев сравнил предложение США ограничить производство оружия с временами Второй мировой войны."Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 "катюша"). Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" - написал Медведев.От подчеркнул, что Вашингтон всерьёз предлагает Москве договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений."Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари!" - возмутился Медведев.По его словам, такой вариант возможен только после отказа от поставок оружия киевскому режиму и блокирования его приёма в НАТО.Зампред СБ РФ полагает, что в противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Он напомнил о 1950-60-х годах прошлого столетия, когда в США "наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории". Подробнее в материале Поколение нашей войны. Донецкий фронт как кузница гражданских кадров на сайте Украина.ру

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, нато, украина, киевский режим, вооружения