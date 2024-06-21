"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США - 21.06.2024 Украина.ру
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"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США
"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США - 21.06.2024 Украина.ру
"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение ограничить выпуск российских вооружений. Об этом он написал 21 июня в своём телеграм-канале
2024-06-21T13:11
2024-06-21T13:11
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Медведев сравнил предложение США ограничить производство оружия с временами Второй мировой войны."Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 "катюша"). Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" - написал Медведев.От подчеркнул, что Вашингтон всерьёз предлагает Москве договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений."Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари!" - возмутился Медведев.По его словам, такой вариант возможен только после отказа от поставок оружия киевскому режиму и блокирования его приёма в НАТО.Зампред СБ РФ полагает, что в противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Он напомнил о 1950-60-х годах прошлого столетия, когда в США "наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории". Подробнее в материале Поколение нашей войны. Донецкий фронт как кузница гражданских кадров на сайте Украина.ру
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Новости, США, Россия, НАТО, Украина, киевский режим, вооружения

"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?": Медведев высказался о предложении США

13:11 21.06.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение ограничить выпуск российских вооружений. Об этом он написал 21 июня в своём телеграм-канале
Медведев сравнил предложение США ограничить производство оружия с временами Второй мировой войны.
"Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 "катюша"). Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" - написал Медведев.
От подчеркнул, что Вашингтон всерьёз предлагает Москве договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари!" - возмутился Медведев.
По его словам, такой вариант возможен только после отказа от поставок оружия киевскому режиму и блокирования его приёма в НАТО.
Зампред СБ РФ полагает, что в противном случае всё должно развиваться совсем по другому сценарию. Он напомнил о 1950-60-х годах прошлого столетия, когда в США "наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории".
Подробнее в материале Поколение нашей войны. Донецкий фронт как кузница гражданских кадров на сайте Украина.ру
 
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